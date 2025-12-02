Patrizia Di Dio rieletta presidente di Confcommercio Palermo

“Siamo stati guida e riferimento per 13.000 imprese associate. andremo avanti con immutata passione e impegno” – nominato il nuovo direttivo

Patrizia Di Dio è stata rieletta per acclamazione presidente di Confcommercio Palermo. È il suo terzo mandato. L’assemblea elettiva si è svolta oggi alla presenza dei presidenti di categoria. Nominati anche i 21 componenti del nuovo Consiglio direttivo.

“In questi anni Confcommercio Palermo è stata guida e riferimento – ha detto la presidente Patrizia Di Dio dopo la rielezione -. Abbiamo affrontato battaglie difficili con senso del dovere e con la consapevolezza di essere molto di più di un’associazione di rappresentanza. Siamo stati una comunità che accompagna e che unisce, promuovendo anche la cultura e portando avanti un forte impegno sociale con l’inclusione lavorativa di ragazzi con disabilità, il sostegno ai quartieri più fragili, la collaborazione con realtà che operano accanto agli ultimi. Oggi siamo ancora più solidi: 12.821 imprese associate, il numero più alto nella nostra storia, bilanci sempre positivi, una struttura consolidata, uffici efficienti. I numeri ci raccontano “cosa” abbiamo fatto ma è importante anche il “come”: dietro questi numeri ci sono competenze, passione, dedizione e persone alle quali devo dire grazie per avere dedicato tempo, energia, idee e cuore, senza mai tirarsi indietro di fronte alle difficoltà”.

“Dietro la crescita di Confcommercio – continua la Di Dio – c’è una visione, perseguita con quello che io chiamo il metodo delle “4 P”: parsimonia, che significa misura, attenzione, rispetto del valore di ogni risorsa; passione, perché abbiamo messo il cuore e dedizione in ogni iniziativa; previsione, perché abbiamo tenuto alto lo sguardo senza accontentarci del presente; prossimità operosa e autentica per stare accanto agli imprenditori, ai loro problemi, alle loro sfide. Siamo stati accanto alle imprese, ai territori, ai commercianti, ai professionisti nei giorni difficili e in quelli della ripartenza. Oggi abbiamo la certezza che con la stessa passione che ci ha accompagnato finora continueremo a far crescere Confcommercio: per la città, per le imprese, per il nostro futuro”.

L’ELENCO DEI 21 COMPONENTI DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO: Giovanna Analdi (Associazione Cassaro Alto); Alberto Argano (Ortofrutticoli); Silvano Barraja (Assorafi); Roberto Bianconi (Silb); Maurizio Buarnè (Snag); Carmelo Camilleri (Profumieri); Michela Cannatella (Wedding Planner); Giulia Castagna (Assonidi); Maurizio Cosentino (Assocom); Alberto Costa (Confare); Antonio Cottone (Fipe); Fabio Gioia (Asc); Gianluca Glorioso (Fiavet); Cristian Lo Cascio (Fiva), Antonio Lo Coco (Unione Industriali); Rosario Minasola (Assintel); Alessandro Palmigiano (Professioni ordinistiche); Domenico Perricone (Abiconf); Vincenzo Salerno (Fnaarc); Natale Spinnato (Panificatori); Gioacchino VItale (Fioristi).

Com. Stam. + foto