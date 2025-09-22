Pattuglie dei Carabinieri con Test salivari antidroga per la sicurezza di tutti gli utenti della strada

Camporotondo Etneo (CT). La Stazione Carabinieri di Camporotondo Etneo ha coordinato un massiccio servizio straordinario di controllo del territorio con l’obiettivo di intensificare la lotta alla criminalità diffusa e all’uso di sostanze stupefacenti.

All’operazione hanno preso parte due squadre specializzate della Compagnia d’Intervento Operativo (C.I.O.) di Palermo, insieme a due pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gravina di Catania, per un dispositivo di sicurezza di alto impatto che ha interessato i Comuni di Camporotondo Etneo e San Pietro Clarenza.

Di particolare rilievo sono stati i dedicati controlli effettuati in Piazza della Vittoria di San Pietro Clarenza, punto focale dell’intervento, scelto in ragione della sua centralità quale luogo di aggregazione e quindi di possibile maggiore incidenza del fenomeno della devianza giovanile. L’attività in questa specifica area ha permesso di aumentare sensibilmente la visibilità e la percezione della presenza delle forze dell’ordine, scoraggiando comportamenti illeciti e garantendo immediata sicurezza alla cittadinanza.

Il fulcro dell’operazione è stato il controllo selettivo con l’utilizzo dell’innovativo test salivare “DrugWipe 5 S”, una tecnologia all’avanguardia impiegata per il rapido rilevamento di eventuali consumi di sostanze stupefacenti tra gli automobilisti. Questo strumento consente di effettuare screening precoci sul posto, garantendo così un intervento tempestivo, volto a prevenire la guida sotto l’effetto di droghe, fattore di rischio determinante per la sicurezza stradale.

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno fermato e sottoposto a verifica 20 persone e 15 veicoli in più punti di controllo distribuiti sul territorio. Le attività hanno portato all’accertamento di numerose violazioni al Codice della Strada, con conseguenti sanzioni pecuniarie, per chi è stato trovato alla guida con il telefonino, chi non indossava il caso o le cinture di sicurezza e chi non aveva revisionato il mezzo.

Nel corso dei controlli, a bordo di un ciclomotore sono stati recuperati alcuni grammi di marijuana che sono stati sequestrati con segnalazione alla Prefettura del conducente, quale assuntore di droghe. I militari hanno poi effettuato anche una perquisizione presso una sala giochi del territorio, dove è stata identificata un’ulteriore violazione amministrativa.

L’operazione non si è limitata alla strada, dunque, e ha interessato anche le verifiche presso i domicili di coloro che si trovano agli arresti domiciliari, per garantire il rispetto delle restrizioni loro applicate.

Nel complesso, i Carabinieri hanno comminato sanzioni amministrative per quasi 8.000 euro.