Pata Talenti Azzurri FMI: Race Report weekend dell’8 e 9 marzo 2025

Doppietta di Valerio Lata nell’Italiano Motocross Prestige MX2 ad Ottobiano, Alessia Bacchetta protagonista a Motodays nel primo appuntamento del Campionato Italiano Trial Indoor Femminile.

Fine settimana dell’8 e del 9 marzo con nove Pata Talenti Azzurri FMI impegnati in competizioni motociclistiche nazionali. Ad Ottobiano il primo round del Campionato Italiano Motocross Prestige 2025 ha visto Valerio Lata monopolizzare la scena nella classe MX2 mentre Alessia Bacchetta, trialista supportata dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack, ha concluso due volte seconda nell’appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Trial Indoor Femminile svoltosi in occasione di Motodays.

L’impianto di Ottobiano Motorsport ha ospitato il primo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Motocross Prestige 2025. Complessivamente otto portacolori del progetto Pata Talenti Azzurri FMI si sono schierati al cancelletto di partenza della classe MX2, ottenendo risultati di rilievo e, per molti di loro, di buon auspicio in previsione dell’inizio dell’Europeo EMX250 ed EMX125 in programma settimana prossima a Cozar. Chi ha già iniziato la stagione mettendosi in mostra al Gran Premio d’Argentina del Mondiale Motocross MX2 è stato Valerio Lata, affermatosi come l’effettivo mattatore del round di Ottobiano della classe MX2. Da Campione in carica ha monopolizzato la scena, assicurandosi con vantaggio la vittoria in entrambe le manche in programma. A punteggio pieno si è pertanto garantito l’affermazione di giornata, conservando la tabella rossa sulla sua Honda CRF250R #1. Nella medesima classe, ha concluso nono di giornata Simone Mancini, quarto in Gara 2 dopo una prima manche completamente da dimenticare. Undicesimo di tappa Brando Rispoli, mentre con le rispettive 125cc hanno preso parte all’evento di Ottobiano i giovanissimi Nicolò Alvisi (19° e 18° per il 20° di giornata, 17° tra i piloti Elite) e Niccolò Mannini (23° in Gara 2 dopo il ritiro nella prima manche). Per quanto concerne la graduatoria Fast, due Pata Talenti Azzurri FMI sono saliti sul podio. Con un dodicesimo e venticinquesimo posto nell’assoluta Alessandro Gaspari ha concluso secondo di giornata tra i piloti Fast, terzo Gennaro Utech con un dodicesimo ed un venticinquesimo posto assoluti nelle due manche. Presente a questo appuntamento, Riccardo Pini altresì ha primeggiato nelle due manche del Gruppo B.

MX2

Valerio Lata (Honda HRC) 1° e 1° (1° di giornata, 1° Elite)

Simone Mancini (Fantic Factory Racing EMX) 25° e 4° (9° di giornata, 9° Elite)

Brando Rispoli (Ghidinelli Racing Team KTM) 29° e 8° (11° di giornata, 11° Elite)

Alessandro Gaspari (Martin Racing Tecnology Honda) 12° e 25° (17° di giornata, 2° Fast)

Gennaro Utech (TM Moto Youth MX) 20° e 17° (19° di giornata, 3° Fast)

Nicolò Alvisi (Racestore KTM Factory Rookies) 19° e 18° (20° di giornata, 17° Elite)

Niccolò Mannini (TM Moto CRD Motorsport) ritirato e 23° (48° di giornata, 19° Elite)

Riccardo Pini (Team MCV Motorsport TM Moto) 1° e 1° (1° di giornata del Gruppo B)

Trial Alessia Bacchetta protagonista a Motodays nel Campionato Italiano Indoor PH FMI

In occasione di Motodays, il più importante e gettonato dagli appassionati evento dedicato alle due ruote del Centro e del Sud Italia svoltosi da venerdì 7 a domenica 9 marzo a Fiera di Roma, ha preso il via la stagione 2025 del Campionato Italiano Trial Indoor. A questo appuntamento era presente Alessia Bacchetta, portacolori del progetto Pata Talenti Azzurri FMI, tra le trialiste impegnate nel primo, storico doppio round della graduatoria Femminile. Con la sua GASGAS la diciannovenne vice-Campionessa Italiana Trial Outdoor in carica ha iniziato con il piglio giusto la stagione, conquistando due secondi posti nelle due distinte gare svoltesi tra sabato e domenica.

Femminile

Alessia Bacchetta (GASGAS) 2^ e 2^

