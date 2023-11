Pattinaggio: l’Italia dell’Inline Freestyle e Skate Cross seconda a Shanghai 2023

Gli azzurri chiudono i Mondiali con 5 ori, 5 argenti e 6 bronzi. Prima la Cina, terza Cina Taipei. Scende il sipario sul Campionato Mondiale di Inline Freestyle 2023. Il Luwan Gymnasium di Shanghai ha ospitato dal 9 al 12 novembre i più forti atleti della disciplina.

Un vero spettacolo condito da battaglie a colpi di trick sui pattini, le Battle Slalom. Gli Azzurri protagonisti della manifestazione con 5 ori, 5 argenti e 6 bronzi, hanno concluso al secondo posto del medagliere finale.

Le ultime gare hanno visto in evidenza Viola Luciani per le junior donne e Lorenzo Demuru, Valerio Degli Agostini e Lorenzo Guslandi, tra i senior maschi. La giovanissima atleta fidardense, campionessa mondiale in carica di specialità, ha portato a termine una buonissima gara con delle run pulite e di ottimo livello, strappando un dignitosissimo quinto posto finale dietro alle quattro atlete cinesi. Nella categoria senior maschile è Lorenzo Demuru ad arrivare a medaglia, confermando il titolo mondiale conquistato lo scorso anno in Argentina per i World Skate Games 2022: “Sono contentissimo e soddisfatto. È stata una gara dura sia mentalmente che fisicamente perché qui c’era davvero il top dei pattinatori, ma siamo riusciti a gestirla con la strategia corretta, con i giusti momenti di tensione che ci sono durante una gara. Domani tornerò in Italia e mi aspetta qualche giorno di impegno scolastico perché tra circa una settimana mi laureerò” dice l’atleta monzese. Gli altri due italiani in gara, Lorenzo Guslandi, bronzo ai mondiali dello scorso anno, e Valerio Degli Agostini si classificano rispettivamente in quinta e sesta posizione.

BATTLE SLALOM SENIOR MASCHILE

1. Lorenzo Demuru (ITA)

2. Zhang Hao (CHI)

3. Pau Bosch Coll (ESP)

SKATE CROSS – GIORNO 2

Seconda e ultima giornata per i mondiali di Skate Cross, quella delle gare singole, naturale evoluzione delle qualifiche che si sono svolte il giorno precedente. Anche stavolta le ragazze italiane hanno fatto incetta di medaglie, portando a casa il podio completo: medaglia d’oro per Francesca Conzi, argento per Matilde Arosio, bronzo per Elisa Paoli. Alice Delfino, Giorgia Pavanello e Francesca Brivio si classificano in quinta, sesta e settima posizione. Tra gli uomini ad avere la meglio e salire sul podio è il nostro campione italiano Luca Borromeo che riesce ad ottenere una medaglia d’argento, dietro il veterano francese Petitcollin. Il monzese Matteo Pallazzi, l’altro azzurro in gara, non sale sul podio per un soffio, scansato proprio all’arrivo dal rappresentante del Senegal.

SKATE CROSS SENIOR FEMMINILE

1. Francesca Conzi (ITA)

2. Matilde Arosio (ITA)

3. Elisa Paoli (ITA)

SKATE CROSS SENIOR MASCHILE

1. Florian Petitcollin (FRA)

2. Luca Borromeo (ITA)

3. Dame Fall (SEN)

Il commento del CT Andrea Ronco: “E’ stata una delle competizioni dal livello più alto mai affrontata dalla nazionale italiana. Il gruppo combattivo e tenace ha fatto valere il tricolore dentro e fuori dalla pista per tutta la trasferta. I ragazzi hanno gareggiato concentrati e uniti in tutte le specialità senza mai demordere, a fronte di un livello altissimo. Sicuramente la sfera asiatica si è evoluta parallelamente a quella europea, sviluppando abilità e metodologie estremamente efficaci e competitive. Grande battaglia in speed e free jump, scontro finissimo per Classic battle e coppia, grande scontro fisico nello skate cross. È proprio dai risultati del contesto asiatico che si impara e si cresce, costruendo la strada per il mondiale in casa del prossimo anno. Dedichiamo un pensiero anche in questo caso ad Alessandro Palo – ha chiuso il CT Italiano – perché i risultati riflettono una piccola parte di quel che è stato il suo operato”.

Consulta qui tutte le classifiche e qui l’album fotografico dell’evento.

Com. Stam. + foto