Pata Talenti Azzurri FMI: Sette giovani impegnati nel FIM JuniorGP a Barcellona, Lata nel Motocross giapponese

Otto piloti coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI hanno vissuto un primo weekend di novembre in azione. Sette piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno disputato il penultimo round del FIM JuniorGP a Barcellona, mentre Valerio Lata è addirittura volato in Giappone per correre con Honda HRC l’appuntamento più atteso dell’All Japan Motocross.

Al Circuit de Barcelona-Catalunya si è svolto il penultimo round del FIM JuniorGP 2025 che ha registrato, tra le classi Moto3 ed European Talent Cup, la presenza complessiva di sette piloti coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI, alcuni dei quali in grado di mettersi in mostra con prestazioni di rilievo. Questo il caso della European Talent Cup dove Cristian Borrelli fino ad una sbavatura all’ultimo giro ha lottato per un piazzamento a podio, conquistando in ogni caso con l’undicesimo posto punti preziosi per confermarsi nella Top 10 di campionato alla sua stagione d’esordio nella categoria. In evidenza al suo secondo gettone di presenza nella serie anche il Campione CIV PreMoto3 2025 Lorenzo Pritelli, qualificatosi in prima fila e rimasto costantemente nel gruppo di testa fino ad una scivolata. Sempre nella ETC era presente Edoardo Savino, caduto nel corso dell’unica gara in programma dopo prove tutte in salita, così come due Pata Talenti Azzurri FMI alla loro seconda presenza dopo Misano: Vincenzo Di Veroli ed Elisabetta Monti, rispettivamente tredicesimo e ventunesima nella Last Chance Race. Nel Mondiale JuniorGP le due gare hanno visto Leonardo Zanni concludere in entrambe le circostanze al decimo posto ritrovandosi adesso settimo in campionato, mentre Giulio Pugliese ha ottenuto un quindicesimo ed un ventitreesimo posto.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI VELOCITÁ

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel FIM JuniorGP a Barcellona

European Talent Cup

Cristian Borrelli (Team Echovit Pasini Racing) 11°

Lorenzo Pritelli (Team Echovit Pasini Racing) ritirato

Edoardo Savino (Finetwork XTI MIR Racing Team) ritirato

Vincenzo Di Veroli (SF Racing) 13° nella Last Chance

Elisabetta Monti (Angeluss Team) 21^ nella Last Chance

Mondiale JuniorGP

Leonardo Zanni (Finetwork XTI MIR Racing Team KTM) 10° e 10°

Giulio Pugliese (Aspar Junior Team CFMOTO) 15° e 23°

Motocross Valerio Lata protagonista in Giappone Ph FMI

La stagione 2025 ha riservato un ulteriore weekend di gara a Valerio Lata. Il giovane crossista del gruppo dei Pata Talenti Azzurri FMI, su invito di Honda HRC, ha preso parte alla 63^ edizione del MFJ Grand Prix, atto conclusivo dell’All Japan Motocross svoltosi allo Sportsland SUGO. All’appuntamento più atteso del campionato nazionale giapponese l’atleta delle Fiamme Oro ha corso nella top class IA1, disputando il suo secondo weekend di gara nella 450cc dopo il trionfale esordio di categoria nel conclusivo round del Campionato Italiano Motocross Pro Prestige MX1 disputatosi a Pietramurata. Con la Honda CRF450R caratterizzata dall’inedita tabella #118, Valerio Lata si è subito collocato nelle posizioni che contano. Archiviata una manche di qualifica tutta in salita conclusa al sesto posto, nelle due gare valevoli per il MFJ Grand Prix ha concluso in seconda posizione, preceduto soltanto dal Campione del Mondo Motocross MXGP 2025 Romain Febvre. Un weekend da incorniciare per il crossista capitolino, riconfermatosi quest’anno per il secondo anno consecutivo Campione Italiano Motocross Pro Prestige MX2 e, all’esordio a tempo pieno nel Mondiale MX2, affermatosi come il miglior rookie con lo splendido podio conseguito nell’ultimo round in Australia.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI MOTOCROSS

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nell’All Japan Motocross a SUGO

IA1

Valerio Lata (Honda HRC) 2° e 2° (2° dell’evento)

Com. Stam. + foto FIP