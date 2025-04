Patrizia Di Dio riconfermata vicepresidente nazionale di Confcommercio. Gli auguri del sindaco Lagalla e della Giunta comunale

Patrizia Di Dio riconfermata vicepresidente nazionale con delega per la legalità e la sicurezza di Confcommercio Imprese per l’Italia. Gli auguri del sindaco Lagalla e della Giunta comunale

«La rielezione di Patrizia Di Dio come vicepresidente nazionale con delega per la legalità e la sicurezza di Confcommercio Imprese per l’Italia per i prossimi cinque anni è la conferma del ruolo chiave, incisivo e visibile che la presidente di Confcommercio Palermo ha rivestito in questi anni per le associazioni di categoria e per la nostra città, a garanzia e tutela del tessuto imprenditoriale contro i tentativi di radicamento delle organizzazioni mafiose che possono interessare il nostro territorio.

Confcommercio è un importante riferimento per l’amministrazione comunale e la sua riconferma ci permette di rifocalizzare un impegno che per noi è già in essere, la prevenzione e il contrasto della presenza della criminalità nel tessuto economico e imprenditoriale cittadino e la diffusione della cultura della legalità. A nome mio e dell’intera Giunta comunale le auguro buon lavoro».

Lo dichiara il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

