Patrick Turrini dei Pata Talenti Azzurri FMI conquista il titolo europeo EMX Quad 2023

Traguardo storico e senza precedenti per il movimento del Quadcross in Italia. A Loket, teatro del conclusivo appuntamento stagionale dell’Europeo EMX Quad 2023, Patrick Turrini si è laureato Campione continentale di specialità, primo italiano nella storia a conseguire un risultato così prestigioso.

Da anni coinvolto nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI, il pilota supportato dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack ha completato l’opera in una stagione capolavoro che lo ha visto distinguersi in positivo in tutti i precedenti round svoltisi tra Lange (Estonia), Gdansk (Polonia), Red Brae (Irlanda del Nord), Aylesbury (Regno Unito) e, per l’appunto, Loket (Repubblica Ceca).

Pluri-Campione italiano Quadcross, Patrick Turrini in questa trasferta ceca prevista dal calendario ha conquistato la vittoria dell’evento in virtù di un secondo e di un primo posto nelle due manche, assicurandosi contestualmente il titolo assoluto dell’EMX Quad European Championship 2023.

“Una giornata stupenda“, ha esclamato Patrick Turrini. “Ho faticato un po’ in mattinata nel corso di Gara 1, ma nella seconda manche mi sono riscattato. Non ho rischiato molto in quanto ho corso in ottica-campionato. Sono molto contento: per me è come un sogno che diventa realtà, una rivincita dopo tutte le sfortune vissute quest’anno“.

Nicola Montalbini, Direttore Tecnico Quad FMI: “Innanzitutto complimenti a Patrick, ai suoi genitori ed al team Turrini Motorsport. Per tutto il campionato hanno compiuto un lavoro fantastico, senza commettere errori, riuscendo ad ottenere risultati importanti: grande merito pertanto a tutta la squadra. In quest’ultimo round Patrick è stato fantastico: ha rimediato ad un errore in partenza al via della prima manche, mentre nella seconda ha lottato e, una volta passato in testa, si è assicurato la vittoria. Una prestazione superlativa da parte sua che apre un nuovo capitolo, una pagina nuova per il Quad italiano. Per la prima volta un nostro portabandiera si assicura il titolo europeo. Siamo molto felici che Patrick, un pilota coinvolto nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI, si sia garantito un riconoscimento che rappresenta un pregio per tutta la Federazione Motociclistica Italiana e per tutto il movimento del Quad in Italia“.

Servizio fotografico ed interviste a cura di Attila Pasi

