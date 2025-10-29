Pattinaggio Inline Freestyle. Ad Anagni i Campionati Europei

Tutto pronto ad Anagni (FR) per l’edizione 2025 dei Campionati Europei di Pattinaggio Inline Freestyle. Da venerdì prossimo 31 ottobre fino a domenica 2 novembre il palazzetto dello Sport “Tiziano Ciotti” vedrà assegnare i titoli della massima rassegna continentale dedicata alla disciplina su rotelle.

Sport che negli ultimi anni sta crescendo in maniera esponenziale, facendo registrare un successo a livello planetario, con gli azzurri ai vertici del panorama internazionale.

Le Federazioni World Skate Europe e Skate Italia quest’anno hanno scelto proprio il nostro Paese come sede della manifestazione 2025. Oltre 120 gli atleti partecipanti, provenienti da 12 Paesi, con la presenza, tra gli altri, di team come Francia, Spagna, Polonia, Germania, Repubblica Ceca e naturalmente la squadra azzurra, grande favorita per le medaglie che contano.

L’evento, organizzato dalla Universe Skating ASD, sotto l’egida e con il supporto di Skate Italia (Federazione Sport Rotellistici), gode del sostegno del Dipartimento dello Sport – Ministero per lo Sport e i Giovani e del Comune di Anagni.

Si parte il 31 ottobre. In palio i titoli per le categorie senior e junior, nelle specialità: classic freestyle slalom, singolo e coppia, slide, speed slalom e team speed, free jump e battle.

“Un campionato che ritorna dopo diverso tempo di assenza – ha sottolineato il CT italiano Andrea Ronco – Sarà molto interessante capire il livello generale delle squadre europee. Come Italia ci presentiamo con un numero di atleti ottimo rispetto all’impegno. Siamo certi, per quello che abbiamo visto durante la stagione, che saranno tutti all’altezza dell’evento e daranno il massimo per arrivare fino in fondo!”.

Da segnalare come, sulla scia di un progetto sperimentale avviato la scorsa estate con il World Skateboarding Tour 2025, la Federazione Skate Italia, in collaborazione con la Universe Skating (ASD organizzatrice) e l’Amministrazione locale, attiverà una serie di iniziative in tema di sostenibilità anche nell’ambito di questo Campionato Europeo di Anagni. Infatti, nel rispetto delle principali linee guida per eventi sportivi sostenibili, saranno adottate alcune particolari misure, quali l’efficientamento nell’uso dell’acqua, il contenimento dei fattori di inquinamento ambientale ed acustico, azioni di mobilità sostenibile, la raccolta differenziata, il riutilizzo di materiale già impiegato in precedenti eventi sportivi. Previsti un piano di comunicazione e di formazione sui temi della sostenibilità e l’acquisto di beni e servizi a km 0, da aziende certificate.

Significativa è anche la scelta di Skate Italia di assegnare la massima competizione continentale di Inline Freestyle ad Anagni, proprio con l’obiettivo di promuovere e realizzare progetti in aree e territori fuori dai circuiti dei grandi eventi sportivi internazionali, in un periodo di bassa stagionalità, al fine di valorizzare le caratteristiche e le diversità e portare nuovo indotto alla Città dei Papi.

Per il Team Italia, convocati dal CT Andrea Ronco:

SENIOR F: AROSIO MATILDE/BRIVIO FRANCESCA/GUSLANDI ILARIA, PETTINARI FRANCESCA, ROMANO SVEVA, TOMATIS ALICE, ZAFFAINA MARTINA

SENIOR M: DEGLI AGOSTINI VALERIO, DEMURU LORENZO, GUSLANDI LORENZO, PICCA DAVIDE, SANTONI NICHOLAS, SAVI GIANMARCO, VIETTI FEDERICO

JUNIOR F : GUALDI NEXIA, LUCIANI VIOLA, MORETTI NIKOLE, PIRANI REBECCA

JUNIOR M: MORETTI MANUEL, SALZILLO DANIELE

