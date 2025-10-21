Pata Talenti Azzurri FMI: Titoli sfiorati nel Mondiale Enduro con protagonisti Cristino, Scardina, Elgari e Nocera

Verso il finale del 2025 i Pata Talenti Azzurri FMI si confermano protagonisti del motociclismo nazionale ed internazionale.

Il conclusivo appuntamento del Mondiale Enduro svoltosi a Zschopau ha visto Kevin Cristino (Junior), Francesca Nocera (Women), Pietro Scardina ed Alberto Elgari (Youth) lottare fino all’ultimo per la conquista dei titoli iridati nelle rispettive classi di appartenenza. Missione compiuta nel weekend altresì per Kevin Corradetti nel Campionato Italiano Flat Track, così come per Simone Cagnoni (Junior 125), Gabriele Melchiorri (Cadetti 125) e Sara Traini (Coppa Italia Femminile) nel Campionato Italiano Enduro Under 23.

Una stagione 2025 del Mondiale Enduro che ha visto i Pata Talenti Azzurri FMI grandi protagonisti, giocandosi fino all’ultimo tre titoli iridati nelle rispettive categorie di appartenenza. A Zschopau in Germania si è disputato il settimo nonché conclusivo appuntamento previsto dal calendario con i piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack presenza fissa del podio, mancando di un soffio e per episodi sfortunati la vittoria finale di campionato. Questo il caso di Kevin Cristino, vincitore della giornata di gara svoltasi domenica, ma a seguito del ritiro di sabato per soli 2 punti non ha potuto celebrare la conquista del titolo Mondiale Enduro Junior. Con sette affermazioni, sei delle quali consecutive in tre distinti weekend di gara, si è affermato come il pilota più vincente della categoria, chiudendo anche al secondo posto nella classifica finale della Coppa del Mondo Enduro Junior 2. Quinto in campionato da Campione del Mondo Enduro Youth uscente invece Manuel Verzeroli, quinto e sesto in Germania per due quarti posti della EJ1 che gli hanno garantito la Top 3 della generale. Positiva trasferta per Luca Colorio, quarto e decimo della Junior, terzo e quinto della EJ1 portando a termine la stagione nelle due graduatorie rispettivamente in sesta e quarta posizione di campionato. Decimo del Mondiale Junior e quarto della Coppa del Mondo EJ2 altresì Davide Mei, il quale ha concluso le due giornate di gara a Zschopau in decima e undicesima posizione, quinto e sesto per quanto concerne la EJ2. L’epilogo del Mondiale Enduro Youth ha portato due Pata Talenti Azzurri FMI nella Top 3 di campionato, giocandosi fino all’ultima giornata di gara la conquista del titolo riservato agli Under 21, sfumato soltanto per degli episodi sfortunati registratisi nel corso della stagione. Con una doppietta d’autorità Pietro Scardina ha concluso a soli 6 punti dal Campione del Mondo 2025 Romain Dagna, con a sua volta Alberto Elgari terzo nella generale a 19 punti dalla vetta, ottenendo un terzo ed un secondo posto a Zschopau. Nella 125cc sono inoltre ben tre i piloti coinvolti nel progetto nella Top 5 grazie a Riccardo Pasquato, autore di una progressiva ascesa round dopo round. Nel Mondiale Enduro Women infine Francesca Nocera ha concluso terza, ottenendo il secondo posto nell’inaugurale giornata di gara in Germania, mostrando grande grinta e determinazione dopo l’infortunio riportato proprio sul più bello nel corso della stagione.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Mondiale Enduro a Zschopau

Junior

Kevin Cristino (Fantic Factory Racing Enduro Team Specia) ritirato e 1°

Luca Colorio (Triumph Motorcycles Italia Racing) 4° e 10°

Manuel Verzeroli (TM Boano Factory Enduro Team) 5° e 6°

Davide Mei (Beta Entrophy Junior Team) 10° e 11°

Junior 1

Luca Colorio (Triumph Motorcycles Italia Racing) 3° e 5°

Manuel Verzeroli (TM Boano Factory Enduro Team) 4° e 4°

Junior 2

Kevin Cristino (Fantic Factory Racing Enduro Team Specia) ritirato e 1°

Davide Mei (Beta Entrophy Junior Team) 5° e 6°

Youth

Pietro Scardina (Fantic Factory Racing Enduro Team Specia) 1° e 1°

Alberto Elgari (TM Boano Factory Enduro Team) 3° e 2°

Riccardo Pasquato (Fantic Factory Racing Enduro Team Specia) 5° e 5°

Women

Francesca Nocera (Honda Racing RedMoto World Enduro Team) 2^ e ritirata

Velocità Luca Lunetta in prima fila nel Mondiale Moto3 in Australia Ph FMI

Reduci dal podio di Mandalika, Luca Lunetta e Guido Pini si sono diretti a Phillip Island per il Gran Premio d’Australia, diciannovesimo round del Motomondiale 2025. Una trasferta che ha riproposto Luca Lunetta tra i protagonisti delle qualifiche. Con il terzo riferimento cronometrico si è garantito un posto in prima fila, confermando la ritrovata velocità dopo il prolungato periodo di stop forzato dovuto all’infortunio di Assen. In gara il motociclista capitolino del Gruppo Sportivo dell’Arma dei Carabinieri ha concluso al settimo posto, centrando un nuovo piazzamento nei Top 10 che gli consente di scalare ulteriori posizioni nella classifica di campionato. Alla prima esperienza in assoluto a Phillip Island, Guido Pini a sua volta si è distinto in positivo nel corso delle prove ufficiali. Qualificatosi direttamente per il Q2, ha siglato il decimo crono al quale ha poi fatto seguire il dodicesimo posto in gara, centrando il quinto piazzamento in zona punti nelle ultime cinque gare.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Motomondiale a Phillip Island

Moto3

Luca Lunetta (SIC 58 Squadra Corse Honda) 7°

Guido Pini (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM) 12°

Enduro vittorie e titoli italiani Under 23 a ripetizione Ph FMI

A Cavaglià, Comune situato nella Provincia di Biella, si è disputato il quinto nonché conclusivo round del Campionato Italiano Enduro Under 23/Senior 2025 che ha visto i Pata Talenti Azzurri FMI conquistare vittorie e titoli a ripetizione. Dopo il pregresso successo di Gabriele Melchiorri (Cadetti 125), ha centrato l’affermazione finale di campionato anche Simone Cagnoni (Junior 125) con Sara Traini a sua volta primatista della Coppa Italia Femminile. In questa ultima sfida stagionale il grande protagonista è stato proprio Simone Cagnoni, vincitore di giornata nell’Assoluta e contestualmente della graduatoria Junior 125, conquistando i punti necessari per laurearsi Campione Italiano di categoria. Assicuratosi il titolo Cadetti 125 con una tappa d’anticipo, Gabriele Melchiorri ha concluso in bellezza una stagione da incorniciare con il secondo posto nell’Assoluta ed il primato di categoria seguito da Niko Guastini, presentatosi a Cavaglià reduce dall’ottimo weekend vissuto nel Campionato Europeo a Grado. A suggellare una giornata ricca di soddisfazioni per il progetto ci ha pensato Sara Traini, confermatasi indiscusso riferimento della Coppa Italia Femminile centrando l’ennesimo hurrà di un 2025 da ricordare.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Campionato Italiano Under 23 a Cavaglià

Cadetti 125

Gabriele Melchiorri (Agon Squadra Corse TM Moto) 1°

Niko Guastini (Osellini Husqvarna Motorcycles Team Enduro) 2°

Junior 125

Simone Cagnoni (NSA Motors Racing Team Husqvarna) 1°

Femminile

Sara Traini (Planet Racing Rieju) 1^

Flat Track Kevin Corradetti si conferma Campione Italiano Ph FMI

L’ultimo appuntamento del Campionato Italiano Flat Track 2025 svoltosi a Lonigo ha incoronato per la terza volta Kevin Corradetti campione della specialità. Il giovane portacolori del progetto Pata Talenti Azzurri FMI, con il successo conseguito anche nell’ultima gara stagionale, si è appropriato del terzo titolo italiano di categoria dopo i precedenti successi del 2021 e 2024. Reduce dal quarto posto conseguito nel Mondiale Flat Track 2025 con due podi all’attivo, “Il Kevo” si è approcciato nel migliore dei modi a questa sfida decisiva. Dopo batterie vissute da protagonista primeggiando nella settima Heat dove si è confrontato con i suoi diretti avversari nella corsa al titolo, il ventiduenne originario di Civitanova Marche ha poi avuto la meglio nella finale, portando a compimento un 2025 da incorniciare. Corradetti si conferma così il riferimento italiano del Flat Track con 3 titoli nazionali (2021, 2024 e 2025) nelle ultime cinque stagioni.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Campionato Italiano Flat Track a Lonigo

Kevin Corradetti (Flat Track Team Yamaha Racing by Di Traverso School) 1°

