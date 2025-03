Patrizia Cirulli, cantautrice visionaria

Domani, venerdì 21 marzo esce in fisico e in digitale “IL VISIONARIO (FRANCESCO D’ASSISI)” (Egea Music), il nuovo album della raffinata cantautrice PATRIZIA CIRULLI. È attivo il pre-order:https://link.egeamusic.com/ilvisionario.

Il progetto discografico è una reinterpretazione in chiave acustica di “L’infinitamente piccolo”, album di Angelo Branduardi, nel quale il cantautore musicò le Fonti Francescane, raccolta di testi di Francesco e Chiara d’Assisi e si presenta come un omaggio intimo ed elegante al compositore e alla poetica del santo umbro. L’interpretazione della cantautrice, eseguita con profondità e delicatezza, crea un ponte emozionale in grado di fondere poesia e musica. Patrizia Cirulli regala all’ascoltatore un’inedita celebrazione al femminile, trasportandolo in una dimensione universale di consolazione e pace. Le sonorità dell’album sono minimali, in armonia con il messaggio francescano di semplicità ed essenzialità, con la partecipazione del chitarrista Marcello Peghin, della violinista Maria Vincentini e del batterista Paolo Zuddas.

Il progetto discografico vede, inoltre, la partecipazione di musicisti e cantautori provenienti da diversi universi musicali, quali Rosario Di Bella nel brano “Il Sultano di Babilonia e la prostituta”, Kalika in “Audite poverelle” e il Coro Su Concordu e Su Rosariu di Santulussurgiu nel brano “La morte di Francesco”.

Patrizia Cirulli è una cantautrice, compositrice, autrice di Milano, dalla voce “insolita e straordinaria”- come l’ha definita Lucio Dalla. Per quattro volte finalista al Premio Tenco e per tre volte vincitrice del Premio Lunezia, ha collaborato con vari artisti, fra cui Sergio Cammariere, Mario Venuti, Fausto Mesolella, Sergio Muniz, Vince Tempera, Pacifico. Nel 2012 pubblica il disco “Qualcosa che vale”, finalista al Premio Tenco 2013 e rilettura in chiave acustica dell’album “E già” di Lucio Battisti, in cui suonano 14 fra i migliori chitarristi italiani come Fausto Mesolella, Luigi Schiavone, Paolo Bonfanti, Massimo Germini, Carlo Marrale.

Nel 2016 pubblica “Mille baci” (Egea Music) album finalista al Premio Tenco 2016, vincitore del Premio Stilnovo nell’ambito del Premio Lunezia 2016 e vincitore del Premio La musica della poesia nell’ambito del Premio Bianca D’Aponte 2016. In questo album Patrizia ha musicato e interpretato in forma canzone poesie di grandi autori (Quasimodo, Merini, d’Annunzio, Pessoa, Catullo, Garcia Lorca, De Filippo, Kahlo e altri). Due anni dopo pubblica “Sanremo d’Autore” (Egea Music), album finalista al Premio Tenco, in cui Patrizia ha reinterpretato alcuni brani che hanno partecipato al Festival di Sanremo. Nel 2020 ha pubblicato una sua personale versione acustica del brano di Achille Lauro “C’est la vie” e nel dicembre 2021 Patrizia ha scritto il suo primo libro di poesie dal titolo “Sola di fronte al mare” edito da Pluriversum Edizioni con prefazione di Alessandro Quasimodo. Nel 2023 ha pubblicato l’album “Fantasia. Le Poesie Di Eduardo In Musica”, finalista al Premio Tenco 2023.

www.patriziacirulli.com

www.facebook.com/profile.php?id=100063445844357

www.instagram.com/cirulli.patrizia

www.youtube.com/@patriziacirulli

Intervista testo di Manuela Bresciani

Intervista video di Paola Bonacina

Foto e video liberi da copyright