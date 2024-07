Pattinaggio. Coppie danza senior, Altieri Degrassi e Sasso si riconfermano campioni italiani

Oggi, nel cuore della Valle Camonica, sono scese in pista le Coppie danza di tutte le categorie. E se tra i Senior si sono riconfermati campioni italiani Gherardo Altieri Degrassi e Roberta Sasso, tra gli Junior a salire sul primo gradino del podio sono stati i 17enni Yuri Allegranti ed Elisa Cavina. In pista anche i tandem Jeunesse e Cadetti.

Tutto questo accade ai Campionati italiani specialità Libero, Coppie artistico, Solo dance, Coppie danza e Inline categorie Allievi (solo per l’Inline), Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior a Ponte di Legno (BS). L’evento, organizzato dalla Rosa Camuna Skating con il supporto della Federazione Italiana Sport Rotellistici, si concluderà sabato 13 luglio 2024.

Acclamati dal numeroso pubblico presente al palasport di viale Venezia, Gherardo Altieri Degrassi e Roberta Sasso (AR Fincantieri GO e Us Invicta Skate GO) vincono e si riconfermano campioni nazionali Coppie danza Senior. Il duo, con la Free dance su “Paolo e Francesca”, s’insedia al vertice della classifica e chiude con un punteggio di 145.14. Seconda posizione, con un emozionante “Je suis malade”, per Raoul Allegranti e Caterina Artoni (Polisportiva Orizon BO) che ottengono 141.41. Infine terzo posto per la coppia composta da Nicholas Masiero e Martina Nuti (Pol. Dil. Spinea VE e Primavera D. Sport FI) con il loro “L’intreccio tra due note”, 134.87.

“Siamo contenti di questo risultato che ripaga il grande lavoro fatto – raccontano i bolognesi Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi, rispettivamente vice campionessa italiana nella Solo dance femminile e campione nazionale nel maschile – Abbiamo presentato un programma su “Paolo e Francesca”, a cui è dedicata buona parte del V canto dell’Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri, anche perché proprio quest’anno i Mondiali si terranno in casa, e più precisamente a Rimini. L’idea è quella di portare in pista un pezzettino della grande cultura letteraria italiana. Inoltre siamo emozionati perché quest’anno le nostre famiglie avranno modo di venirci a vedere dal vivo”.

E così, dopo essersi laureato campione italiano nella Solo dance Junior, il bolognese Yuri Allegranti mette al collo la seconda medaglia d’oro nelle Coppie danza. Il tandem Junior composto appunto da Yuri Allegranti ed Elisa Cavina (Polisportiva Orizon e Polisportiva Funo BO) ha portato in pista “The swan lake” e ha chiuso con un punteggio di 129.35. Seguono Emanuele Babuin e Alice Vedova (PA Azzanese PN e SC Don Bosco TV), quest’ultima fresca del titolo nazionale nella Solo dance, con “Mr & Mrs Smith”, 110.43 punti. Infine chiudono la graduatoria Samuele Milli e Giulia Biagi (Polisportiva Robur FI) con “Ulisse e la Sirena”, 89.94.

“È stata una gara difficile e sentita, ma siamo contenti del risultato ottenuto – racconta la 17enne bolognese Elisa Cavina, quinta nella classifica Junior femminile della Solo dance – Nella vita studio al liceo Scienze umane indirizzo Economico sociale, ma un domani mi piacerebbe riuscire a lavorare come psicologa forense”.

“Ho conquistato la seconda medaglia d’oro in questo Campionato italiano – spiega Yuri Allegranti che studia a Bologna al liceo scientifico Copernico – Siamo molto soddisfatti perché era già da qualche anno che desideravamo portare un programma ispirato al “Lago dei cigni”, ma ci era stato detto di aspettare, per presentarlo con una maturità più completa sia a livello tecnico, sia fisico. Finalmente abbiamo realizzato questo desiderio salendo anche sul primo gradino del podio”.

Si prosegue con gli Jeunesse dove a fregiarsi del titolo tricolore è la coppia danza composta da Matteo Di Nunzio e Mariaclaudia Parziale (Alusia Onlus NA e Jolly Skate BN); il tandem, che lo scorso anno ha vinto l’oro nella categoria Cadetti, ha portato “Le maschere di Pirandello” ottenendo 106.82. Secondo gradino del podio per Luca Buonincontro e Ludovica Ambrosino (RC Montebelluna TV e US Invicta Skate MO) che chiudono con 94.88 punti presentando “Interstellar”. Chiudono Alessandro Grossi e Carlotta Bruzzi (Borghi Gonzaga MN e Arcispazio Piumazzo MO), il loro “La Bella e la Bestia” vale 94.25.

Nella categoria Cadetti a vincere la medaglia d’oro è stata la coppia composta da Raffaele Faggioli e Giorgia Caserta (Patt. Art. Triestino TS) che, con “El tango”, hanno ottenuto un punteggio di 86.06; argento per Schon Aime Epoupa Mengou e Greta Ognibene (Progresso Fontana BO e Pol. Pontevecchio BO) con “Romeo e Giulietta” (85.41 punti) e bronzo per Giulio Perucchini e Martina Michelone (Gioca Patt. Art. NO e Skating Vercelli) con “Somewhere over the rainbow” (74.21 punti).

Il programma di domani, martedì 9 luglio 2024:

ore 14:00 – 17:30 Style Dance: Categoria Jeunesse femminile

ore 17:45 – 18:45 Style Dance: Categoria Jeunesse maschile

ore 18:55 – 19:50 Style Dance: Categoria Cadetti maschile

I risultati di oggi, lunedì 8 luglio 2024:

COPPIE DANZA SENIOR

1 Gherardo Altieri Degrassi e Roberta Sasso (AR Fincantieri GO e Us Invicta Skate GO)

2 Raoul Allegranti e Caterina Artoni (Polisportiva Orizon BO)

3 Nicholas Masiero e Martina Nuti (Pol. Dil. Spinea VE e Primavera D. Sport FI)

COPPIE DANZA JUNIOR

1 Yuri Allegranti ed Elisa Cavina (Polisportiva Orizon e Polisportiva Funo BO)

2 Emanuele Babuin e Alice Vedova (PA Azzanese PN e SC Don Bosco TV)

3 Samuele Milli e Giulia Biagi (Polisportiva Robur FI)

COPPIE DANZA JEUNESSE

1 Matteo Di Nunzio e Mariaclaudia Parziale (Alusia Onlus NA e Jolly Skate BN)

2 Luca Buonincontro e Ludovica Ambrosino (RC Montebelluna TV e US Invicta Skate MO)

3 Alessandro Grossi e Carlotta Bruzzi (Borghi Gonzaga MN e Arcispazio Piumazzo MO)

COPPIE DANZA CADETTI

1 Raffaele Faggioli e Giorgia Caserta (Patt. Art. Triestino TS)

2 Schon Aime Epoupa Mengou e Greta Ognibene (Progresso Fontana BO e Pol. Pontevecchio BO )

3 Giulio Perucchini e Martina Michelone (Gioca Patt. Art. NO e Skating Vercelli)

Foto di Raniero Corbelletti (nella foto Gherardo Altieri Degrassi e Roberta Sasso)

