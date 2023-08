Pavel Group ci riprova in Sicilia: al Rally Tindari una Skoda per Di Benedetto-Barbaro

Il ritorno dalle ferie coincide con un impegno di spessore alla penultima prova della Coppa Rally di ottava zona, con l’equipaggio alla sua seconda esperienza con la Fabia R5.

Serravalle Pistoiese (PT) – Rientro dalle ferie impegnativo, per Pavel Group, che questo fine settimana sarà in trasferta in Sicilia, per l’ottava edizione del Rally Tindari, in un palcoscenico straordinario come quello compreso tra il Mar Tirreno ed i monti dell’entroterra tra Gioiosa Marea, Patti e San Piero Patti, provincia di Messina.

La squadra, che in Sicilia lo scorso mese al Rally di Caltanissetta ha conquistato una vittoria di spessore, si ripresenta con Salvatore Di Benedetto, in coppia con il messinese Giovanni Barbaro, autori di una gara di crescita di spessore alla gara precedente, come debutto sulla Skoda Fabia, sfociata con il settimo posto assoluto.

Tra le auto iscritte figurano ben 7 di categoria Rally2 ed una World rally Car, oltre alle tante vetture 4 e 2 ruote motrici che accenderanno l’agonismo lungo le 8 prove speciali. Start nel pomeriggio di sabato 26 agosto da Patti Marina e traguardo domenica 27 in Piazza Cavour nel cuore di Gioiosa Marea.

NELLA FOTO: Di Benedetto-Barbaro

