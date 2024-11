Pavel Group in cerca di un nuovo alloro: i fratelli Giordano alla finale di Coppa Italia a Genova

La squadra di Serravalle Pistoiese torna in un contesto importante, quello della finale unica della Coppa Italia, con i fratelli pistoiesi e la Skoda Fabia Evo in lizza per il titolo “over 55”. Lo scorso fine settimana alla Ronde di Halloween Alessio Pisi ottimo quinto assoluto in una gara assai competitiva.

Serravalle Pistoiese (Pistoia) – Nuovo impegno di spessore, per PAVEL GROUP, questo fine settimana, alla finale unica della Coppa Italia, prevista al 4°° Rally della lanterna, Genova.

Gara di lunga tradizione, assegnerà in battuta unica i titoli 2024, uno dei quali nel mirino della squadra pistoiese, per mano dei fratelli pistoiesi Davide e Andrea Giordano, con la Skoda Fabia R5 “evo”, in lizza per l’alloro della categoria “over 55”, della quale sono i campioni regionali per la terza volta consecutiva.

Proprio la vittoria nella Coppa di Zona 7 ha permesso loro di qualificarsi per la sfida finale, un contesto che si annuncia estremamente competitivo in un percorso molto tecnico, strutturato su due giorni, sabato e domenica.

I fratelli Giordano, che alla Coppa Italia del 2022 giunsero secondi assoluti di categoria, tornano sulla scena nazionale con l’obiettivo del podio, di certo sfruttando il notevole feeling acquisito con la Fabia e con gli pneumatici Michelin.

Motori accesi sabato 9 novembre, giornata “caldissima” che già dal mattino vedrà i protagonisti impegnati nello shakedown (orario 8-14). Alle 15:30 si terrà invece la cerimonia di partenza, nella storica sede di Piazza della Vittoria a Genova, con i concorrenti che andranno ad affrontare subito la prima ed inedita prova speciale “Sant’Eusebio”, seguita dalla “Laccio”, che torna per la gioia degli spettatori pronti a salutare gli equipaggi con il loro tifo caloroso nel mitico passaggio sotto al cavalcavia. In serata, a partire dalle 18:50, le auto faranno rientro in Piazza della Vittoria per il riordino notturno, mentre domenica 10 novembre, dalle 7:30, si ripartirà in direzione entroterra per andare ad affrontare tre prove speciali “monumento” per il Rally della Lanterna: “Portello”, “Brugneto” e “Massimo Canevari”. Le ultime due sono ricavate dal vecchio percorso della “Massimo Canevari”, che misurava circa 30 km. Il giro sarà ripetuto due volte, prima dell’arrivo, previsto dalle 16:50 sotto l’Arco di Piazza della Vittoria.

PISI-BIZZOCCHI NELLA TOP FIVE ALLA RONDE “HALLOWEEN

Tornato il classico appuntamento di inizio novembre, quello della quarta edizione della Ronde di Halloween, a San Marino, Pavel Group ha di nuovo recitato il ruolo di protagonista, con il ligure Alessio Pisi, vincitore della passata edizione della gara, che ha finito in quinta posizione assoluta, al termine di una gara molto combattuta e per lui, in coppia con Bizzocchi, in progressione, partita dalla settima posizione nel bel mezzo di un plateau di concorrenti di alto livello.

Al via alle falde del Titano c’era anche il gentleman Angelo Montanari, in coppia con l’esperto Livio Ceci, con il driver alla seconda esperienza con la squadra dopo l’esordio al Rallylegend. Esperienza chiusa in retrovia, condizionata da una uscita di strada nella prima delle quattro prove.

Foto: Giordano-Giordano in azione (foto AmicoRally)

CS