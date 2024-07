Pattinaggio Freestyle: nell’High Jump sorprese e riconferme

Si è da poco conclusa la penultima giornata di Campionato Italiano 2024 di Inline Freestyle dedicato alle categorie Ragazzi, Allievi, Juniores, Seniores e Master organizzato dal Comitato Regionale Fisr Sicilia e ospitato nella meravigliosa città di Catania.

Nella mattina di oggi sono scesi in pista gli atleti di tutte le categorie per l’High Jump, la specialità che si differenzia dal Free Jump perché prevede l’utilizzo di rampe che amplificano il salto.

Per la categoria Ragazzi, nel femminile si è riconfermata campionessa italiana Sofia Abati della US Acli Crema con un salto di 220 cm, seguita con 200 cm da Alice Giardini (ASD Camminarte) e con 190 cm dalla compagna di team Elena Bissa. Quest’ultima ieri ha conquistato la medaglia d’oro nel Free Jump.

Nel maschile un solo partecipante, Davide Squillari della società piemontese Sea SSD RL, che si è fermato a 150cm.

Nella categoria Allievi Femminile troviamo nuovamente sul podio due atlete della società US Acli Crema, Anita Carniti che ha riconfermato il titolo con 200 cm e Marika Nichetti che ha ottenuto l’argento grazie ai 190 cm saltati. Chiude il podio Ginevra Rendina della società romana www.pincio.com con 150 cm.

Per i maschi della stessa categoria troviamo ancora un atleta della US Acli Crema, Davide Cortesi, che dall’argento dello scorso anno è passato ad ottenere il titolo italiano con un salto di 240 cm. In seconda posizione con 230 cm Pietro Visconti (ASD Unite Pattinaggio Vigevano) e a seguire Aaron Mancin dell’ASD Original RS, già plurimedagliato in questo Campionato Italiano, con 220 cm.

Passando poi alle categorie maggiori, negli Juniores femminile troviamo due ori, Arianna Esposito (ASD Amikeco) e Chiara Meroni (ASD Roller Macherio) che hanno chiuso con la stessa misura di 210 cm, come anche la terza classificata, Matilde Luna Fiorin (US Acli Crema), che però ha effettuato un maggior numero di tentativi.

Nello Junior Maschile, Leonardo Esposito (ASD Amikeco), campione italiano in carica, ha riconfermato il titolo battendo il suo stesso record di 250 cm. Leonardo è riuscito ad effettuare un salto di 260 cm. Argento per l’atleta dell’ASD Atro Roller Skating, Antonio Paoletta, al suo primo anno in questa categoria e campione in carica negli Allievi, che però non è andato oltre i 250 cm. Chiude il podio Mattia Costantino dell’ASD Roller Macherio con un salto di 240 cm.

Per il Senior Femminile un colpo di scena. La campionessa italiana in carica Viola Di Ciuccio (ASD Unite Pattinaggio Vigevano) non è riuscita ad ingranare, favorendo così le sue avversarie. Giorgia Pavanello (ASD Atro Roller Skating) e Giulia Mapelli (US Acli Crema) con un salto di 200 cm e lo stesso numero di tentativi sono diventate le nuove campionesse italiane, seguite al terzo posto da Elisa Rivolta dell’ASD Roller Macherio con 190 cm.

Infine, per il maschile Senior ha gareggiato in solitaria Luca Borromeo della ASD Unite Pattinaggio Vigevano che ha concluso la sua gara a 230 cm.

Nel pomeriggio è stato allestito il percorso di Roller Cross e sono iniziate le qualifiche per tutte le categorie in gara. Gli atleti con i punteggi migliori parteciperanno in batterie alle finali di domani che decreteranno i nuovi campioni italiani di questa specialità.

I risultati di oggi, sabato 13 luglio 2024:

HIGH JUMP RAGAZZI FEMMINILE

1 Sofia Abati (US Acli Crema)

2 Alice Giardini (ASD Camminarte)

3 Elena Bissa (US Acli Crema)

HIGH JUMP RAGAZZI MASCHILE

1 Davide Squillari (Sea SSD RL)

HIGH JUMP ALLIEVI FEMMINILE

1 Anita Carniti (US Acli Crema)

2 Marika Nichetti (US Acli Crema)

3 Ginevra Rendina (www.pincio.com)

HIGH JUMP ALLIEVI MASCHILE

1 Davide Cortesi (US Acli Crema)

2 Pietro Visconti (ASD Unite Pattinaggio Vigevano)

3 Aaron Mancin (ASD Original RS)

HIGH JUMP JUNIOR FEMMINILE

1 Arianna Esposito (ASD Amikeco)

1 Chiara Meroni (ASD Roller Macherio)

3 Matilde Luna Fiorin (US Acli Crema)

HIGH JUMP JUNIOR MASCHILE

1 Leonardo Esposito (ASD Amikeco)

2 Antonio Paoletta (ASD Atro Roller Skating)

3 Mattia Costantino (ASD Roller Macherio)

HIGH JUMP SENIOR FEMMINILE

1 Giorgia Pavanello (ASD Atro Roller Skating)

1 Giulia Mapelli (US Acli Crema)

3 Elisa Rivolta (ASD Roller Macherio)

HIGH JUMP SENIOR MASCHILE

1 Luca Borromeo (ASD Unite Pattinaggio Vigevano)

HIGH JUMP MASTER 30 MASCHILE

1 Vittorio Calvano (ASP Lamezia)

