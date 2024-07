Pattinaggio a rotelle, la seconda giornata assegna 6 titoli agli italiani corsa di San Giorgio delle Pertiche

Tricolore a Alice Sorcionovo, Duccio Marsili, Giulia Lollobrigida, Giuseppe Bramante e, nelle americane, a Pattinatori Spinea e Mens Sana Siena

Già le semifinali del pomeriggio di questa intensa seconda giornata dei Campionati italiani corsa su pista di San Giorgio delle Pertiche danno l’idea di quello che sarà l’agguerrito spettacolo serale che prevede l’assegnazione di ben 16 titoli tricolori, i cui risultati hanno sicuramente aperto qualche piacevole “problema” di abbondanza al CT Presti, alle prese con le convocazioni per i prossimi europei in Belgio con un occhio sui prossimi World Skate Games 2024 in terra d’Abruzzo.

Oggi sul piatto, anzi in pista, c’è il ventaglio completo delle tipologie di gare della Corsa: lo sprint con i 500 metri, il lungo con i 10.000 metri Eliminazione e la staffetta con le classiche americane sui 3000 metri. Una vera panacea per i tanti appassionati stipati intorno all’anello.

Dimostra di essere già in forma mondiale Alice Sorcionovo nella gara sprint. L’atleta della Luna Sport Academy AN cade in partenza, ma al secondo start fa una gara tattica dietro alla campionessa mondiale Asja Varani (Rolling Bosica TE), spuntandole alle spalle nell’ultimo rettilineo e superandola di un nonnulla al traguardo. Un fotofinish mozzafiato, che vede, staccata, terza Ilaria Carrer (Pol.va Casier ARL TV).

Non ha bisogno del fotofinish il pluricampione del mondo Duccio Marsili (S.S.D.S. Mens Sana SI) che, con forza ed esperienza, guida la gara in testa dall’inizio alla fine, precedendo sul traguardo Danny Sargoni (A.P.D. Juvenilia MC), ancora secondo, e Vincenzo Maiorca (ASD Città di Priolo SR).

Il tricolore di apertura della giornata lo conquistano gli Allievi Sofia Paola Chiumento (Mens Sana Siena), praticamente scontata la sua vittoria, e Filippo Ravelli (ASD Inline 360 MI); a seguire gli Junior Rita De Gianni, anche lei della Mens Sana Siena e Giacomo Gobbato (Pattinatori Spinea VE), al suo secondo titolo qui a San Giorgio delle Pertiche.

E’ una questione tutta interna alla famiglia Lollobrigida la gara lunga ad eliminazione della sera. Le sorelle romane controllano e gestiscono dall’inizio con un finale a sorpresa che vede Giulia (Fiamme Azzurre), che proprio qui dodici anni fa aveva vinto il suo primo titolo tricolore, sopravanzare Francesca (C.S. Aeronautica Militare) e tornare al titolo italiano a distanza di 7 anni dall’ultimo successo.

E’ tanto, tanto, tanto – come commenta lo speaker in pista – lo spettacolo a cui assistiamo per il titolo assoluto maschile sui 10.000 metri eliminazione! Il ‘dottore’ Giuseppe Bramante (Skating Club Rovigo) parte a meno due dal traguardo, dietro lo sferzano Daniel Niero (C.S. Aeronautica Militare) e Gabriele Cannoni (Mens Sana Siena) ma lui resiste ed in spaccata va a prendersi il suo 35° titolo italiano che lo conferma nell’albo d’oro quarto italiano di tutti i tempi.

I tricolori dei 10.000 mt eliminazione Allievi vanno a Maina Raga (ASD Sport Inside SP) e a Giorgio Ghisio Erba (Roma 7 Pattinaggio), che bissa il successo della gara a punti di ieri, mentre Elisa Folli (Debby Roller Team RM), anche lei romana, e Leonardo Bossi (Polisportiva Bellusco MB) sono i campioni italiani per la categoria Juniores.

Si chiude con le americane. Il tifo è infernale ed i ritmi indiavolati già con i team della categoria Allievi. Il giovane trio senese della Mens Sana, con un’accelerazione finale della sua leader Sofia Paola Chiumento che corona lo sforzo delle colleghe Matilde Cherubini e Giulia Serafin, conquista il titolo femminile, mentre quello maschile, dopo una squalifica, va a Leonardo Bossi, Giovanni Fiorini e Damiano Galliazzo della Polisportiva Bellusco MB.

Ancora tripudio sugli spalti con il team locale dei Pattinatori Spinea VE che si aggiudica il titolo senior femmine con Camilla Beggiato, Selena Cesca e Asia Elsa Libralesso che si mettono dietro nell’ordine Matilde Biondi, Sofia Clementoni, Edda Paluzzi e Asja Varani della Pattinatori Bosica e Julia Bedon, Giorgia Iannarelli e Sofia Saronni della Polisportiva Bellusco MB.

Infine il successo del terzetto della Mens Sana Siena composto da Gabriele Cannoni, Remon Kwant e Duccio Marsili, secondi Giacomo Bernabei, Giuseppe Bramante e Giacomo Mazza dello Skating Club Rovigo, terzo il team Rolling Bosica TE di Alessio Clementoni, Iuliano Maoloni, Yuri Soriani e Matteo Voltattorni.

La Classifica provvisoria per società vede in testa la A.S.D.S. MENS SANA, seconda la POLISPORTIVA BELLUSCO MB, terzi i PATTINATORI SPINEA VE.

in foto Giuseppe Bramante by Paolo Schiesaro