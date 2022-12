Pavel Group al finale di stagione del “Ciocchetto”: Vona-D’Agostino a segno con la Fabia R5

Una gara mai corsa prima e terminata con la soddisfazione di aver lavorato bene sul feeling con la vettura e con il team.

Serravalle Pistoiese (Pistoia) – Pavel Group ha chiuso la stagione, lo scorso fine settimana, al 31. Rally “Ciocchetto”, il classico di fine stagione che si corre interamente dentro la tenuta del Ciocco a Castelvecchio Pascoli, Lucca. Al via della gara, con una Skoda Fabia R5, vi erano Claudio Vona e Simone D’Agostino, per quella che era la loro settima uscita stagionale, la seconda con una vettura del team, dopo l’esperienza di ottobre al “Terra Sarda”.

Erano ben sedici, le Prove Speciali in programma in due giorni di competizione, in un contesto che l’equipaggio era al debutto, con tutte le difficoltà del caso. Sotto la bandiera a scacchi si sono presentati in 17^ posizione assoluta, soddisfatti di quello che per loro era un debutto sulle strette strade dentro la Tenuta nella mediavalle lucchese.

Proprio per questo, la mission era principalmente quella di proseguire la fase “di studio” con la vettura e di cementare la collaborazione con il team dopo la prima esperienza in Sardegna due mesi fa, incontrando un fondo totalmente diverso, ostico, costantemente scivoloso, indecifrabile, come tradizione vuole. Un’esperienza comunque costruttiva in quanto ha permesso di lavorare sul set-up della vettura, un lavoro che potrà tornare utile per affrontare competizioni future insieme.

Nella foto Vona in azione (AmicoRally)

