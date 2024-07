Pattinaggio. Cortini e Mills vincono la loro prima medaglia d’oro nelle Coppie artistico Senior

Conquistano per la prima volta la medaglia d’oro tricolore sia la Coppia artistico Senior composta da Tommaso Cortini e Micol Mills, sia quella Junior formata da José Enrico Inglese e Angelica Polli.

Tutto questo accade ai Campionati italiani specialità Libero, Coppie artistico, Solo dance, Coppie danza e Inline categorie Allievi (solo per l’Inline), Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior a Ponte di Legno (BS). L’evento, organizzato dalla Rosa Camuna Skating con il supporto della Federazione Italiana Sport Rotellistici, si concluderà sabato 13 luglio 2024.

A vincere il titolo nazionale delle Coppie artistico Junior è il tandem di nuova formazione composto da José Enrico Inglese e Angelica Polli (Rinascita Sport Life RN); il loro “Gotico moderno” ha ottenuto un punteggio di 127.40. Dietro trovano posto Noah Cavallini e Ludovica Pari (Tm Roller Academy Asd BO e Up Calderara BO) che, portando “Hunger games”, si fermano a 104.35. Infine chiudono la classifica Thomas Lauri e Alessia Berto (Patt. Vazzola TV e Olimpica S. Rovigo) con “La La Land”, 87.70.

Il 18enne José Enrico Inglese e la 14enne Angelica Polli, entrambi di Rimini, commentano così la medaglia d’oro appena ottenuta: “Ovviamente siamo felici del primo posto, adesso però testa già agli allenamenti per il Mondiale di settembre che per noi sarà proprio in casa. È bello pensare che amici e parenti potranno venire a sostenerci tifando Italia”. Ma c’è dell’altro, Angelica Polli ha raggiunto Ponte di Legno per partecipare ai Campionati italiani subito dopo gli esami di terza media: “Nella prova statale ho portato proprio l’argomento del pattinaggio collegando questa gara importante a più materie. I professori hanno apprezzato e ho meritato sette come risultato finale. A settembre frequenterò il liceo scienze umane a Rimini”.

“Siamo contenti per questo terzo posto, ma da adesso non sappiamo dove allenarci – racconta Alessia Berto, affiancata da Thomas Lauri – L’impianto coperto di Rovigo, infatti, è stato chiuso mesi fa per consentire dei grossi lavori di ristrutturazione. Purtroppo adesso anche la palestra che utilizzavamo, e dove avevamo appositamente fatto levigare il pavimento per consentire la pratica del pattinaggio a rotelle, è diventata inutilizzabile per dei lavori di messa a norma. Così, di fatto, non solo noi ma tutti gli atleti della società Olimpica S. Rovigo sono senza un impianto; speriamo che il Comune possa darci una mano”.

Tra i Senior, invece, il primo posto della classifica resta occupato dalla coppia composta da Tommaso Cortini e Micol Mills (Rinascita Sport Life RN e Polisportiva Orizon BO) che conquistano per la prima volta il titolo di campioni italiani Senior. Il duo ha ottenuto un punteggio di 200.65 con il programma “Last change”. Si confermano secondi Jacopo Russo e Caterina Locuratolo (Pol. Pontevecchio BO e Rinascita Sport Life RN) con un “Bridgerton” che vale 155.06 punti, mentre salgono dalla quarta alla terza posizione Alessandro Bozzini e Gloria Di Bella (P.A. Piacenza Asd PC e Pol. Pontedera PI) con “Slavery and freedom”, 144.03.

“Abbiamo ottenuto il nostro miglior punteggio di stagione e anche di carriera – spiegano Tommaso Cortini, che studia alla facoltà di Economia e lavora come ragioniere, e Micol Mills, che studia alla facoltà di Scienze motorie e allena i bambini della società bolognese – C’è ancora molto su cui lavorare e molto da migliorare, ma questo risultato è un ottimo punto di partenza per il futuro. Abbiamo lavorato, lavoriamo e lavoreremo ancora tanto in vista del Mondiale di Rimini. Finalmente vediamo i risultati di sei anni di sacrifici; questo è il nostro quarto anno nella categoria Senior, ma è la prima medaglia d’oro ai Campionati italiani”.

La giornata si è chiusa con la Style dance della Solo dance Senior femminile, in pista poi domani con la Free dance.

Il programma di domani, giovedì 4 luglio 2024:

ore 12:00 – 15:20 Gara Programma Lungo: Senior femminile (Primi gruppi)

ore 15:35 – 17:20 Gara Programma Lungo: Senior femminile (Ultimi gruppi)

ore 17:20 – 17:50 Premiazioni: Senior femminile

ore 17:50 – 20:40 Gara Free Dance: Senior femminile (Primi gruppi)

ore 20:55 – 22:30 Gara Free Dance: Senior femminile (Ultimi gruppi)

ore 22:30 – 22:50 Premiazioni: Solo Dance Senior femminile

I risultati di oggi, mercoledì 3 luglio 2024:

COPPIE ARTISTICO JUNIOR

1 José Enrico Inglese e Angelica Polli (Rinascita Sport Life RN)

2 Noah Cavallini e Ludovica Pari (Tm Roller Academy Asd BO e Up Calderara BO)

3 Thomas Lauri e Alessia Berto (Patt. Vazzola TV e Olimpica S. Rovigo)

COPPIE ARTISTICO SENIOR

1 Tommaso Cortini e Micol Mills (Rinascita Sport Life RN e Polisportiva Orizon BO)

2 Jacopo Russo e Caterina Locuratolo (Pol. Pontevecchio BO e Rinascita Sport Life RN)

3 Alessandro Bozzini e Gloria Di Bella (P.A. Piacenza Asd PC e Pol. Pontedera PI)

Foto di Raniero Corbelletti (nella foto di copertina Tommaso Cortini e Micol Mills)

Com. Stam. + foto