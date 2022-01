Patagonia è il nuovo singolo di Pianista Indie

Da venerdì 14 gennaio 2022 Patagonia, il nuovo singolo di Pianista Indie, fuori per Mescal – Fenix Music. Le canzoni di Pianista Indie, compresa questa, sembrano un presagio; le ascolti e ti guardi intorno per capire se sei ancora lì o se ti hanno trasportato nel loro mondo.

Un ritmo incalzante che passa attraverso le nebbie e i turbinii invernali e ci trasporta in un posto caldo, accogliente, sdraiati sull’amaca, sono il toccasana di una nuova canzone, di un nuovo singolo, inedito anche nel mood.

Il singolo Patagonia verrà accompagnato dal suo videoclip, che sarà il terzo estratto in ordine temporale dal Film (ancora inedito) LIFE ma che in realtà rappresenta il Capitolo 2 della Trilogia iniziata con KUBRICK (Capitolo 3) e continuata con CIAO (Capitolo 1). LIFEè un progetto ampio, concettuale e visionario firmato dalla regia di Pierluigi Patella e con colonna sonora originale di Pianista Indie, girato in uno scenario esclusivo – quasi un mondo parallelo – il “Piccolo Tibet” di Campo Imperatore, ai piedi del Gran Sasso d’Italia.

“Ogni muro è una porta in trasparenza

tra tutti gli esami ricorda quello di coscienza

e non sprecare lacrime nuove per vecchi dolori

i sogni lasciati ad ammuffire in un cassetto emanano cattivi odori”

“Ho scritto PATAGONIA in una sera di qualche Dicembre fa. Avevo appena finito di vedere su Netflix, uno spettacolo teatrale di Bruce Springsteen. Spenta la TV mi sono messo al pianoforte nel buio della sera e PATAGONIA è venuta alla luce in meno di 10 minuti. Una di quelle magie cui la musica mi ha abituato già da qualche tempo. Ricordo che sul pianoforte avevo poggiato un libro bianco che celebrava i 40 anni della Virgin Records di Richard Branson. Dopo aver composto Patagonia l’ho iniziato a leggere, era in inglese. Devo ancora finirlo”

BIO:

Pianista Indie pubblica il suo primo singolo, Urologia, nell’ottobre del 2018. La canzone ha immediatamente una grande visibilità sui digital store. Da quella prima uscita è un susseguirsi di ulteriori singoli, che accrescono la visibilità dell’artista: Zara esce nel novembre del 2018; ad inizio 2019 è la volta di Fabio, e prima dell’estate dello stesso anno Riviera. Pianista si esibisce in un tour live, che culmina a ottobre con un’esibizione alla Milano Music Week. Lo stesso giorno viene pubblicato il suo primo EP, _To bit or not to bit, anticipato dal singolo Lucio Dalla.

L’artista mostra una naturale propensione al palco, tanto che le sue esibizioni live sono un successo e per l’inverno del 2020 viene organizzato un tour nei live club. La prima tappa è l’apertura del concerto di Gio Evan al Fuori Orario di Reggio Emilia. Dopo una ventina di date, arriva la sospensione del tour a causa della pandemia; a questo punto Pianista Indie che aveva in programma la pubblicazione di nuovi brani, si chiude in isolamento, decide di sparire e di non comunicare: legge, guarda film, scrive tantissima musica tra cui una colonna sonora che confluirà nel film Life, girato a Marzo 2021.

– Il 2021, dopo la ferma forzata, è l’anno della rinascita; la ripartenza è stata affidata al singolo e al video di Kubrick, donati al mondo il 28 Maggio da Fenix Music, come accaduto anche per Ciao (16 Luglio), in contemporanea con la ripartenza live, in apertura dei concerti di Bugo.

– La chiusura della seconda “annata anomala” è stata affidata ad una canzone d’amore che non parla d’amore, SQUID GAME, ma “solo” del pericolo costante che produce.

– Per il 2022 l’avvio del nuovo anno è affidata a PATAGONIA, nuovo singolo e nuovo video, il terzo tratto da LIFE, progetto ampio, concettuale e visionario firmato dalla regia di Pierluigi Patella.

Com. Stam.