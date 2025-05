Pavel Group “Argento” al Rally Abeti: Silvestri uomo da podio

La compagine di Serravalle Pistoiese ha proseguito a trovare soddisfazioni piazzando due portacolori nella top five della gara montanina. Questa settimana trasferta al “Taro”, con Danesi, Pucci e Pessina.

Serravalle Pistoiese (Pistoia) – Una vettura sul podio assoluto, due nella top five. E Pavel Group vola. La compagine di Serravalle Pistoiese ha di nuovo inanellato risultati di prestigio, nel fine settimana passato, sulla montagna pistoiese, al 42. Rally degli Abeti e Abetone, terza prova della Coppa Rally di zona 7.

Risultato da nuovamente incorniciare per Daniele Silvestri, in coppia con Leonardo Marraccini, con la Skoda Fabia R5 “evo”, proseguendo le performance alla guida della vettura boema offerte dallo scorso ottobre. E come lo scorso ottobre, con la seconda posizione assoluta di Pistoia, il pilota di Montale ed il copilota di Marliana hanno chiuso la gara di San Marcello Pistoiese di nuovo con la seconda moneta, confermando la loro grande crescita alla guida della Fabia. Silvestri e Marraccini sono sempre stati nelle posizioni da podio, un brivido nel finale con un “testacoda” non ha poi scalfito la loro voglia di confermarsi equipaggio vincente, proiettandosi pure ai vertici della Coppa di zona, dove adesso sono saliti sul podio. Ed oltre a loro Pavel Group ha trovato nuove soddisfazioni anche da Filippo Puccetti e Mirko Luisotti, quarti assoluti a San Marcello, stesso risultato dell’anno scorso, che ha ben riscattato l’amaro ritiro del Ciocco lo scorso marzo, per uscita di strada. Per loro una gara regolare e in netta progressione di sensazioni e di cronometro.

Di nuovo sfortunato Stefano Gaddini, stavolta assecondato da Andrea Sarti sulla Fabia “evo” pure loro. Il pilota di Lucca è anche nell’albo d’oro della gara, che ha vinto nel 2003 ma purtroppo si è fermato in avvio di gara per rottura di un differenziale. Anche David Giovanetti, con la Fabia R5, in coppia con Alessio Rossi, ha sofferto, sulla montagna pistoiese, partendo per la prima “Superprova” con uno pneumatico forato, affondando in classifica. Alla domenica, dopo aver siglato due sesti tempi assoluti si è fermato nel finale di gara per incidente.

Come “scuderia” la griffe Pavel Group a San Marcello Pistoiese ha vinto la classe A5 con Luca Sonnoli e Alessandro Scartabelli, sulla Peugeot 106 rally gr. A, riscattando così il ritiro del Trofeo Maremma dopo essere ripartiti con la riammissione in gara avendo accusato durante la prima prova la rottura di un semiasse. Poi, Stefano Giannini e Camilla Gaggioli, debuttando con una Renault Clio RS Gruppo N si sono fermati per incidente durante la quinta prova quando erano in quarta posizione di classe N3 e soddisfazione per il sardo Andrea Pisano, in coppia con Alberto Landucci su una Citroen C2 “Racing Start”, finiti al quarto posto di classe.

AL RALLY DEL TARO PER TRE

Saranno tre, gli impegni di Pavel Group al Rally internazionale del Taro, nel parmense, secondo round dei cinque della serie IRCA. Alla gara sull’appennino parmense, a Bedonia, saranno al via in tre, con il riflettori puntati su Massimiliano Danesi e Jacopo innocenti, sulla Peugeot 208 Rally4. La coppia pistoiese dovrà riscattare lo stonato avvio di stagione all’Elba, dove non sono mai entrati nel vivo della lotta da podio di categoria e voglia di riscatto anche per Leonardo Pucci, con Samuela Leporatti, sulla loro Renault Clio RS gruppo N. Dopo la disavventura del rally elbano (prima per una “toccata” durante la prova speciale di avvio contro una vettura di un concorrente che li precedeva fermo sulla strada e mal segnalato, poi nel secondo giorno, riammessi in gara, hanno gettato la spugna durante la quinta prova per problemi meccanici) ci riprovano con l’obiettivo di riprendere il terreno perduto alla gara isolana. Debutto poi per il locale Maurizio Pessina sulla Renault Clio R3, con alle note Fabio Rossi.

NELLA FOTO: SILVESTRI IN AZIONE (foto di AmicoRally)

