Pattinaggio Freestyle – grandi soprese al Palacatania: incoronati i nuovi re e regine delle Slide

Si è da poco conclusa la settima giornata di Campionato Italiano 2024 di Inline Freestyle dedicato alle categorie Ragazzi, Allievi, Juniores, Seniores e Master organizzato dal Comitato Regionale Fisr Sicilia e ospitato nella meravigliosa città di Catania.

Oggi nuovamente in pista gli atleti di tutte le categorie per la specialità delle Slide ossia le “frenate”. Ogni pattinatore deve sicuramente saper frenare, ma solo i migliori lo fanno in maniera spettacolare, assumendo delle posizioni che assomigliano molto di più a veri e propri trick.

Le prime a scendere in pista sono state le Allieve, tra le quali si è distinta Giada Policante della ASD Costabissara Pattinaggio, avendo la meglio sulle due pattinatrici dell’ASDP Riccione, Asia Iannarone e Federica Cutugno. Quest’ultima, è l’unica delle tre atlete ad aver già partecipato in questa categoria al Campionato Italiano dello scorso anno piazzandosi a pochi posti dal podio. Dopo un anno è riuscita a salire su uno di quei gradini tanto desiderati.

Si è passati poi al maschile della stessa categoria, dove Tommaso Terenzi (Federazione Sammarinese Roller Sports) si è imposto su Davide Tomatis (ASD Vittoria Torino) e Aaron Mancin della ASD Original RS.

Le gare sono entrate nel vivo con gli atleti Seniores iniziando dal femminile, nella quale, una bravissima Matilde Terenzi (Federazione Sammarinese Roller Sports) al suo primo anno in questa categoria ha conquistato l’oro. Molto emozionata dichiara: “Sono molto felice, fino all’ultimo non sapevo se avrei potuto vincere perché il livello si è alzato tantissimo negli ultimi anni. Le mie avversarie sono state molto pulite e hanno fatto delle Slide di qualità.” L’argento è andato all’atleta romagnola Sara Lodolini (ASDP Riccione) che non è riuscita a bissare il risultato dello scorso anno che l’aveva incoronata Campionessa Italiana in questa categoria. Stessa sorte anche per Elena Bertozzi della Boar Skating ASD, argento lo scorso anno, che conclude la sua gara in terza posizione.

Per i Seniores Maschi una grande sorpresa, Andrea Mandolesi dell’ASDPA Riccione, è riuscito nell’impresa di strappare il titolo al suo compagno di team nonché suo ex allenatore Eric Zaghini che si è dovuto accontentare dell’argento. “Non potrei essere più felice perché dopo quattro anni che pratico questa disciplina sono riuscito a battere il mio ormai ex allenatore. Penso che riuscire a raggiungere il più forte d’Italia in così poco tempo, dopo essermi allenato con lui sia una delle migliori sensazioni che potessi provare in questo sport” dichiara ancora incredulo Mandolesi. Chiude il podio Pietro Vecchiato dell’ASD Costabissara Pattinaggio che lo scorso anno si era distinto nella categoria Allievi diventando campione italiano.

La giornata si è conclusa con l’assegnazione delle medaglie alle categorie Senior.

Per seguire la diretta streaming sulla FisrTV qui

Il programma di domani, venerdì 12 Luglio 2024:

09:00 – 13:30 Free Jump – Ragazzi e Allievi

16:00 – 19:30 Free Jump – Juniores, Seniores e Master

19:30 Premiazioni

I risultati di oggi, giovedì 11 luglio 2024:

SLIDE ALLIEVI FEMMINILE

1 Giada Policante (ASD Costabissara Pattinaggio)

2 Asia Iannarone (ASDP Riccione)

3 Federica Cutugno (ASDP Riccione)

SLIDE ALLIEVI MASCHILE

1 Tommaso Terenzi (Federazione Sammarinese Roller Sports)

2 Davide Tomatis (ASD Vittoria Torino)

3 Aaron Mancin (ASD Original RS)

SLIDE SENIORES FEMMINILE

1 Matilde Terenzi (Federazione Sammarinese Roller Sports)

2 Sara Lodolini (ASDP Riccione)

3 Elena Bertozzi (Boar Skating ASD)

SLIDE SENIORES MASCHILE

1 Andrea Mandolesi (ASDPA Riccione)

2 Eric Zaghini (ASDPA Riccione)

3 Pietro Vecchiato (ASD Costabissara Pattinaggio)

SLIDE MASTER FEMMINILE

1 Concetta Trovato (ASD Roller Fenix)

SLIDE MASTER MASCHILE

1 Davide Franco Bresolin (ASD Costabissara Pattinaggio)

2 Salvatore Julien Rizza (ASDPS Eclettica)

3 Antonio Manna (ASD Quelli del Pattinaggio)

