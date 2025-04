Pata Talenti Azzurri FMI: Race Report weekend del 5 e 6 aprile 2025

Successi nel Mondiale Enduro di Alberto Elgari e Francesca Nocera, Nicolò Alvisi sul podio dell’Europeo Motocross EMX125.

Archiviata la Presentazione 2025 tenutasi presso il Macron Campus nella giornata di martedì 1° aprile, i Pata Talenti Azzurri FMI sono tornati in azione per un weekend di gare che ha riservato molteplici soddisfazioni in tutte le specialità motociclistiche che li hanno visti impegnati. Dal Mondiale Enduro a Fafe all’Europeo Motocross 125cc a Riola Sardo passando per il primo appuntamento del Dunlop CIV a Misano e l’inaugurale prova del Mondiale Trial a Benahavis, i giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno raccolto risultati di rilievo, confermandosi protagonisti nel motociclismo nazionale ed internazionale.

La cittadina di Fafe in Portogallo è stata teatro del primo appuntamento stagionale del Mondiale Enduro 2025 e, contestualmente, del secondo round inerente l’Europeo di specialità. Un evento che ha richiamato al via tutti i piloti della specialità coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI, protagonisti in positivo con risultati di rilievo in tutte le rispettive classi e graduatorie di appartenenza. Questo il caso del Mondiale Enduro Women con Francesca Nocera autrice di una perentoria doppietta, assicurandosi la vittoria in entrambe le giornate di gara. I successi dei piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack si estendono al Mondiale Enduro Youth riservato al giovanissimi in sella a moto 125cc di cilindrata con Alberto Elgari che ha concluso secondo sabato, per poi tornare alla vittoria nella serie iridata in occasione della giornata di gara di domenica. Buon inizio anche da parte del vice-Campione del Mondo in carica Pietro Scardina con un doppio piazzamento a podio in terza e seconda posizione, sesto e settimo altresì Valentino Corsi mentre il Campione Europeo Youth 2024 Riccardo Pasquato ha concluso settimo ed ottavo tra sabato e domenica. Nel Mondiale Enduro Junior Kevin Cristino ha iniziato il 2025 con un secondo ed un terzo posto, due volte secondo per quanto concerne la graduatoria della Coppa del Mondo Enduro Junior 2. Salito di categoria dopo il trionfo mondiale nella Youth lo scorso anno, Manuel Verzeroli ha raccolto un quinto ed un sesto posto, secondo e terzo della Junior 1. Per Davide Mei la trasferta lusitana ha prodotto un ottavo ed un tredicesimo posto (quarto e ottavo della Junior 2), con Luca Colorio) diciassettesimo e nono, decimo e quarto della classe Junior 1. Passando all’Europeo Enduro, Niko Guastini ha primeggiato nella classe Youth nella prima giornata di attività, ottenendo poi un settimo posto l’indomani. Due quinte posizioni all’attivo per Gabriele Melchiorri, settimo e quarto altresì Simone Cagnoni. Nella Women ottima prestazione sabato di Sara Traini culminata con l’argento di giornata, mentre Asia Volpi ha concluso sesta domenica.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Mondiale Enduro a Fafe

Youth

Alberto Elgari (TM Moto Boano Factory Enduro Team) 2° e 1°

Pietro Scardina (Fantic Factory Racing Enduro Team Specia) 3° e 2°

Valentino Corsi (Team KTM Pro Racing) 6° e 7°

Riccardo Pasquato (Fantic Factory Racing Enduro Team Specia) 7° e 8°

Junior

Kevin Cristino (Fantic Factory Racing Enduro Team Specia) 2° e 3°

Manuel Verzeroli (TM Moto Boano Factory Enduro Team) 5° e 6°

Davide Mei (Beta Entrophy Junior Team) 8° e 13°

Luca Colorio (Triumph Motorcycles Italia Racing) 17° e 9°

Junior 1

Manuel Verzeroli (TM Moto Boano Factory Enduro Team) 2° e 3°

Luca Colorio (Triumph Motorcycles Italia Racing) 10° e 4°

Junior 2

Kevin Cristino (Fantic Factory Racing Enduro Team Specia) 2° e 2°

Davide Mei (Beta Entrophy Junior Team) 4° e 8°

Women

Francesca Nocera (Honda Racing RedMoto Enduro Team) 1^ e 1^

Europeo Enduro Youth

Niko Guastini (Osellini Husqvarna Motorcycles Team Enduro) 1° e 7°

Simone Cagnoni (NSA Motors Racing Team Husqvarna) 7° e 4°

Gabriele Melchiorri (Agon Squadra Corse TM Moto) 5° e 5°

Europeo Enduro Women

Sara Traini (Planet Racing Rieju) 2^ e ritirata

Asia Volpi (GTS Motorsport Beta) ritirata e 6^

Motocross podio di Nicolò Alvisi nell’Europeo EMX125 a Riola Sardo

Superati i primi tre appuntamenti stagionali, cinque Pata Talenti Azzurri FMI figurano nella Top-10 provvisoria di campionato dell’Europeo Motocross 125cc. Anche al Crossodromo “Le Dune” di Riola Sardo, teatro del terzo round, i giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno ben figurato, restando in piena corsa per le posizioni di vertice della serie continentale. Questo il caso di Nicolò Alvisi, salito sul secondo gradino del podio dell’evento e quarto in campionato in virtù di un fine settimana vissuto tutto all’attacco. Alla seconda posizione di Gara 1 ha fatto seguire una superlativa rimonta domenica, recuperando da una caduta nelle battute iniziali della contesa fino al quarto posto finale. Terzo in campionato figura altresì Francesco Bellei, sesto in questa tappa sarda del calendario con un quinto posto in Gara 2 ed un’altrettanto spettacolare rimonta nella prima manche portata a termine in sesta posizione, tutto questo dopo essersi ritrovato in coda al gruppo dopo una partenza da dimenticare. Conferme ad alti livelli a Riola Sardo anche per Riccardo Pini, ottavo dell’evento con un settimo ed un ottavo a referto nelle due manche, arpionando la sesta posizione nella generale a quota 82 punti. Stesso bottino finora totalizzato da Niccolò Mannini, presentatosi a Sardegna da detentore della tabella rossa da capo-classifica, il quale ha tuttavia vissuto un weekend sfortunato riuscendo a concludere soltanto Gara 1 al quinto posto. Nei primi 10 della classifica di campionato anche Filippo Mantovani, tredicesimo dell’evento con un diciassettesimo ed un decimo posto, mentre Gennaro Utech ha concluso in tredicesima posizione Gara 1. Proseguono il loro percorso di crescita al debutto nell’Europeo 125cc gli esordienti David Cracco ed Andrea Uccellini, rispettivamente trentunesimo e trentottesimo di tappa.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nell’Europeo Motocross EMX125 a Riola Sardo

Nicolò Alvisi (Racestore KTM Factory Rookies) 2° e 4° (2° dell’evento)

Francesco Bellei (Fantic Factory Racing EMX) 6° e 5° (6° dell’evento)

Riccardo Pini (Team MCV Motorsport TM Moto) 7° e 8° (8° dell’evento)

Filippo Mantovani (MTA MX Racing KTM) 17° e 10° (13° dell’evento)

Gennaro Utech (TM Moto Youth MX) 13° e ritirato (17° dell’evento)

Niccolò Mannini (TM Moto CRD Motorsport) 15° e ritirato (18° dell’evento)

David Cracco (Dreams Racing KTM) 32° e 29° (31° dell’evento)

Andrea Uccellini (Team Seven Motorsport Husqvarna) 29° e 36° (38° dell’evento)

Motocross Zanchi e Lata a punti al Gran Premio di Sardegna

Sempre a Riola Sardo si è svolto il quarto appuntamento stagionale del Mondiale Motocross MX2 con i due Pata Talenti Azzurri FMI impegnati entrambi classificatisi in zona punti. Ottavo sabato nella manche di qualifica, Ferruccio Zanchi altresì ha vissuto una domenica problematica. In Gara 1 è finito a terra di fatto alla prima curva, rimontando fino al dodicesimo posto finale. In una Gara 2 vissuta nuovamente in rimonta ha arpionato un posto nella Top 10 che gli ha permesso di concludere undicesimo il Gran Premio della Sardegna e, con i 97 punti finora totalizzati, conservare la nona posizione nella classifica di campionato. Figura undicesimo nella generale dopo i primi quattro round invece Valerio Lata, quest’anno alla sua prima stagione nel Mondiale MX2. Undicesimo nella gara di qualifica, l’indomani ha portato a termine le due manche su fondo sabbioso all’undicesimo e dodicesimo posto, classificandosi dodicesimo nella graduatoria del Gran Premio. Da rimarcare nel fine settimana l’ottimo inizio con un quinto riferimento cronometrico conseguito nel corso delle prove da parte del crossista capitolino.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Mondiale Motocross MX2 a Riola Sardo

Ferruccio Zanchi (Honda HRC) 12° e 10° (11° del Gran Premio)

Valerio Lata (Honda HRC) 11° e 12° (12° del Gran Premio)

Velocità i Pata Talenti Azzurri FMI protagonisti del Dunlop CIV a Misano

La stagione 2025 del Dunlop CIV si è aperta al Misano World Circuit Marco Simoncelli con i Pata Talenti Azzurri FMI grandi protagonisti della classe PreMoto3. Autore di una spettacolare doppietta, Lorenzo Pritelli ha archiviato l’esordio stagionale da capo-classifica a punteggio pieno di campionato. In Gara 2 ha dovuto fare i conti con una scatenata Luana Giuliani, seconda dopo il quarto posto di sabato, arrivando a soli 167 millesimi da una storica vittoria al culmine di un weekend dove ha costantemente lottato per le posizioni che contano. All’esordio nella classe PreMoto3 ha ben figurato pronti-via Luca Rizzi salendo sul terzo gradino del podio in Gara 1. Sempre tra i debuttanti di categoria, Vincenzo Di Veroli ha concluso quinto in Gara 1 con il suo compagno di squadra Simone Vianello decimo, mentre il Campione 2024 della MiniGP Italy Series OHVALE 190 Lorenzo Fino ha concluso dodicesimo e nono le due gare. Due settimi posti altresì per Elisabetta Monti, rientrata dopo il brutto infortunio di Imola 2024, archiviando questo primo appuntamento stagionale con 18 punti a referto e la sesta posizione in campionato. Sempre tra i Pata Talenti Azzurri FMI, la Campionessa CIV Femminile in carica Josephine Bruno ha esordito nell’inedita classe Sportbike riuscendo a portare a termine entrambe le gare in zona punti al quattordicesimo posto.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Dunlop CIV a Misano

PreMoto3

Lorenzo Pritelli (Buccimoto Factory) 1° e 1°

Luana Giuliani (Angeluss Team) 4^ e 2^

Luca Rizzi (We Race Pos Corse) 3° e ritirato

Vincenzo Di Veroli (SM Corse Gea Motorsport) 5° e ritirato

Elisabetta Monti (Buccimoto Factory) 7^ e 7^

Simone Vianello (SM Corse Gea Motorsport) 10° e ritirato

Lorenzo Fino (Leopard Academy by Roc’N’Dea) 12° e 9°

Sportbike

Josephine Bruno (Gradaracorse Aprilia) 14^ e 14^

Trial buon inizio di Mazzola e Bacchetta nel Mondiale 2025

La località di Benahavis in Spagna ha ospitato il primo round del Mondiale Trial 2025 con la partecipazione di due trialisti coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI. A questa prima sfida prevista dal calendario iridato Fabio Mazzola ed Alessia Bacchetta hanno risposto presenti, ottenendo risultati di rilievo che riaffermano la bontà del lavoro svolto nel corso dell’inverno. Alla prima stagione completa nel Mondiale Trial3, Fabio Mazzola ha dato seguito ai progressi compiuti rispetto al 2024. Il Campione Italiano Trial TR3 125 in carica nella giornata del sabato ha concluso al sesto posto, ottenendo un quarto ed un decimo nei due giri, da quest’anno intesi come gare a sé stanti che assegnano punti per la classifica di campionato. L’indomani si è classificato settimo nelle due gare e nella graduatoria di giornata, ottenendo nel weekend un bottino complessivo di 37 punti che lo proietta al sesto posto nella classifica del Mondiale Trial3. Nella classe TrialGP Women la prima trasferta iberica del calendario ha proiettato Alessia Bacchetta al settimo posto nella generale. Sabato ha concluso sesta con un quarto ed un settimo nelle due gare, mentre domenica con un ottavo ed un nono posto si è collocata nona nella graduatoria di giornata.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Mondiale Trial a Benahavis

Trial3

Fabio Mazzola (TRRS – Moto Club Dynamic Trial) 6° (4-10) e 7° (7-7)

TrialGP Women

Alessia Bacchetta (GASGAS – Moto Club Lazzate) 6^ (4-7) e 9^ (8-9)

