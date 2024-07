Pattinaggio. I fratelli Allegranti spopolano nella Solo dance: Yuri oro Junior e Raoul bronzo Senior

La famiglia Allegranti festeggia. E se Yuri, il fratello minore, vince l’oro nella categoria Junior della Solo dance, Raoul mette al collo la medaglia di bronzo nella stessa specialità Senior.

Infine, dopo una lotta agguerrita che ha visto balzi in avanti e retrocessioni importanti, è Alice Vedova ad aggiudicarsi il titolo tricolore nella Solo dance Junior femminile.

Tutto questo accade ai Campionati italiani specialità Libero, Coppie artistico, Solo dance, Coppie danza e Inline categorie Allievi (solo per l’Inline), Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior a Ponte di Legno (BS). L’evento, organizzato dalla Rosa Camuna Skating con il supporto della Federazione Italiana Sport Rotellistici, si concluderà sabato 13 luglio 2024.

Nella Solo dance Junior maschile la classifica rimane quella che si era definita ieri, al termine della Style dance. Si conferma quindi campione nazionale, per la prima volta nella categoria Junior, il bolognese Yuri Allegranti (Polisportiva Orizon BO) che, con il suo “Elegy for the peace – Hallelujah”, merita 136.96. Dietro di lui, con 106.29 e “Il giro del mondo in 80 giorni”, si piazza Marco Tolmino (Asd. PAR Roma); chiude la graduatoria Davide Benassi (Magic Roller BO) con “To build a home”, 100.85.

“È il mio primo anno nella categoria Junior, dunque sono veramente felice di questa medaglia d’oro, la quarta in carriera – racconta il 17enne Yuri Allegranti che studia a Bologna al liceo scientifico Copernico e che domani scenderà nuovamente in pista con le Coppie danza Junior – Oltretutto ho raggiunto e superato il mio record personale nel punteggio, dunque sono doppiamente soddisfatto. L’abito che ho indossato per la Free dance, dove portavo il tema della pace, l’ho disegnato personalmente, mentre a realizzarlo ci ha pensato mia mamma. Inoltre, sempre per restare in famiglia, mi alleno con mio fratello Raoul che gareggia nei Senior. Certo, capita di litigare, ma in pista tutto passa e poi so che mi riprende lo fa perché ci tiene e di questo lo ringrazio”.

La giornata è proseguita con l’assegnazione del titolo tricolore nella Solo dance Senior maschile. Anche in questo caso un sogno si realizza: a salire per la prima volta in questa categoria sul gradino più alto del podio è Gherardo Altieri Degrassi (A.R. Fincantieri GO). Quest’ultimo mette al collo la medaglia d’oro con “Bach’s cello suites revisidet” e un punteggio di 161.59. Secondo posto per l’argento europeo Giorgio Casella (SC Don Bosco TV): 152.44 con il programma basato sul film “The Jester”. Infine chiude il podio Raoul Allegranti (Polisportiva Orizon BO) con 140.44 e l’“Ave Maria” di Josh Groban. I fratelli Allegranti, dunque, a fine serata festeggiano l’oro di Yuri e l’argento di Raoul, rispettivamente nella Solo dance Junior e Senior.

“Per me è un giorno importante perché è il mio primo titolo Senior nella Solo dance – commenta il 19enne Gherardo Altieri Degrassi che studia alla facoltà bolognese di Scienze politiche – Sono infatti stato fermo per circa un paio d’anni a causa di un infortunio e proprio a Ponte di Legno, nel 2022, ho vinto il mio primo oro nella categoria Junior. Da domani, invece, sarò impegnato con la mia compagna Roberta Sasso nella gara delle Coppie danza Senior”.

Infine colpi di scena nella gara Junior Solo dance. Dal secondo posto Alice Vedova (SC Don Bosco TV) balza in testa alla classifica con un punteggio di 124.22 e il suo “Madonna- The star”. Domani Vedova sarà in gara con Emanuele Babuin (oggi quarto nella Solo dance Junior) per cercare di conquistare il titolo nazionale delle Coppie danza Junior. Segue Mathilda Pietrobuoni (Arcispazio Piumazzo MO) che compie un salto dalla quarta alla seconda posizione con 120.53 e “Il bacio di Klimt”; chiude la classifica mantenendo il terzo posto Giulia Biagi (Polisportiva Robur FI) che ha interpretato “Il colibrì e l’infinito”, 118.34 punti.

Visibilmente emozionata, la 17enne Alice Vedova spiega: “Vincere la mia prima medaglia d’oro nella categoria Junior è fantastico. Dedico questa vittoria alla mia famiglia, alla mia allenatrice Maria Teresa e a tutti i miei compagni di squadra perché il loro tifo mi ha accompagnato per tutta la Free dance. In pista mi sono sentita bene, sono riuscita a divertirmi”.

Il programma di domani, domenica 7 luglio 2024:

ore 14:00 – 14:55 Style Dance: Coppie Danza Cadetti

ore 15:10 – 16:00 Style Dance: Coppie Danza Jeunesse

ore 16:15 – 17:20 Style Dance: Coppie Danza Junior

ore 17:35 – 18:50 Style Dance: Coppie Danza Senior

I risultati di oggi, sabato 6 luglio 2024:

SOLO DANCE JUNIOR MASCHILE

1 Yuri Allegranti (Polisportiva Orizon BO)

2 Marco Tolmino (Asd. PAR Roma)

3 Davide Benassi (Magic Roller BO)

SOLO DANCE SENIOR MASCHILE

1 Gherardo Altieri Degrassi (A.R. Fincantieri GO)

2 Giorgio Casella (SC Don Bosco TV)

3 Raoul Allegranti (Polisportiva Orizon BO)

SOLO DANCE JUNIOR FEMMINILE

1 Alice Vedova (SC Don Bosco TV)

2 Mathilda Pietrobuoni (Arcispazio Piumazzo MO)

3 Giulia Biagi (Polisportiva Robur FI)

Foto di Raniero Corbelletti (nella foto Yuri Allegranti)

Com. Stam. + foto FISR