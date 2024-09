Pavel Group di nuovo all’attacco in Sicilia: a Tindari in cerca di podio

Una nuova qualificata partecipazione, per la squadra pistoiese nella zona 9 della Coppa Italia, che sarà impegnata anche in Liguria, a caccia di successo con Alessio Pisi al Rally delle Palme.

Serravalle Pistoiese (Pistoia) – E’ in arrivo un nuovo fine settimana di grande lavoro, in cerca di nuove soddisfazioni, per Pavel Group. Il team di Serravalle Pistoiese cala di nuovo in Sicilia, questo fine settimana, con al 9° Rally di Tindari, gara che conclude la stagione della Coppa Rally di zona 9. Proposta con nuove spettacolari location, tra cui il suggestivo Santuario della Madonna del Tindari e i pittoreschi Laghetti di Marinello, la gara in provincia di Messina, a Gioiosa Marea, si annuncia quanto mai accesa.

Pavel Group sarà al via con ben quattro Skoda Fabia R5, a partire da quella messa a disposizione di Marcello Rizzo e Antonio Pittella. Forti di due terzi posti a Messina e Caltanissetta, cercheranno di alzare l’asticella in una competizione che si annuncia tirata.

Al via anche Salvatore Di Benedetto e Giovanni Barbaro, con all’attivo due piazzamenti da top ten quest’anno e con la voglia di riscatto dal ritiro della passata edizione della gara.

Skoda Fabia pure per Giovanni Celesti, in coppia con Luigi Aliberto, quinti al recente “Tirreno” ed alla prima volta a Tindari, dove contano di dare continuità dopo il loro ottimo esordio stagionale.

Debutto in Sicilia per l’aostano Claudio Vona, che torna a far coppia con Pietro Catroppa. Per Vona, quest’anno quattro piazzamenti da top ten con la notevole vittoria al “Valdinievole”, uno status che certamente lo metterà sotto i riflettori di prima scena contro gli agguerriti driver locali.

Ci sarà anche Joseph Cannistrà, con Pietro Guido. Per loro debutto con la Renault Clio rally 5, scelta in luogo della Peugeot 208 R2b, con tanta voglia anche in questo caso di riscatto da qualche delusione di troppo, quest’anno.

Grandi aspettative poi al Rally delle Palme, terzo dei quattro appuntamenti della coppa Rally di seconda Zona. Al via un pilota vincente, Alessio Pisi, che sarà affiancato da Fabrizio Brunengo, con il quale torna a far coppia dopo due anni. Per Pisi si tratta della seconda uscita stagionale, dopo quella vittoriosa in terra sammarinese, al Rally “Bianco Azzurro”, di certo non vorrà fare la comparsa in una gara dal nome prestigioso e contro avversari di rango.

NELLA FOTO : Rizzo e Pittella in azione