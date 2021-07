Catania, 23 luglio – “E’ stato approvato un mio ordine del giorno in favore dei paesi etnei colpiti dal sisma di Santo Stefano del 2018.

In particolare, durante il mio intervento in Aula ho evidenziato come durante questa legislatura siano stati realizzati provvedimenti in favore delle popolazioni del Centro Italia interessate ai terremoti verificatisi tra il 2016 e il 2017 in materia fiscale e tributaria per venire in contro alle difficoltà di tutti coloro che hanno dovuto sopportare le conseguenze di questi gravi eventi.

Purtroppo, non ho registrato la stessa attenzione per quanto riguarda il sisma di Catania del 26 dicembre del 2018 e, ad oggi, la situazione appare molto complessa e la ricostruzione visibilmente rallentata.

Bisogna, innanzitutto, aiutare le famiglie e le imprese per far ripartire il tessuto economico ed è più che mai necessario porre un regime normativo unico e semplificato per una ricostruzione celere.

Con questo ordine del giorno approvato oggi, il Governo si assume l’impegno di applicare, ove possibile, le agevolazioni già previste per gli eventi sismici del Centro Italia anche al sisma di Catania del 2018: questi provvedimenti hanno funzionato positivamente sia in termini di sburocratizzazione, di aiuti concreti alle famiglie ed alle imprese che di agevolazioni anche relativamente alla ricostruzione privata e pubblica.

L’estensione di queste agevolazioni è doverosa, anche perché non si comprende il motivo per il quale a fatti simili vengano applicate normative diverse con grave danno ad intere aree del nostro Paese che non riescono più ad andare avanti ed avere la certezza di non essere ancora una volta lasciati soli”, annuncia in una nota la deputata catanese Maria Laura Paxia (Misto).

