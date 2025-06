Pattinodromo e finali beach handball

Da oggi e fino all’8 giugno grande appuntamento a Trapani con le finali di beach handball insieme a ben 28 squadre provenienti da tutta Europa.

L’appuntamento è al lido AC beach Life Style presso il lungo mare Dante Alighieri ed in Piazza Vittorio Emanuele dove nelle ore serali si svolgeranno diversi eventi musicali e di intrattenimento.

L’assessore Emanuele Barbara ed il Sindaco di Trapani dichiarano:

“Quì in città si respira finalmente un bel clima perchè tutti si stanno rendendo conto che la destinazione turistica Trapani può diventare anche una destinazione sportiva. Tutto si coniuga al meglio: il mare, il clima, lo sport. Le federazioni nazionali e non solo si stanno rendendo conto che la nostra città ha un clima favorevole per organizzare eventi come questo. A cornice di questo, ci saranno anche altri eventi in Piazza Vittorio, dal 5 giugno in poi, dove ci sarà il villagio degli atleti”.

– Domani ore 19.30 si inaugurerà il Pattinodromo di via Salvatore Calvino con una targa di intitolazione a Leonardo Tortorici e Dina Naso, due trapanesi che hanno primeggiato negli sport rotellistici.

Fino all’8 giugno, grande spettacolo con i campionati italiani assoluti di pattinaggio in quello che ormai è considerato uno degli impianti più belli d’Italia.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, venite a godere della bellezza dello sport!

Dichiarazione congiunta dell’assessore Barbara e del sindaco Giacomo Tranchida:

“Vi aspettiamo domani sera per l’inaugurazione di questo mega impianto, che abbiamo realizzato con l’impegno di tanti. Adesso con la federazione italiana sport rotellistici ospitiamo i campionati assoluti di pattinaggio. Tutti gli sport sono importanti, nessuno escluso. Stiamo cercando di ristrutturare tutti gli impianti per dare posto ai nostri ragazzi di avere luoghi sicuri dove praticare sport ed avere momenti di condivisione, invece che stare in strada”.

Com. Stam.