Patti, stop ai mezzi pesanti sulla strada agricola Serbeto–Cafocchio–Mortizzi–S. Cosimo

La Città Metropolitana di Messina dispone una deroga per le autobotti comunali, garantita la fornitura idrica alle frazioni

La Città Metropolitana di Messina conferma il proprio impegno operativo nella gestione della viabilità locale, intervenendo con misure mirate per garantire la sicurezza e la continuità dei servizi nel territorio del Comune di Patti.

A seguito delle criticità riscontrate lungo la strada agricola Serbeto – Cafocchio – Mortizzi – S. Cosimo, utilizzata come percorso alternativo durante la chiusura della strada provinciale 119 di Moreri, i tecnici di Palazzo dei Leoni sono intervenuti per regolamentare il transito. Considerata la conformazione altimetrica e la ridotta larghezza del tracciato, che consente il passaggio in condizioni di sicurezza quasi esclusivamente alle autovetture, è stato disposto il divieto di circolazione per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate e introdotto un limite di velocità di 30 km/h.

Pur essendo stata riaperta la strada provinciale 119, con conseguente riduzione del traffico sulla viabilità secondaria, la strada agricola continua a svolgere un ruolo significativo per alcune esigenze del territorio. In particolare, il Comune di Patti ha segnalato la necessità di garantire la distribuzione idrica alle utenze domestiche delle frazioni, un servizio essenziale per la tutela della salute pubblica.

Per assicurare tale attività, Palazzo dei Leoni ha emanato una deroga al divieto di transito per due autobotti comunali, autorizzate a percorrere il tratto in salita se cariche e in discesa una volta scariche. I mezzi saranno accompagnati da un veicolo di scorta comunale incaricato di monitorare le condizioni di sicurezza lungo l’intero percorso.

Il sindaco metropolitano Federico Basile ha dichiarato: “Abbiamo adottato con tempestività le misure necessarie per consentire al Comune di Patti la regolare fornitura idrica ad alcune frazioni del territorio in condizioni di piena sicurezza. L’intervento di Palazzo dei Leoni si distingue per la capacità di rispondere alle esigenze locali, mantenendo un approccio pragmatico e funzionale, orientato alla tutela dei servizi essenziali e alla sicurezza dei cittadini”.