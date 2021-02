Catania – Come ho sempre fatto nella vita mi assumerò le mie responsabilità. A giudicare dai commenti all’ultimo post di Crimi (e non solo a quello) nel Movimento 5 Stelle bisogna aprire una lunga riflessione.

Qualcuno mi dirà che i commenti non contano e non sono la vita reale. Io, invece, credo che oggi la rete (in mancanza di una libera informazione) mostra la parte più sincera dell’opinione pubblica.

Per questo temo che forse i politici in parlamento stiano sottovalutando il problema e l’espulsione a mio avviso sarebbe un errore enorme. Trincerarsi dietro un così aveva indicato Rousseau è un alibi molto pericoloso. E lo dice una che in 3 anni è sempre stata in linea con le decisioni del gruppo. Tra l’altro sul voto si potrebbero obiettare tantissimi argomenti primo fra tutti, gli iscritti hanno votato alla cieca… non avevano elementi per capire come votare.

Questa è la mia personalissima opinione, consapevole mio malgrado che tra qualche ora qualcuno potrà espellermi dal Movimento”, così sul profilo Facebook l’on. Maria Laura Paxia, dopo il suo voto di astensione ieri alla Camera dei Deputati per la fiducia al governo Draghi.

Com. Stam.