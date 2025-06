Pata Talenti Azzurri FMI: Race Report weekend del 7 e 8 giugno 2025

Nicolò Alvisi difende la leadership dell’Europeo Motocross 125cc, Luca Lunetta in prima fila nel Mondiale Moto3 con Alberto Elgari Campione Italiano Enduro 125cc in anticipo

Motocross, Velocità, Enduro e Trial: in tutte le specialità, i Pata Talenti Azzurri FMI si confermano protagonisti. Questo è quanto emerso dal weekend di gare appena trascorso con i giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack in grado di primeggiare nelle competizioni nazionali ed internazionali, superando in questo primo semestre del 2025 tripla cifra in termini di vittorie finora conseguite.

Prossimi al rush finale della stagione, 5 giovani Pata Talenti Azzurri FMI figurano ai primi 9 posti della classifica di campionato dell’Europeo Motocross EMX125. Anche al Motocenter “Zelta Zirgs” di Kegums, teatro del nono appuntamento stagionale, i crossisti coinvolti nel progetto hanno riaffermato il loro straordinario momento di forma. Con il secondo posto dell’evento in virtù dell’affermazione della prima manche ed il terzo posto di Gara 2, Nicolò Alvisi ha saldamente conservato la tabella rossa da capo-classifica di campionato. Con 330 punti precede di 28 lunghezze Mano Faure, vincitore in questa trasferta lettone prevista dal calendario. Terzo nella generale Filippo Mantovani, quarto a Kegums, classificandosi in terza e quarta posizione nelle due manche. Il gruppo dei Pata Talenti Azzurri FMI annovera inoltre al quinto posto in campionato e sesto dell’evento Niccolò Mannini, nono e sesto nelle due manche, con Francesco Bellei settimo nella generale classificandosi decimo in Gara 2. Una Top-10 all’attivo a Kegums anche per Riccardo Pini, nono nella graduatoria dell’Europeo con 197 punti finora totalizzati. A questo appuntamento ha inoltre proseguito il suo percorso di crescita da esordiente nella ottavo di litro Andrea Uccellini, il quale è riuscito con il ventesimo posto di Gara 1 a conquistare un punticino per la classifica dopo l’ottima prestazione in Germania. Sempre a Kegums l’ottavo round dell’Europeo Motocross EMX250 ha riservato alterne fortune a Simone Mancini. Reduce dall’esordio nel Mondiale MX2 vissuto a Teutschenthal, il crossista marchigiano ha concluso al decimo posto in Gara 1, mentre nella seconda manche è stato costretto a fermarsi per un inconveniente. In virtù dei 159 punti finora totalizzati conserva la sesta posizione in campionato alla sua prima stagione completa nella quarto di litro.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nell’Europeo Motocross a Kegums

EMX125

Nicolò Alvisi (Racestore KTM Factory Rookies) 1° e 3° (2° dell’evento)

Filippo Mantovani (MTA MX Racing KTM) 3° e 4° (4° dell’evento)

Niccolò Mannini (TM Moto CRD Motorsport) 9° e 6° (6° dell’evento)

Francesco Bellei (Fantic Factory Racing EMX) ritirato e 10° (14° dell’evento)

Riccardo Pini (Team MCV Motorsport TM Moto) 10° e ritirato (17° dell’evento)

Andrea Uccellini (Team Seven Motorsport Husqvarna) 20° e ritirato (25° dell’evento)

EMX250

Simone Mancini (Fantic Factory Racing EMX) 10° e ritirato (16° dell’evento)

Motocross trasferta di Kegums in salita per Valerio Lata Ph FMI

Sempre a Kegums l’undicesimo round del Mondiale Motocross MX2 non ha riservato grandi fortune a Valerio Lata. Reduce da un weekend vissuto da grande protagonista a Teutschenthal sfiorando il podio, il crossista capitolino ha dovuto fare i conti con un Gran Premio della Lettonia iniziato tutto in salita. Nel corso delle prove cronometrate è infatti incappato in una caduta causata da un pilota più lento, medesimo discorso nella gara di qualifica dove è stato centrato dopo un’ottima partenza che lo aveva visto ritrovarsi terzo alla prima curva. Partito con la sedicesima scelta al cancelletto di partenza per le due gare di domenica, il Campione Italiano Motocross Prestige MX2 in carica non ha marcato punti per la classifica di campionato, vedendosi costretto al ritiro in entrambe le circostanze per problemi tecnici. A questa trasferta lettone non era presente Ferruccio Zanchi, costretto alla resa a seguito dell’infortunio al ginocchio rimediato nel precedente appuntamento svoltosi in Germania.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Mondiale MX2 a Kegums

Valerio Lata (Honda HRC) ritirato e ritirato (21° del Gran Premio)

Velocità prima fila e Top-5 in gara per Luca Lunetta al GP d’Aragona Ph FMI

I colori del progetto Pata Talenti Azzurri FMI nuovamente protagonisti nel Mondiale Moto3. Al MotorLand Aragón di Alcañiz, teatro dell’ottavo appuntamento stagionale, Luca Lunetta centra una splendida prima fila lottando fino all’ultimo per le primissime posizioni in gara. Reduce dal podio conseguito a Silverstone, il motociclista capitolino si è riconfermato ad alti livelli in questa sua seconda stagione completa nel Motomondiale. Nelle qualifiche ufficiali ha sfiorato la pole position staccando il secondo riferimento cronometrico che gli è valsa la prima partenza dalla prima fila della stagione. In gara il pilota del Gruppo Sportivo dell’Arma dei Carabinieri è rimasto costantemente parte integrante del plotone di testa, giocandosi il podio fino all’ultima curva. Il quinto posto finale consente al motociclista capitolino di salire al quinto sesto nella classifica di campionato con 63 punti finora totalizzati. Weekend altresì tutto in salita per Guido Pini. Partito con un’ottima prestazione nell’inaugurale sessione di prove libere, a seguito di una rovinosa caduta nelle practice del venerdì pomeriggio ha corso non al meglio delle condizioni fisiche, non andando pertanto oltre una partenza dalla ventesima posizione ed il diciannovesimo posto in gara. Sempre in Aragona si è svolto il terzo appuntamento stagionale della Red Bull MotoGP Rookies Cup che ha visto Giulio Pugliese ben figurare. Quarto in qualifica, ha portato a termine le due gare al quinto ed all’ottavo posto, restando nel gruppo che conta nella serie che affianca nei principali round europei il Motomondiale.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Motomondiale ad Aragón

Moto3

Luca Lunetta (SIC 58 Squadra Corse Honda) 5°

Guido Pini (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM) 19°

Red Bull MotoGP Rookies Cup

Giulio Pugliese (Red Bull Rookies Cup KTM) 5° e 8°

Trial primo podio mondiale per Mazzola, ottimo debutto di Poncia e Cerutti Ph FMI

L’appuntamento di San Marino svoltosi a Baldasserona del Mondiale Trial ha certificato l’ottimo momento dei giovani Pata Talenti Azzurri FMI. I tre trialisti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack, impegnati nella classe Trial3, hanno ottenuto risultati di rilievo, confermando la bontà del lavoro compiuto finora. Alla sua prima stagione completa nel Mondiale Trial3, Fabio Mazzola si è confermato tra i grandi protagonisti della serie iridata. Sabato ha centrato il primo podio assoluto di giornata classificandosi terzo grazie alla vittoria di Gara 1 ed al sesto posto al secondo giro, da quest’anno intese come gare singole che assegnano punti per la classifica di campionato. Quinto domenica con un secondo ed un sesto posto, Mazzola si conferma nella Top-5 del Mondiale Trial3, vivendo una stagione in costante e progressiva ascesa. A San Marino ha esordito nella serie iridata in qualità di wild card il Campione Italiano MiniTrial A in carica Edio Poncia, il quale ha concluso le due giornate positivamente in quindicesima ed in ottava posizione. A sua volta al debutto, ha ben figurato Daniel Cerutti, approcciandosi nel migliore dei modi a questa nuova realtà con un undicesimo ed un tredicesimo posto all’attivo.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Mondiale Trial a San Marino

Trial3

Fabio Mazzola (TRRS – Moto Club Dynamic Trial) 3° (1-6) e 5° (2-6)

Edio Poncia (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) 15° (12-18) e 8° (10-8)

Daniel Cerutti (Beta – Moto Club Lazzate) 11° (14-10) e 13° (14-12)

Enduro Alberto Elgari Campione degli Assoluti d’Italia 125cc Ph FMI

Civitaquana in Provincia di Pescara ha ospitato il penultimo appuntamento degli Assoluti d’Italia Enduro 24MX che ha già espresso i primi verdetti stagionali, sorridendo al gruppo dei Pata Talenti Azzurri FMI. Le prime sette posizioni di campionato della classe 125cc sono infatti monopolizzate dai piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack con Alberto Elgari laureatosi Campione italiano con un appuntamento d’anticipo. Discorso analogo nella Junior con la Top-3 affare esclusivo dei Pata Talenti Azzurri FMI. Con otto vittorie nelle otto giornate di gara finora disputate Alberto Elgari si è infatti garantito il titolo 2025 della classe 125cc con due gare d’anticipo, favorito nella seconda giornata dal ritiro del suo più diretto inseguitore Pietro Scardina, fuori dai giochi per un inconveniente dopo l’argento conseguito sabato. In questa tappa degli Assoluti si è messo in mostra con un doppio podio Gabriele Melchiorri, secondo e terzo nelle due giornate, mentre domenica ha concluso sul più basso gradino del podio Valentino Corsi reduce da un’ottima trasferta in Svezia nel Mondiale Enduro Youth. Conserva la quarta posizione in campionato altresì Riccardo Pasquato, sesto e settimo a Civitaquana, con Simone Cagnoni quinto e quarto, piazzamenti invertiti nelle due giornate rispetto a Niko Guastini. Nella classe Junior i Pata Talenti Azzurri FMI hanno monopolizzato il podio anche in questa penultima prova stagionale capeggiati da Kevin Cristino, vincitore di entrambe le giornate classificandosi nella Top-10 assoluta. Due secondi posti per Luca Colorio, terzo tra sabato e domenica invece Manuel Verzeroli. Unico tra i piloti coinvolti nel progetto impegnati nella classe 300cc, Davide Mei ha ottenuto due secondi posti. Per quanto concerne la Coppa Italia Enduro Femminile nuova doppietta a firma di Sara Traini, sempre più al comando della classifica di campionato. Sfortunatamente costretta al ritiro nelle due gare invece Asia Volpi.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI negli Assoluti d’Italia Enduro 24MX a Civitaquana

125

Alberto Elgari (TM Moto Boano Factory Enduro Team) 1° e 1°

Pietro Scardina (Fantic Factory Racing Enduro Team Specia) 2° e ritirato

Gabriele Melchiorri (Agon Squadra Corse TM Moto) 3° e 2°

Valentino Corsi (Team KTM Pro Racing) ritirato e 3°

Simone Cagnoni (NSA Motors Racing Team Husqvarna) 5° e 4°

Niko Guastini (Osellini Husqvarna Motorcycles Team Enduro) 4° e 5°

Riccardo Pasquato (Fantic Factory Racing Enduro Team Specia) 6° e 7°

Junior

Kevin Cristino (Fantic Factory Racing Enduro Team Specia) 1° e 1°

Luca Colorio (Triumphy Motorcycles Italia Racing) 2° e 2°

Manuel Verzeroli (TM Moto Boano Factory Enduro Team) 3° e 3°

300

Davide Mei (Beta Entrophy Junior Team) 2° e 2°

Coppa Italia Femminile

Sara Traini (Planet Racing Rieju) 1^ e 1^

Asia Volpi (GTS Motorsport Beta) ritirata e ritirata

