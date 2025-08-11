Pata Talenti Azzurri FMI: Race Report weekend del 9 e 10 agosto 2025 Nell’Europeo Trial in Svezia vittorie a firma Alessia Bacchetta e Giacomo Midali

Un weekend estivo ricco di soddisfazioni per i Pata Talenti Azzurri FMI. Nel secondo appuntamento dell’Europeo Trial svoltosi in Svezia i giovani trialisti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno conquistato complessivamente tre vittorie, onorando al meglio la trasferta scandinava prevista dal calendario continentale.

Presso l’Ale Trial Klubb situato nei pressi della Västra Götaland County a nord di Göteborg, si è svolto sabato 9 e domenica 10 agosto il secondo appuntamento stagionale dell’Europeo Trial. Ben otto i trialisti coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI presenti, in grado di distinguersi in positivo nelle due giornate di gara, cogliendo risultato di assoluto prestigio e valore. Questo il caso di Alessia Bacchetta, artefice di una sensazionale doppietta nella classe ECW (European Championship Women). Al successo conseguito sabato, la trialista piemontese si è ripetuta l’indomani in un secondo giorno di attività che ha visto anche Martina Gallieni salire sul terzo gradino del podio. Nella giornata inaugurale all’Ale Trial Klubb inoltre si è garantito il primo hurrà europeo in carriera il giovanissimo Giacomo Midali. L’attuale capoclassifica del Campionato Italiano MiniTrial B ha conquistato il primato, seguito domenica da un ottavo posto nella IYC (International Youth Cup), graduatoria che ha visto Eros Parravicini conquistare un quattordicesimo ed un dodicesimo posto mentre Diego Mazzola, all’esordio quest’anno nel trial internazionale, ha concluso diciassettesimo e diciannovesimo. Tre i trialisti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack impegnati nella ECY (European Championship Youth) con Daniel Cerutti, attuale leader del Campionato Italiano Trial TR3 125, due volte nono, mentre Edio Poncia ha concluso quattordicesimo e tredicesimo, piazzamenti analoghi per il capoclassifica della MiniTrial A tricolore Federico Bonfanti, quindicesimo e dodicesimo. Ha conquistato punti preziosi per la classifica al giro di boa della stagione altresì Fabio Mazzola, quarto e quinto nella combattutissima classe ECJ (European Championship Junior) da leader del Campionato Italiano TR3.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI TRIAL

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nell’Europeo Trial ad Ale

ECW (European Championship Women)

Alessia Bacchetta (GASGAS – Moto Club Lazzate) 1^ e 1^

ECJ (European Championship Junior)

Fabio Mazzola (TRRS – Moto Club Dynamic Trial) 4° e 5°

ECY (European Championship Youth)

Daniel Cerutti (Beta – Moto Club Lazzate) 9° e 9°

Edio Poncia (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) 14° e 13°

Federico Bonfanti (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) 15° e 12°

IYC (International Youth Cup)

Giacomo Midali (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) 1° e 8°

Eros Parravicini (Beta – Moto Club Canzo) 14° e 12°

Diego Mazzola (TRRS – Moto Club Dynamic Trial) 17° e 19°

Com. Stam. FMI