Pavel Group all’esordio Tricolore su terra: a Foligno una Skoda Fabia R5 per Rizzo-Messina

La coppia siciliana sarà al via, questo fine settimana, alla terza edizione della gara umbra, prima prova del campionato italiano delle strade bianche.

Per il driver messinese si tratta della terza esperienza in carriera su strada bianca, la prima con una trazione integrale, dopo due gare con le due ruote motrici ed è anche un ritorno a Foligno, in quanto vi corse alla prima edizione del 2022.

Serravalle Pistoiese (Pistoia), 04 marzo 2024 – Si avvicina l’esordio stagionale su terra, per Pavel Group. Partirà da Foligno (Perugia), la corsa tricolore della struttura di Serravalle Pistoiese con la terza edizione della gara alla quale parteciperanno i siciliani di Messina Marcello Rizzo e Maurizio Messina a bordo di una Skoda Fabia R5.

Per Rizzo, sesto lo scorso anno nella Coppa Rally di ottava zona, quella folignate sarà la terza gara in carriera su fondo sterrato, la prima con una vettura di vertice a trazione integrale, visto che le altre due sono state con una due ruote motrici, tra l’altro una proprio a Foligno durante la prima edizione del 2022, chiusa al sesto posto di classe Rally4. Rizzo sarà anche alla terza gara con i colori Pavel Group.

Sarà dunque una prima gara “di studio”, per il driver messinese, affiancato dall’esperto copilota peloritano che di certo saprà fornire quante più possibili nozioni per affrontare al meglio la gara, che si annuncia assai partecipata.

Il Rally Città di Foligno entrerà nella sua fase “calda” venerdì 8 marzo, dalle 08:00 alle 16:00, con le ricognizioni del percorso, seguite (ore 17,00) dal briefing in presenza obbligatoria organizzato alla Direzione Gara nel Delfina Palace Hotel, sede anche delle successive operazioni di verifica sportiva.

Intensa la giornata di sabato 9 marzo, con inizio dalle ore 08,00 e fino alle 12,30 con le verifiche tecniche organizzate al Parco Assistenza, zona Industriale “La Paciana” in Foligno. Poi, dalle 11,00 alle 12,30 avranno luogo le prove libere della “Qualifying stage” e dalle 13,00 alle 14,00 la “Qualifying Stage” riservata ai Prioritari ed alle vetture Rally2/R5.

Dalle 14,15 alle 17,00 è in programma lo “Shakedown” (il test con le vetture da gara, riservato a chi non farà la “Qualifying Stage”), per arrivare quindi alla cerimonia di partenza in Piazza della Repubblica in Foligno alle ore 19,01, dopo la quale i concorrenti porteranno le vetture al riordinamento notturno in Viale Marconi a Foligno.

Domenica 10 marzo il clou della competizione: i concorrenti lasceranno il riordinamento notturno dalle ore 07,31. Le 9 sfide cronometrate saranno nell’arco di tutta la giornata con la bandiera a scacchi pronta a sventolare in Piazza della Repubblica dalle ore 17,30, con premiazione sul palco.

NELLA FOTO: RIZZO IN AZIONE

Com. Stam. + foto