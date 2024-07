Pattinaggio. Con le medaglie dell’Inline si chiudono i Campionati Italiani di Ponte di Legno

Con le medaglie di tutte le categorie dell’Inline (a parte quelle degli Allievi assegnate nella giornata di ieri) si chiude il sipario sui Campionati italiani a Ponte di Legno (BS).

L’evento, iniziato lo scorso 22 giugno, è stato organizzato dalla Rosa Camuna Skating con il supporto della Federazione Italiana Sport Rotellistici. Ma la pausa dal pattinaggio è breve perché dal 21 luglio le punte di diamante del movimento rotellistico tricolore saranno impegnate nel Campionato europeo di casa in Portogallo.

Tra le numerose medaglie assegnate nella giornata odierna ci sono quelle dei Cadetti Inline. Nel maschile figura solamente Matteo Genco (Fratellanza Zinolese SV) che chiude con 69.46 con il suo “Mission Impossible”. Tra le colleghe del femminile rimane invariata la classifica che si era composta al termine dello Short: oro per Emma Francione (Angeli sul ghiaccio Asd RM) con “Interstellar” (106.29 punti), argento per Giorgia Panebianco (Asd Winner Battiati CT) con “Michael Jackson – Earth song – Billy” (101.12) e bronzo per Margaux Feliciani (P.A. Musano TV) con “The greatest showman” (106.29).

Spazio poi alla categoria Jeunesse maschile Inline. Qui due gli atleti in gara: conferma il primo posto Nicolas Schiavon (Vs Skating PD) con “Il Gladiatore” (80.86 punti), seconda posizione per Davide Spadafora (Asd Christal BA) con “Breathe, you are alive”, 63.29.

Nel femminile mantiene il primo posto indiscusso Rachele Bianchi (Pattino Club SP) con “Top Gun” (103.16 punti), balza avanti di una posizione Cecilia De Gregorio (Magic Roller BO) con “Il favoloso mondo di Amelie” (64.22), mentre retrocede di un posto Eleonora Trova (P.A. Musano TV) con “Twilight” (57.86).

Giornata di Short per gli Junior e i Senior della categoria Inline. L’unico atleta in gara tra gli Junior del maschile, Filippo De Ritis (Evolution S.D. PE), ottiene 66.76 sulle note di “Albachiara”. Tra le colleghe del femminile, invece, mette al collo la medaglia d’oro la trevigiana Sofia De Lazzari (P.A. Musano TV) con un punteggio di 117.71 e il programma “Another love – One just time”; seconda posizione per Clara Barattoni (S.C. Don Bosco TV) con 109.63 e “Aùn te quiero”, infine balza dal quinto al terzo posto Jennifer Di Luzio (Evolution S.D. PE) che sulle note di “Timelaps – The art of lonliness”, 92.31.

Dopo aver vinto lo scorso anno nella categoria Jeunesse il titolo europeo e italiano, la 16enne Sofia De Lazzari si laurea campionessa italiana Junior Inline. “Sono felice per due motivi: perché è il mio secondo titolo nazionale consecutivo e perché questo punteggio è il migliore che abbia mai raggiunto – spiega la trevigiana che nella vita studia a Montebelluna Relazioni internazionali per il marketing – Ci sono state alcune imprecisioni su cui dovrò lavorare in vista delle prossime gare, ma non mi scoraggio. Ho infilato i pattini inline circa tre anni e mezzo fa, prima facevo quad”.

“Ho iniziato a pattinare sui quad quando avevo tre anni, ma dai 14 mi dedico esclusivamente all’inline – racconta il 17enne Filippo De Ritis, studente all’istituto tecnico indirizzo Grafica di Montesilvano – Gli anni scorsi sono stato due volte campione italiano Cadetti e Jeunesse e due volte vice campione. Dopo un infortunio sono tornato in pista con uno short non bellissimo, a cui è però seguito un lungo decisamente migliore. Un domani mi piacerebbe diventare allenatore FISR”.

Largo poi ai pattinatori Senior. Tra i ragazzi diventa campione nazionale con 129.63 punti il 21enne vice campione europeo 2023 Elvis Martinello (Pol. Dil. Spinea VE) con “Marco Polo”; lo seguono Francesco Meloni (Pol. Castellettese NO) con “Mix song by Austin Giorgio” (95.45) e Michele Casanova (Sk. Club Sedico BL) con “Icaro” (80.57). Tra le ragazze si posiziona in vetta alla graduatoria la 19enne di Montebelluna Sofia Ciacia (P.A. Musano TV) che passa dalla seconda alla prima posizione con un punteggio di 126.56 e “October”. Scende di un posto Alessia Bilancioni (Pol. Pietas Julia RN) con 119.34 e il programma “Le maschere”, terza la campionessa europea in carica Metka Kuk (Asd Polet TS) con 111.44 e il suo “Vai e vedrai – Cirque du Soleil”.

“Mi sono impegnato molto per ottenere questo risultato – sono le parole del trevigiano Elvis Martinello che studia al secondo anno della facoltà patavina d’Ingegneria informatica e che proprio in questo periodo sta preparando un esame – Spero che questo sia solo l’inizio di un bel percorso che potrebbe portarmi a partecipare a Campionati europei o mondiali”.

“Questa medaglia d’oro arriva a una settimana dal mio esame di maturità – spiega soddisfatta Sofia Ciacia – Inoltre sono tornata ad allenarmi tre mesi fa dopo un importante infortunio, per questo dedico il risultato ai miei genitori e ai miei allenatori per essermi stati vicino e per aver creduto in me”

I risultati di oggi, sabato 13 luglio 2024:

INLINE CADETTI

1 Matteo Genco (Fratellanza Zinolese SV)

INLINE CADETTE

1 Emma Francione (Angeli sul ghiaccio Asd RM)

2 Giorgia Panebianco (Asd Winner Battiati CT)

3 Margaux Feliciani (P.A. Musano TV)

INLINE JEUNESSE MASCHILE

1 Nicolas Schiavon (Vs Skating PD)

2 Davide Spadafora (Asd Christal BA)

INLINE JEUNESSE FEMMINILE

1 Rachele Bianchi (Pattino Club SP)

2 Cecilia De Gregorio (Magic Roller BO)

3 Eleonora Trova (P.A. Musano TV)

INLINE JUNIOR MASCHILE

1 Filippo De Ritis (Evolution S.D. PE)

INLINE JUNIOR FEMMINILE

1 Sofia De Lazzari (P.A. Musano TV)

2 Clara Barattoni (S.C. Don Bosco TV)

3 Jennifer Di Luzio (Evolution S.D. PE)

INLINE SENIOR MASCHILE

1 Elvis Martinello (Pol. Dil. Spinea VE)

2 Francesco Meloni (Pol. Castellettese NO)

3 Michele Casanova (Sk. Club Sedico BL)

INLINE SENIOR FEMMINILE

1 Sofia Ciacia (P.A. Musano TV)

2 Alessia Bilancioni (Pol. Pietas Julia RN)

3 Metka Kuk (Asd Polet TS)

Foto di Raniero Corbelletti (nella foto Sofia Ciacia)

