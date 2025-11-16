Patrimonio comunale di Marsala: avviate nuove verifiche straordinarie

Il sindaco Grillo ha dato precise direttive per la rotazione cautelativa di personale comunale. “Fin dal mio insediamento ho assunto con determinazione ogni iniziativa utile a rimuovere ogni potenziale incrostazione amministrativa di cui ho avuto contezza nell’esercizio delle mie funzioni.

Episodi recenti – dall’incendio doloso di un box dell’Antico Mercato al sequestro, da parte dell’Autorità Giudiziaria, di un altro box comunale trovato nella disponibilità di soggetti ignoti – hanno reso necessario un ulteriore approfondimento sulla gestione di alcuni beni del Patrimonio Comunale”, dichiara il sindaco Massimo Grillo.

Alla luce di questi fatti, ma anche di precedenti riscontri emersi di recente in sede di Giunta, il sindaco ha disposto l’avvio di una ricognizione straordinaria su tutti gli immobili comunali, comprese le strutture affidate a terzi, con l’obiettivo di verificare l’effettivo utilizzo degli spazi, la presenza di eventuali occupazioni non autorizzate, la correttezza dei canoni e delle posizioni contrattuali, anche in relazione a taciti rinnovi. Questa attività si rende necessaria anche alla luce di ritardi gestionali che, secondo gli accertamenti in corso, risalirebbero a decenni addietro, almeno al 2004. Aggiunge il sindaco Grillo: “La mia Amministrazione intende porre rimedio a criticità di vecchia data, che sono emerse solo di recente e che intendiamo risolvere celermente e con rigore mettendo in campo tutti gli interventi che si renderanno necessari”.

Ai settori competenti è stato nuovamente richiesto un elenco completo e aggiornato di tutti i beni comunali, con l’indicazione della destinazione, dell’uso attuale e con un riscontro puntuale sulle verifiche in corso. Il Segretario Generale e il comandante della Polizia Municipale sono stati inoltre incaricati congiuntamente di valutare il funzionamento dell’area Patrimonio e degli altri settori interessati per proporre ogni misura idonea al rafforzamento dei controlli. Nelle more degli approfondimenti, il sindaco ha dato mandato al dirigente competente di procedere ad una rotazione cautelativa del personale con competenze sul patrimonio comunale verso altre funzioni, in un’ottica di tutela dell’Ente e di buon andamento dell’azione amministrativa. “Gli episodi degli ultimi giorni, insieme ad alcuni precedenti riscontri, richiedono un intervento strutturale – prosegue il sindaco di Marsala. Serve un sistema capace di prevenire irregolarità e assicurare una gestione rigorosa del nostro patrimonio. Per questo alla luce di quanto emerso, sto elaborando un programma di rafforzamento dell’area amministrativa dedicata agli immobili comunali”.

In attesa delle risultanze delle verifiche, l’Amministrazione sta valutando anche una revisione dell’assetto organizzativo del settore e, se necessario, una più ampia rotazione del personale, per garantire la massima efficienza, responsabilità e trasparenza.

«La città sappia che l’Amministrazione affronta questi fatti con determinazione e responsabilità – conclude il sindaco Massimo Grillo. La tutela del patrimonio comunale è una priorità assoluta: ogni bene deve essere gestito secondo legge, nell’interesse esclusivo dei cittadini. Su questo non faremo sconti”.

Va evidenziato che, sin dal suo insediamento, l’Amministrazione Grillo – prima di emanare gli avvisi per i contratti di comodato d’uso gratuito – ha provveduto a pubblicare specifici bandi per gli affidamenti onerosi degli immobili comunali, in coerenza con il principio di valorizzazione del patrimonio pubblico.

