Pata Talenti Azzurri FMI: Valerio Lata Campione Italiano Motocross MX2, podi e vittorie nel CIV Junior a Viterbo

L’ultimo weekend di agosto ha nuovamente prodotto risultati di rilievo da parte dei Pata Talenti Azzurri FMI. Nella prova del Campionato Italiano Motocross Prestige a Castiglione del Lago si è confermato Campione MX2 con una tappa d’anticipo Valerio Lata, mentre i giovani Andrea Uccellini, Riccardo Pini e Gennaro Utech hanno monopolizzato il podio nel Trofeo Rookies Cup 125cc.

Le soddisfazioni per i piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack si estendono all’appuntamento del CIV Junior svoltosi al Leopard Circuit Viterbo con successi continui nella FIM MiniGP Italy Series OHVALE 190, 160 e nel Trofeo Legend.

Presso l’impianto di Gioiella in Castiglione del Lago si è svolto il penultimo round del Campionato Italiano Motocross Prestige 24MX/Ufo Plast Pro Series 2025. Un appuntamento che ha riservato diverse soddisfazioni al progetto con Valerio Lata confermatosi Campione Italiano MX2 con una tappa d’anticipo e positivi risultati conseguiti dai giovanissimi Under 17 impegnati nel Trofeo Rookies Cup 125cc. Partendo dal Campionato Italiano Motocross MX2, con una perentoria doppietta Valerio Lata ha chiuso i giochi anticipatamente, al culmine di un 2025 dove ha messo a segno 8 vittorie e 2 secondi posti in 10 manche finora disputate. Il crossista capitolino delle Fiamme Oro anche a Gioiella ha centrato una superlativa doppietta, aggiudicandosi contestualmente l’affermazione di giornata e la conquista del titolo 2025, in segno di continuità al successo della passata stagione. Sempre nella classe MX2 si è distinto in positivo al debutto nella quarto di litro uno dei protagonisti dell’Europeo 125cc di quest’anno del calibro di Niccolò Mannini, sesto dell’evento con il medesimo piazzamento conseguito nelle due gare. Quarto di giornata ed in campionato nella graduatoria Fast invece Alessandro Gaspari, mentre Brando Rispoli dopo il ritiro nella prima manche non ha preso parte a Gara 2. La seconda prova del Trofeo Rookies Cup 125cc riservata ai crossisti under 17 ha sorriso ai Pata Talenti Azzurri FMI. Con un secondo ed un primo posto ha conquistato la vittoria di giornata di Andrea Uccellini, il quale ha preceduto nella graduatoria di tappa Riccardo Pini, con un primo ed un quarto posto confermatosi capoclassifica del Trofeo. A completare un podio monopolizzato dai piloti coinvolti nel progetto ci ha pensato il rientrante Gennaro Utech, terzo in virtù di un quarto ed un secondo posto nelle due manche. Bene anche David Cracco, quinto con un ottavo ed un terzo, mentre il giovanissimo Edoardo Riganti si è messo in mostra con la sesta posizione di Gara 2.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Campionato Italiano MX Prestige a Gioiella

MX2

Valerio Lata (Honda HRC) 1° e 1° (1° di giornata Elite)

Niccolò Mannini (AliX Racing Team/ABF Italia Honda) 6° e 6° (6° di giornata Elite)

Alessandro Gaspari (Martin Racing Technology Honda) 12° e 14° (4° di giornata Fast)

Brando Rispoli (Ghidinelli Racing Team KTM) ritirato e non partito (12° di giornata Elite)

Trofeo Rookies Cup 125

Andrea Uccellini (Team Seven Motorsport Husqvarna) 2° e 1° (1° dell’evento)

Riccardo Pini (Team MCV Motorsport TM Moto) 1° e 4° (2° dell’evento)

Gennaro Utech (TM Moto Youth MX) 4° e 2° (3° dell’evento)

David Cracco (Dreams Racing KTM) 8° e 3° (5° dell’evento)

Edoardo Riganti (Manetta Team Husqvarna) ritirato e 6° (13° dell’evento)

Velocità podi e vittorie a Viterbo nel CIV Junior Ph FMI

La ripresa del CIV Junior 2025 ha nuovamente visto i giovani Pata Talenti Azzurri FMI della Velocità protagonisti. Nell’appuntamento svoltosi presso il rinnovato Leopard Circuit Viterbo i piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno fatto incetta di podi e vittorie sin dalle Sprint Race disputatesi nella giornata del sabato. Partendo dalla FIM MiniGP Italy Series OHVALE 190, Filippo Balestrero ha primeggiato nella Sprint Race per poi centrare un primo ed un secondo posto nelle due gare di domenica, appropriandosi con 162 punti della seconda posizione di campionato. Terzo nella generale altresì Maicol Colazzo, secondo sabato per poi concludere quarto e terzo nelle due gare. Nel novero dei piloti coinvolti nel progetto, Carlo Mastrosimone al tredicesimo posto nella Sprint ha fatto seguire un quinto posto in Gara 1, medesima posizione nella classifica di campionato. Pata Talenti Azzurri FMI protagonisti anche nella FIM MiniGP Italy Series OHVALE 160, in grado di monopolizzare il podio di Gara 1 e della Top-3 di campionato. Archiviata una Sprint Race condizionata dalla pista bagnata dalla pioggia, l’indomani in Gara 1 hanno concluso ai primi tre posti nell’ordine Francesco Marzo, Daniel Putortì e Mattia Gabrielli, con Gara 2 che ha visto Putortì avere la meglio per la vittoria su Gabrielli con Marzo quinto. Nella generale lo stesso Putortì comanda con 170 punti seguito a 2 lunghezze da Gabrielli, terzo Marzo a quota 118. Sempre nell’ambito del CIV Junior, Luana Giuliani ha nuovamente dettato il passo nel Trofeo Legend con la vittoria nella Sprint Race e di Gara 1, per poi classificarsi terza in Gara 2 a seguito di una scivolata.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel CIV Junior a Viterbo

FIM MiniGP Italy Series OHVALE 190

Filippo Balestrero (M&T Squadra Corse) 1° Sprint Race, 1° e 2°

Maicol Colazzo (Leopard Academy) 2° Sprint Race, 4° e 3°

Carlo Mastrosimone (Leopard Academy) 13° Sprint Race, 5° e ritirato

FIM MiniGP Italy Series OHVALE 160

Daniel Putortì (Team AC4) 9° Sprint Race, 2° e 1°

Mattia Gabrielli (Leopard Academy) 4° Sprint Race, 3° e 2°

Francesco Marzo (M&T Squadra Corse) 7° Sprint Race, 1° e 5°

Trofeo Legend

Luana Giuliani (Angeluss Team) 2^ Sprint Race, 1^ e 3^

Com. Stam. FMI