Pavel Group al via a Casciana Terme: Davide e Andrea Giordano per consolidare la leadership over 55 in zona

Il ritorno dalle ferie coincide con un impegno di spessore alla penultima prova della Coppa Rally di sesta zona, cecando do consolidare il primato.

Serravalle Pistoiese (PT), 28 agosto 2023 – Penultimo appuntamento nella Coppa di zona 6 per Pavel Group, questo fine settimana, in occasione del 41. Rally di Casciana Terme, nel pisano.

La gara, a coefficiente maggiorato di punteggio vedrà al via i fratelli Davide e Andrea Giordano, con la Skoda Fabia R5, attualmente capoclassifica nella “over 55” con nove punti di vantaggio sul più immediato inseguitore, il massese Sgadò. Occasione vincolante per la stagione, per i vice campioni d’Italia in carica di categoria, quella di Casciana Terme, gara disputata lo scorso anno per la prima occasione e conclusa ad un soffio dalla top ten, in undicesima posizione finale.

Grande attesa per il Rally termale, con il ritorno nell’evento della città di Pontedera, che ospiterà la partenza in Piazza Cavour, uno dei centri nevralgici della città, dopo ben 41 anni, oltre al parco assistenza nella Piazza del mercato-Zona Oltrera. La location è stata poi scelta anche per dare il via alle sfide con il cronometro, nella serata di sabato 2 settembre con una prova speciale quindi alle porte del centro città. Nella stessa area vi sarà allestito il parco chiuso notturno. La competizione, poi, tornerà ad accendere i motori l’indomani, domenica 3 settembre, tre prove speciali da ripetere due volte, che punteggeranno un percorso fortemente ispirato alla tradizione.

DI BENEDETTO SFORTUNATO A TINDARI

Sfortunata, la trasferta in Sicilia di Pavel Group, per l’ottava edizione del Rally Tindari, tra Gioiosa Marea, Patti e San Piero Patti, provincia di Messina. La squadra di era presentata con una Skoda Fabia R5 affidata a Salvatore Di Benedetto, in coppia con il messinese Giovanni Barbaro, che si sono dovuti ritirare in avvio di gara per la rottura della pompa dei freni.

NELLA FOTO: Giordano-Giordano (foto Lucchesi/Simonelli)

Com. Stam. + foto