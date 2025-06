Pattinaggio Corsa protagonista a Trapani. Assegnati i titoli Pista 2025 

Il Pattinaggio Corsa torna in Sicilia dopo qualche anno di assenza e lo fa con uno degli appuntamenti più importanti della stagione della velocità su rotelle.

Il Campionato Italiano Corsa su Pista 2025 approda a Trapani nel nuovissimo pattinodromo comunale, tirato a lucido e ristrutturato per l’occasione. L’appuntamento, andato in scena dal 6 all’8 giugno, ha inaugurato ufficialmente l’anello Dina Naso -Leonardo Tortorici, padre del rotellismo trapanese. Impianto ritenuto fra i più veloci d’Europa e realizzato da Vesmaco, partner ufficiale di Skate Italia – Federazione Sport Rotellistici.

Oltre 600 gli atleti, provenienti da tutte le regioni italiane per contendersi i titoli tricolore Senior, Junior e Allievi, sui 200 metri dell’ovale a curve sopraelevate di 28 gradi. Una manifestazione che ha fatto registrare numeri importanti. Circa tredicimila le presenze nei tre giorni di gare e un indotto economico valutato fra 1,2 e 1,8 milioni di euro. Un impatto economico significativo per alberghi, ristoranti e attività commerciali della zona. Un volano per l’economia locale. Manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Sicilia Skate Italia, sotto l’egida della Federazione Italiana Sport Rotellistici Skate Italia e con il supporto dell’amministrazione comunale di Trapani.

Una kermesse sportiva di portata nazionale che ha visto la città siciliana al centro dell’attenzione, come sottolineato con entusiasmo da Sabatino Aracu, presidente di Skate italia e World Skate: “Siamo davvero soddisfatti che dopo tanto tempo la Sicilia torni ad ospitare un Campionato italiano. È un segnale di come il movimento rotellistico sia cresciuto in questi anni, restituendo a questa regione un ruolo primario nella disciplina del pattinaggio corsa. Il Pattinodromo, dopo un’importante opera di ristrutturazione realizzata dal nostro partner tecnico Vesmaco, si presenta come uno degli impianti più all’avanguardia a livello europeo e la scelta di Trapani premia anche una città che crede ed investe molto nei nostri sport: il pattinodromo rinnovato e l’adiacente skatepark che sarà costruito in questi mesi aprono prospettive di futuri grandi eventi di livello nazionale ed internazionale e fanno della città un polo a livello mondiale. Un investimento strategico che guarda al futuro e ai giovani – ha evidenziato lo stesso presidente Aracu – Credo che a Trapani stiamo facendo un’operazione enorme, anche per tutto il mondo sportivo rotellistico. Non siamo il calcio. Però siamo lo sport a cui i giovani guardano”.

Spettacolo garantito nelle gare delle categorie maschili e femminili, nell’anello siciliano di via Salvatore Calvino. Prima giornata di competizioni riservata al giro crono atleti contrapposti e alle 10.000 m a eliminazione; sabato, invece, largo ai 500 m sprint e alle 5.000 m a punti, a seguire l’americana a squadre. Domenica hanno chiuso la manifestazione sportiva le 1.000 m sprint.

Tra gli ottimi risultati di questo evento siciliano spiccano quelli della figlia d’arte Giulia Presti che mette al collo ben tre medaglie, nel suo primo anno da Senior: due d’oro, nella 10.000 metri a eliminazione e nella 500 metri a punti e una d’argento, nella 1.000 metri sprint. “Volevo vincere almeno un titolo italiano e così è stato – racconta Giulia (Rolling Bosica TE) che nella vita studia al primo anno della Facoltà di Biologia – Questo non solo perché ho gareggiato per la prima volta con le Senior, ma anche perché arrivavo da un periodo difficile e da un anno di pausa. Ero consapevole di essermi allenata tanto per cercare di ottenere buoni risultati. Con la compagna di team Edda Paluzzi siamo riuscite a portare in alto i colori del nostro club”. Nello stesso team abruzzese del Rolling Bosica (TE) milita anche la pluricampionessa Senior, Asja Varani, che chiude questi Italiani con due titoli: nella 500 m sprint e nella gara crono atleti contrapposti. “Dedico queste vittorie a mia mamma che sta lottando contro la malattia- racconta commossa Asja Varani”. L’atleta pescarese ha appena concluso la laurea triennale e si prepara a frequentare la magistrale di Psicologia.

Può festeggiare – oltretutto da profeta in patria – anche lo Junior dell’Asd Skating Inline Priolo (SR) Adam Maiorca, oro nella 500 e nella 1.000 metri sprint. “Sono le mie prime medaglie d’oro nella categoria Junior – ammette la promessa del pattinaggio corsa che tra pochi giorni affronterà gli esami di maturità nella sua città natale, Siracusa – Le dedico a nonna Assunta, mancata qualche mese fa; lei per me è stata come una mamma. Quali sono i campioni che guardo con ammirazione? Il belga Jason Suttels e l’azzurro Giuseppe Bramante”. E sono stati dei Campionati italiani da incorniciare anche per Giorgio Ghisio Erba (Roma 7 Pattinaggio) che nella categoria Junior ha sbaragliato la concorrenza sia nella 10.000 m a eliminazione che nella 5.000 m punti.

Tra i Senior in evidenza Vincenzo Maiorca, della società siciliana Asd Città di Priolo, Siracusa. Il campione mondiale ha infatti conquistato una medaglia d’oro nella gara Crono atleti contrapposti, un’altra nella 500 m sprint e un argento nella 1000 m sprint. “É sempre bello gareggiare nella propria regione, anche perché tra il pubblico sugli spalti c’erano tanti amici e la mia famiglia – racconta Maiorca – Finiti i Campionati italiani la testa andrà agli Europei. L’Italia in questi anni ha dimostrato di essere una Nazione di vertice, da temere”.

Nella categoria Juniores femminile a brillare è la pluricampionessa Sofia Paola Chiumiento (Asd Mens Sana 1871 SI) che torna a casa con 4 ori: nella crono atleti contrapposti, nella 500 m, nella 1000 m sprint e nell’americana a squadre della staffetta. Sofia Paola Chiumiento e Vincenzo Maiorca che formano una coppia d’oro. “Ci capita di allenarci assieme e se io sono quella che spinge per provare sempre qualcosina in più, lui di contro mi sprona a fare sempre meglio poiché è ovviamente più forte rispetto a me. La pista qui a Trapani – racconta proprio la Chiumiento- è veloce, simile a quella in cui mi alleno”.

“Abbiamo dedicato questo impianto adue figure storiche del pattinaggiocome Dina Naso e Leonardo Tortorici, padre del rotellismo trapanese – le parole del sindaco, Giacomo Tranchida e dell’assessore allo sport Emanuele Barbara – Nel dicembre del 1933 Tortorici, al ritorno dal servizio militare a Torino, portò con sé dei pattini a rotelle e imparò a pattinare, con discreto successo. E a una donna che nel 1938 raggiunse dei risultati importanti ai Campionati italiani svoltisi a Milano, Dina Naso. Qui a Trapani non finisce l’Italia, ma comincia l’Europa anche con la disponibilità ad ospitare eventi di spessore come questo che ha rappresentato un’occasione importante per la nostra città”.

Al termine delle gare a fare il punto della situazione con uno sguardo al futuro è stato il ct della Nazionale Azzurra, Massimiliano Presti : “Questi Campionati italiani sono stati, come di consueto, un’ottima occasione per vedere all’opera gli atleti che andranno a difendere i colori dell’Italia ai prossimi Europei, che si svolgeranno a Gross Gerau in Germania, nella prima parte del mese di luglio e ai World Games e ai Mondiali che si svolgeranno in Cina, rispettivamente a Chengdu a inizio agosto e a Beidaihe, a metà settembre. I ragazzi si stanno preparando al meglio – ha sottolineato Presti – Qui a Trapani ho visto belle gare, avvincenti e spettacolari. Sarà difficile difendere gli ottimi risultati ottenuti nella passata stagione negli appuntamenti internazionali, ma l’obiettivo resta sempre quello di migliorare; ce la metteremo tutta”.

