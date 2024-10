Pavart Roma Gallery: Mostra collettiva d’arte contemporanea ALCHIMIA DEL CARBONE Esplorando il Biochar nell’Arte

Roma – 4 ottobre 2024 presso l’ISA, Istituto Superiore Antincendi (Ministero dell’Interno), con il patrocinio Regione Lazio, Comune di Roma Municipio VIII, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, Politecnico di Torino, Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento Scienze Roma Tre, Città dell’Arte – Fondazione Pistoletto, Gart – GardenArt APS, ente di Terzo Settore per la promozione e sensibilizzazione, attraverso l’arte, sui temi della soste­nibilità, e Pavart Gallery

presentano, nell’ambito del progetto BiochArt, la prima mostra collettiva di arte contemporanea sul Biochar, “Alchimia del Carbone – Esplorando il Biochar nell’arte”, a cura di Velia Littera, che ha invitato un gruppo di artisti a dare vita a un nuovo progetto: creare opere d’arte utilizzando il Biochar e spinti dal desiderio di coniugare creatività, cura per l’ambiente e impegno sociale.

Ad aderire al progetto espositivo anche un grande maestro di fama mondiale, Michelangelo Pistoletto, con un Terzo Paradiso realizzato interamente con il Biochar, che sarà collocato nell’area verde esterna dell’Istituto Superiore Antincendi.

Elenco artisti in mostra: Hadeel Azeez, Isabelle Fordin, Barbara Lo Faro, Valeria Magini, Daniela Monaci, Manuela Scannavini, Prisca Tozzi, Ilaria Turini, Monica Vanno, Ak2deru, Biagio Castilletti, Davide Cocozza, Nino De Luca, Andrea Ferrari, Evandro Gabrieli, Umberto Ippoliti, Antonio La Rosa, Ruggero Maggi, Frank Martinangeli, Norio Nagayama, Luigi Notarnicola, Andrea Pacini, Pennyboy, Maurizio Perissinotto, Alessandro Scali, Shout, Antonio Taschini, Stefano Trappolini, Giovanni Trimani, Arturo Ursumando.

“The new Green is Black”

Aprirà i battenti a Roma, il prossimo 4 ottobre 2024, nell’ambito del progetto “BiochArt”, la prima mostra collettiva di arte contemporanea sul Biochar – “Alchimia del Carbone. Esplorando il Biochar” – presso la prestigiosa e quanto mai appropriata sede dell’ISA, Istituto Superiore Antincendi (Ministro dell’Interno), in occasione del Trentennale dell’Istituto, al Porto Fluviale di Roma, in Via del Commercio 13.

Al centro del progetto, l’Arte che incontra il Biochar: quest’ultimo altro non è che carbone vegetale ottenuto da riscaldamento ad alte temperature di scarti, biomasse perlopiù certificate, in assenza di ossigeno (pirolisi) e risul­tante dall’evitamento di combustione e di emissione di CO 2 in atmosfera, ol­treché prezioso alleato nella cattura e nello stoccaggio della stessa CO 2 .

L’evento, a ingresso gratuito, con il Patrocinio di: Regione Lazio, Comune di Roma, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, Politecnico di Torino, Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento Scienze RomaTre, Città dell’Arte – Fondazione Pistoletto, ha coinvolto 30 artisti che in varie discipline: pittura, scultura, fotografia, installazioni, arti performative hanno sperimentato il Biochar.

In collaborazione con una serie di partner tecnici (Local Carbon Italia, BlockCO 2 , Carbon Planet, BioEsperia-BioDea, BioFoodArt, 17tons, Alea Contemporary Art) e media partner specifici sul tema (TeleAmbiente, Ecquologia) si andrà avanti fino al 28 ottobre, con diversi eventi in programma:

· 4 Ottobre – Inaugurazione e presentazione del progetto espositivo “Alchimia del Carbone – Esplorando il Biochar nell’Arte” a cura della direttrice artistica Velia Littera e della Presidente Gart-GardenArt APS, capofila del progetto, dott.ssa Katia Paoletti. Performance artistica di Luigi Notarnicola.

· 12 Ottobre – In concomitanza della ventesima giornata del Contemporanea, promossa da Amaci, una dimostrazione dell’antica arte della scrittura Shodō con gli allievi della scuola Bokushin di Roma, a cura della dott.ssa Petra Lanza.

· 18 Ottobre – Conferenza/tavola rotonda “BiochArt – Arte e Scienza insieme per spegnere la CO 2 ” con esperti di settore e mondo della ricerca del Biochar, coordinata dalla giornalista ambientale Rita Salimbeni, curatela scientifica del prof. Mauro Giorcelli e prezioso contributo dell’Ing. Piera Levi Montalcini.

· 23 Ottobre – Evento dedicato alla settimana dell’arte romana ROME ART WEEK 2024 e premiazione dei tre artisti finalisti del Premio Biochart istituito dall’associazione Italiana Biochar “Ichar”.

La mostra, inoltre, rientrerà tra gli eventi della RomeArtWeek 2024, ampliando il pubblico attraverso una comunicazione diffusa. L’Istituto Superiore Antincendi quest’anno sarà così anche tra le sedi deputate ad ospitare la Settimana dell’Arte Contemporanea a Roma.

In concomitanza del nostro evento, nella stessa sede e con la nostra partecipazione, avrà luogo Maker Faire – The European Edition (25-27 ottobre 2024), manifestazione dedicata all’innovazione e tecnologia, che ogni anno registra un’affluenza di visitatori davvero significativa.

Infine, è stato istituito da ICHAR, Associazione Italiana Biochar, il premio BIOCHART, tre premi in denaro per le migliori opere d’arte in esposizione, selezionate da una prestigiosa giuria di esperti. L’evento BiochArt sarà inserito inoltre nella programmazione dello Study Tour 2024 di IBI, International Biochar Initiative.

“Alchimia del carbone” sarà più di una mostra d’arte, dando impulso ad un movimento che unisce arte, scienza e attivismo, e dimostrando che la creatività può davvero cambiare il mondo, un pezzo di carbonio alla volta.

Regione Lazio, Comune di Roma Municipio VIII, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco,

Politecnico di Torino, Dipartimento Scienze RomaTre,

Cittàdell’Arte – Fondazione Pistoletto

Dove: c/o Sede ISA, Istituto Superiore Antincendi

Luogo: Roma, Via del Commercio 13

Date Mostra: dal 4 al 28 ottobre 2024

Inaugurazione: 4 ottobre 2024, ore 17:00

Wine tasting e rinfresco: Casa vinicola Borgo del Baccano e Biofoodart