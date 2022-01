Pensionati derubati in casa: i Carabinieri arrestano un 28enne

I Carabinieri delle Stazioni di Baucina e Ciminna, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della locale Procura della Repubblica, hanno catturato un ventottenne abitante in Bagheria, soggetto già noto alle Forze dell’Ordine.

I fatti risalgono al mese di luglio dello scorso anno, quando fu commesso un furto in abitazione nel Comune di Baucina, in danno di un’abitazione occupata da anziani, che addirittura furono svegliati in piena notte dall’azione dei malfattori, intenti a forzare le grate poste a protezione di porte e finestre.

L’attività di contrasto messa in atto dai Militari dell’Arma aveva dato i suoi frutti già in quella stessa nottata, quando nel corso del grave delitto, ove erano stati asportati gioielli per un valore di 2000 euro, i Carabinieri avevano arrestato in flagranza un trentenne abitante di Bagheria, mentre il correo era riuscito a dileguarsi.

L’attività investigativa successiva, volta individuare il complice, ha permesso di acquisire elementi gravemente indiziari a carico dell’odierno indagato.

Preziosa in questo senso è stata la collaborazione dei cittadini con l’Arma locale, segnalando tempestivamente, con efficaci descrizioni dell’abbigliamento, vettura e fattezze fisiche, i volti sospetti e nuovi intravisti in paese.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la casa Circondariale “Lorusso-Pagliarelli” di Palermo.