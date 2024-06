Pattinaggio Inline Freestyle. per la prima volta a Milano la Coppa del Mondo all’interno di Senstation Summer

Sarà Milano ad ospitare la prima delle due tappe italiane della Coppa del Mondo di inline freestyle. Dal 13 al 16 giugno le stelle del pattinaggio si daranno appuntamento nel capoluogo lombardo per la Hero Battle Cup, lo spettacolare tour del più importante circuito internazionale su pattini inline che si disputa da 13 anni anche in Italia.

La manifestazione è uno degli appuntamenti di Senstation Summer, il calendario di eventi proposto da GSR(Grandi Stazioni Retail), in risposta all’avviso pubblico lanciato dal Comune di Milano per animare la prossima estate 2024.

Promossa da Fisr e Word Skate (Federazioni italiana e internazionale degli Sport Rotellistici), la Hero Battle Cup, il più grande evento a livello internazionale dedicato alla disciplina del freestyle, lascia per la prima volta le Marche, dove è nato e cresciuto grazie all’impegno dell’associazione sportiva Conero Roller di Castelfidardo (Ancona), per approdare a Milano. L’appuntamento rappresenta un antipasto di quella che sarà la manifestazione più importante per gli sport rotellistici, i prossimi Mondiali 2024,i World Skate Games ospitati a settembre proprio in Italia.

La location scelta è quella di piazza Duca D’Aosta, di fronte alla Stazione Centrale di Milano, che si adatta perfettamente al concept urbano dell’inline freestyle. Disciplina che aiuterà a rigenerare e a mostrare nuove modalità di vivere un luogo importante della città, attraverso lo sport e lo stile di vita “urban” dei praticanti e atleti di pattinaggio freestyle. Un modo per condividere in maniera positiva una delle piazze centrali di Milano. Nell’area antistante la stazione, all’interno dell’evento generale Senstation Summer, sarà possibile assistere alla Coppa del Mondo di Inline Freestyle, promossa da Fisr e Word Skate, visitare Casa Azzurri, grazie alla presenza di FIGC, seguire con Coca-Colale partite di UEFA EURO 2024, praticare skateboard nello skatepark di Eni Plenitude.

Le iscrizioni per la tappa milanese della Hero Battle Cup hanno fatto registrare il sold out in appena 48 ore dall’apertura. Più di 260 atleti da 20 nazioni, tra cui Spagna, Francia, Polonia, Ucraina, India, Cina, Iran, Korea, Giappone, oltre naturalmente all’Italia, hanno confermato la loro presenza, pronti a gareggiare nelle due categorie, junior e senior, e a stupire pubblico e giuria con i loro funambolismi e acrobazie mozzafiato. La competizione rientra nella tipologia tre stelle, la più ambita dagli atleti provenienti da ogni angolo del globo, che avranno la possibilità di conquistare il massimo punteggio assegnato in una tappa di World Cup, prezioso per la scalata al ranking mondiale.

In scena tutte le specialità di questo elettrizzante sport, perfetto connubio tra tecnica e spettacolo: dal classic, pairs e battle, che prevedono adrenalinici tricks e complicate combinazioni di passi a ritmo di musica, allo speed, mirabolante prova di velocità, fino al jump, ovvero il salto in alto sui pattini e allo slide, emozionante sfida a colpi di frenate. Dopo Milano, la Hero Battle Cup si trasferirà a Senigallia, sul litorale marchigiano, con una seconda tappa 3 stelle, all’interno del grande evento di action sport Xmasters, in programma dal 18 al 21 luglio.

“Con l’arrivo in città della Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle, Milano si conferma punto di riferimento per le manifestazioni sportive internazionali – ha detto Martina Riva, assessore allo sport del Comune di Milano. La Hero Battle Cup si inserisce peraltro tra le iniziative del palinsesto con cui stiamo cercando di restituire l’area della Stazione Centrale ai milanesi e ai visitatori. Piazza Duca d’Aosta deve tornare ad essere un meraviglioso biglietto da visita della nostra città”.

“Negli anni – afferma Alessandro Cola, presidente Conero Roller – il format è cresciuto a tal punto che siamo riusciti a coinvolgere altre città fuori dalle Marche. Approdare a Milano, cuore pulsante di eventi e manifestazioni sportive di portata internazionale è per noi un privilegio. La città, con i suoi tanti spazi all’aperto, è perfettamente in linea con lo stile urbano della Hero Battle Cup, e rappresenta la location perfetta per rafforzare ulteriormente l’identità di uno sport molto amato dai giovani”.

Il 2024 si preannuncia un anno strategico per l’inline freestyle e tutta la Federazione Internazionale Sport Rotellistici, che compie 100 anni. L’Italia è stata infatti scelta per ospitare i World Skate Games, i campionati del Mondo dei 12 sport su rotelle, in programma dal 6 al 22 settembre in varie città d’Italia. Le gare di inline freestyle si terranno al Pincio di Roma, dove, per l’occasione, sarà anche allestito un villaggio urban.

