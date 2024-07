Pavel Group conquista il Rally “Valdinievole e Montalbano”

Prova di forza, per la compagine di Serravalle Pistoiese, che ha vinto con l’aostano Vona e piazzato Giordano e Segantini nella top five.

Serravalle Pistoiese (Pistoia) – Notevole prova di forza da parte di Pavel Group al 39. Rally della Valdinievole, la gara “casalinga” disputata a Larciano nel fine settimana appena passato.

La compagine di Serravalle Pistoiese aveva in gara ben otto portacolori e l’esito è stato una vera e propria prova di forza, con la vittoria assoluta conquistata dagli aostani Claudio Vona/Simone D’Agostino, al loro debutto alla gara, sempre a bordo della Skoda Fabia R5 Evo. Una gara estremamente tirata, sempre giocata sul filo dei decimi di secondo, quella di Larciano, che Vona e D’Agostino hanno vinto con il classico “colpo di reni” finale, al termine di una giornata da grandi firme e con una prestazione cristallina. Il risultato pieno di Pavel Group, che ha piazzato tre macchine nella top five assoluta, ha premiato sia le scelte sportive che tecniche ed è stato definito in modo deciso con il quarto posto ottenuto dai fratelli Davide e Andrea Giordano, portacolori dell’ACN Forze di Polizia, con la Fabia pure loro, hanno anche primeggiato nella “over 55”, palesando un sempre migliorato feeling con la vettura. Quinta posizione, anche lui con la Skoda, per l’aretino Paolo Segantini, con Castiglioni alle note. Hanno “pagato” una errata scelta di gomme nel primo giro di prove, un lieve ritardo che con il forte ritmo imposto dai battistrada era difficile da colmare. Anche in questo caso, assai bene il feeling con la vettura, ottimo incentivo per i portacolori della Scuderia Promoservice, per affrontare il prossimo impegno in Casentino tra due settimane.

Pavel Group puntava in alto anche in altre categorie: con Emanuele Danesi e Andrea Sarti, al via con la consueta Peugeot 208 Rally4, che per sette delle otto prove affrontate sono stati al comando tra le due ruote motrici. Il loro era un impegno soprattutto di allenamento, in vista dell’imminente terzo atto del loro programma al Rally del Casentino e purtroppo una foratura nella prova finale li ha relegati al terzo posto di categoria, centrando comunque un decimo posto assoluto che parla da solo.

A Larciano, poi, c’era un tris di Peugeot 106 rally Gr. N, rispettivamente con Stefano Giannini/Riccardo Meconi, che faceva coppia per la prima volta e l’hanno fatta bene cogliendo un perfetto terzo posto di classe, poi Luca Sonnoli, che non correva da diverso tempo, con al fianco Christopher Lelli ha accarezzato la bandiera a scacchi in quinta piazza e Alberto Landucci con Serena Barsanti hanno finito sesti. Con la Fiat Seicento Luca Del Testa e Luca Carignani hanno dominato la scena di classe senza difficoltà, con un ritmo a rullo compressore.

NELLA FOTO: Vona in azione (foto AmicoRally)

Com. Stam. + foto