Pavel Group sfiora il podio alla prima del “Tricolore” su terra: Panzani al quarto posto nel Rally Val d’Orcia

Gara di livello, per il pilota lucchese, tornato a far coppia con Francesco Pinelli, con il quale, dopo cinque anni di digiuno su strada bianca ha colto un risultato di prestigio, contro avversari esperti e di indiscusso valore.

Serravalle Pistoiese (PT), – Risultato di grande valore, il debutto di Pavel Group nel Campionato Italiano Rally Terra, il rally della Val d’Orcia (Siena), nel fine settimana appena passato, con i lucchesi Luca Panzani e Francesco Pinelli che hanno finito in quarta posizione sotto la bandiera a scacchi, per soli 6”5 fuori dal podio, a bordo della Skoda Fabia R5.

Un risultato di alto valore, in considerazione che la coppia lucchese non correva su terra da cinque anni, dovendosi confrontare, sulle strade bianche della Val d’Orcia, con i migliori driver esperti di gare sterrate ed in considerazione pure che tra gli equipaggi in gara, erano gli unici ad avere la versione non evoluta della Fabia. Una prestazione di spessore conquistata con forza nonostante la coppia dovesse riprendere in mano tutti gli equilibri ed automatismi necessari per affrontare una sfida ai vertici assoluti

Una prestazione cristallina che fa bene il paio con la vittoria della settimana passata al Ciocco valido per il Trofeo di Zona e che conferma il grande valore di Panzani e Pinelli, certamente in grado di affrontare le sfide più difficili contro avversari di rango. Ne sono la ulteriore conferma i riscontri cronometrici messi in campo, per tre volte hanno firmato il terzo miglior tempo assoluto, nella fase centrale della competizione, quando il confronto di vertice era assai acceso.

IL COMMENTO DI LUCA PANZANI: “Un risultato insperato, ma certamente voluto, cercato. Al Ciocco sono tornato dopo una pausa di otto mesi e pur con tutte le difficoltà del caso, anche con un copilota nuovo, ce l’ho fatta, stavolta, con Pinelli di nuovo al fianco avevamo un compito ancora più arduo, quello di tornare sulla terra che non vedevamo da ben cinque anni, contro una nutrita schiera di specialisti di queste strade e con una vettura che era praticamente l’unica non evoluta del lotto. Ma non per questo meno performante. Ci siamo difesi credo bene, i rilievi cronometrici credo ci diano ragione, anche se francamente ci mancano ancora tanti automatismi, che speriamo di riprendere già meglio con la seconda prova di Campionato. Bicchiere dunque mezzo pieno, ci sarà da migliorare ma credo che con la squadra potremo fare tanto e dare tanto. Un grazie a tutto lo staff che ci ha fornito una Fabia impeccabile, un grazie ai partner che ci sostengono e grazie anche ai tanti sportivi e appassionati che ci hanno sostenuto, grazie davvero!”

Il secondo impegno di Pavel Group, con Luca Panzani e Fabio Pinelli nel Campionato Italiano Rally Terra sarà il 30° Rally Adriatico, a Urbino, il 20 e 21 maggio.

NELLA FOTO: PANZANI IN AZIONE IN VAL D’ORCIA (FOTO BETTIOL)

Com. Stam. + foto