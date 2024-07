Pattinaggio Freestyle: a Catania Conero Roller si prende tutto…o quasi

Lunga giornata di Campionato Italiano di Inline Freestyle, ormai giunto al suo sesto giorno. Grande risultato nella Battle per gli atleti della ASD Conero Roller e tante altre riconferme.

Oggi in pista tutte le categorie per le Battle, una specialità che prevede una vera e propria battaglia tra gli atleti che si sfidano a colpi di freestyle in run da 30 secondi ciascuna.

L’intera mattinata ha visto protagonista la categoria Allievi Femminile. Una competizione di altissimo livello in cui Viola Luciani della ASD Conero Roller, senza troppe soprese, ha riconfermato il titolo. Argento per la talentuosa Nexia Gualdi (ASD Roller Macherio), alla sua prima partecipazione in questa specialità a un Campionato Italiano. Bronzo per un’altra atleta della società marchigiana Conero Roller, Beatrice Donadio, che rispetto allo scorso ha guadagnato diverse posizioni riuscendo quindi a salire sul podio.

Il pomeriggio di gare ha avuto avvio con gli Allievi Maschi in cui, anche in questo caso, ha primeggiato la società ASD Conero Roller con l’atleta Paolo Magi. Sul secondo gradino del podio Francesco Caligiuri (www.Pincio.com) alla sua prima esperienza nella Battle in un campionato nazionale. Si riconferma in terza posizione, Aaron Mancin (ASD Original R.S) che, come lo scorso anno, si aggiudica la medaglia di bronzo.

Si è passati poi alla categoria Senior Femminile nella quale si è imposta una bravissima Rebecca Pirani (ASD Conero Roller), campionessa in carica per la categoria Allievi in cui ha militato fino allo scorso anno e Campionessa Italiana 2024 in Classic Freestyle Slalom Senior. “Non pensavo di vincere in quanto c’erano molte avversarie veramente forti e con il mio stesso livello” – confida Rebecca – “quindi ho cercato di giocarmela al meglio che potevo”. Si riconferma invece Vice Campionessa, Nikole Moretti (ASD Lucca Roller Club), che comunque ha eseguito delle ottime run. Chiude il podio Serena Fedi della Pino Florence Skating ASD, anche lei alla sua prima esperienza in questa categoria.

Per il Senior Maschile, una competizione veramente di alto livello. Nonostante la stanchezza, tutti gli atleti arrivati in finale hanno eseguito delle run di qualità, divertendo e appassionando il pubblico. Ad avere la meglio però, Lorenzo Demuru (ASD Original RS), già campione 2023 al Mondiale di Shanghai. “E’ stata una gara lunga e molto faticosa, d’altronde la Battle è questo. Ci sono stati molti turni ma tutti gli atleti in gara sono stati fortissimi. Sono molto contento di aver portato in gara le mie run alla massima difficoltà e di aver performato al meglio” – commenta Demuru. Argento per Lorenzo Guslandi e bronzo per Valerio Degli Agostini, due degli atleti di punta della ASD Roller Macherio.

Infine, a chiudere questa giornata sono scesi in pista gli atleti Master.

I risultati di oggi, mercoledì 10 luglio 2024:

BATTLE ALLIEVI FEMMINILE

1 Viola Luciani (ASD Conero Roller)

2 Nexia Gualdi (ASD Roller Macherio)

3 Beatrice Donadio (ASD Conero Roller)

BATTLE ALLIEVI MASCHILE

1 Paolo Magi (ASD Conero Roller)

2 Francesco Caligiuri (www.Pincio.com)

3 Aaron Mancin (ASD Original R.S)

BATTLE SENIORES FEMMINILE

1 Rebecca Pirani (ASD Conero Roller)

2 Nikole Moretti (ASD Lucca Roller Club)

3 Serena Fedi (Pino Florence Skating ASD)

BATTLE SENIORES MASCHILE

1 Lorenzo Demuru (ASD Original RS)

2 Lorenzo Guslandi (ASD Roller Macherio)

3 Valerio Degli Agostini (ASD Roller Macherio)

BATTLE MASTER FEMMINILE

1 Giorgia Nanni (ASD Universe Skating)

BATTLE MASTER MASCHILE

1 Cristian Picco (ASD S. Club Comina)

2 Davide Franco Bresolin (ASD Costabissara Pattinaggio)

3 Salvatore Julien Rizza (ASDPS Eclettica)

Foto di Scatto Rapido Srls (In foto Rebecca Pirani)

Com. Stam. + foto