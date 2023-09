Patascintille al Parco Villa Tasca

Oggi 8 e domani 9 settembre i primi due appuntamenti del progetto “Patascintille 2. Spettacoli e azioni di prossimità per le nuove generazioni”

Prende il via venerdì 8 settembre la micro-rassegna al Parco Villa Tasca (viale Regione Siciliana Sud-Est, n 397 – Palermo) all’interno della seconda edizione del progetto “Patascintille 2. Spettacoli e azioni di prossimità per le nuove generazioni”.

“Patascintille 2. Spettacoli e azioni di prossimità per le nuove generazioni” è un progetto del Piccolo Teatro Patafisico finanziato dal Comune di Palermo – Area della Cultura, Città’ Metropolitana di Palermo, Ministero della Cultura.

Gli spettacoli sono gratuiti, chi si prenota allo spettacolo attraverso questo >> link potrà usufruire della riduzione per l’ingresso al parco a soli € 2,00, chi ha già sottoscritto l’abbonamento annuale al Parco può ovviamente entrare gratuitamente.

Ecco i 4 appuntamenti:

Venerdì 8 settembre, h 17.00

“Storie di fanciulle coraggiose”

ideazione e regia Gisella Vitrano

con Marcella Vaccarino, Gisella Vitrano

produzione Piccolo Teatro Patafisico

Sabato 9 settembre, h 17.00

“La sirena e il Capitano”

con Josefina Torino e Teresa Priulla

regia Josefina Torino

co-produzione: Catrina Teatro, Collettivo Mandala

Venerdì 15 settembre, h 17.00

“Artemide e Apollo. I gemelli Sole e Luna”

– spettacolo per burattini e narratore –

narratore Vito Bartucca

burattinaio Salvino Calatabiano

produzione Teatro degli Spiriti – Compagnia Figli d’Arte Cuticchio

Sabato 16 settembre, h 17.00

“Gulliver II. Viaggio nella terra dei giganti”

di e con Dario Frasca e Laura Scavuzzo

produzione Piccolo Teatro Patafisico

sinossi

Consigliato a bambine e bambini dai 6 anni.

È uno spettacolo di formazione tutta al femminile, in cui all’interno di una struttura drammaturgica vengono raccontate due storie, due antiche fiabe, da due narratrici diverse. In comune un filo conduttore, una ricerca, un pensiero: il percorso di ognuno di noi verso l’essere adulti. Le protagoniste delle nostre storie vivono le difficoltà della vita e le superano mostrando a se stesse il proprio valore. A simboleggiare tali difficoltà è la figura della strega, o vecchia nonnina, che in ogni storia si rapporta con la fanciulla protagonista in modo sempre diverso. Ma come in ogni fiaba, superato il conflitto attraverso i propri talenti arriva una presa di consapevolezza, l’affermazione del proprio essere donna e un finale gioioso.

Tratto liberamente dal racconto “La Sirena y el Capitan” della scrittrice argentina Maria Elena Walsh.

Consigliato a bambine e bambini dai 4 anni.

Una sirena abita sulle rive del fiume Paranà, vicino alle Cascate del Iguazù in Sudamerica, ed è dotata di una bellissima voce. Vive su una foglia galleggiante circondata da numerosi amici animali ma la pace verrà minacciata da un capitano spagnolo che tenterà di rapirla per portarla via con sé. Saranno gli animali a salvarla!

Uno spettacolo comico e interattivo con interventi musicali. La narratrice è accompagnata da un burattino che accompagnerà lo svolgimento delle azioni in scena con le bambine e i bambini volontari

Adatto ad un pubblico molto ampio, uno spettacolo per tutta la famiglia, consigliato a bambine e bambini dai 4 anni.

