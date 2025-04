Patrizia Di Dio riconfermata alla vicepresidenza nazionale di Confcommercio con delega alla legalità e sicurezza

Patrizia Di Dio è stata riconfermata per i prossimi 5 anni vice presidente nazionale con delega per la legalità e la sicurezza di Confcommercio Imprese per l’Italia, la più grande organizzazione di rappresentanza sul territorio nazionale con le sue 700.000 imprese associate.

“Sono onorata della riconferma per acclamazione. Per me significa continuare a lavorare per la crescita del nostro sistema economico e per la tutela delle imprese con rinnovato impegno e senso di responsabilità – dice Patrizia Di Dio, da 10 anni presidente di Confcommercio Palermo -. Non ci può essere sviluppo ed economia sana se non ci sono legalità e sicurezza. La criminalità e l’illegalità di ogni genere sono un grave costo per le aziende, quantificato recentemente in quasi 40 miliardi di euro all’anno”.

“Consideriamo la legalità il prerequisito dello sviluppo: in un momento in cui è aumentata la percezione del pericolo e dell’insicurezza, non può bastare da sola la preziosa attività svolta sul territorio dalla magistratura e dalle forze dell’Ordine ma sappiamo quanto sia importante la nostra azione per contrastare le illegalità, dall’estorsione all’usura fino alla microcriminalità sempre più diffusa”.

“Le organizzazioni criminali, come la mafia, stanno sempre più inquinando il mondo imprenditoriale e finanziario, impadronendosi delle imprese in difficoltà e pervadendo il mercato con capitali illegali da riciclare. Confcommercio non intende abbassare la guardia – conclude la Di Dio -, continueremo a promuovere la cultura della legalità e saremo sempre più un punto di riferimento del popolo del ”fare” impresa e del fare impresa da “persone per bene”, di tutte le imprenditrici e tutti gli imprenditori onesti che ogni giorno fanno il proprio dovere, rispettano le regole, creano valore sui valori, costituiscono l’economia legale, creano sviluppo e posti di lavoro e sono il miglior antidoto contro la criminalità. Le garanzie di legalità e sicurezza non sono solo una legittima istanza ma anche un impegno collettivo, nella certezza che solo liberi dalle mafie e dall’illegalità l’impresa e la società stessa possono crescere”.

Com. Stam.