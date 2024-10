Penultimo appuntamento con i Campionati Lotus Cup Italia e FX Pro Series per Alberto Naska al Mugello: ma tutto si deciderà sul circuito di Misano per il gran finale

Sabato 19 ottobre, Alberto Naska affronta gare movimentate sul circuito del Mugello non solo dal punto di vista climatico, ma anche per gli avversari sempre più agguerriti.

PB Racing e Harp Racing team sono impegnati già dal venerdì mattina delle prove libere nello studio dell’assetto migliore: un meteo molto mutevole ha caratterizzato prove, qualifiche e gare del penultimo FX Racing Weekend. Le qualifiche della FX Pro Series nell’indecisione tra asciutto e bagnato vedono Alberto prendersi il terzo tempo; nelle qualifiche della Lotus Cup, fermate anche da bandiera rossa per la pioggia, Naska agguanta il secondo tempo, nonostante l’esperienza dell’Arrabbiata 1 presa in senso contrario. Il risultato della SuperPole è Stellino, Naska, Loia e Giubergia.

Heroes Valley, i teams e Alberto sono pronti per una giornata serrata di gare: sabato 19 ottobre mattina alle ore 9 si parte con la race 1 della Lotus Cup Italia. PB Racing team decide per le gomme rain. La starting grid è Stellino, Naska, Loia e Giubergia. Subito dopo la partenza Loia infila Alberto, che lo riprende all’Arrabbiata 2, andando in testa coda e scivolando all’ottavo posto: si conclude così il primo giro per Naska. Stellino, Loia e Abbati guidano la corsa quando viene sventolata bandiera gialla per Giubergia in ghiaia, tradito dall’asfalto umido. Naska è settimo dietro la safety car. Con la ripresa della gara è subito bagarre: Loia esce e rientra perdendo posizioni; Alberto passa Agostini e si porta alle spalle di Schiavone, che ha guadagnato la terza piazza. Abbati secondo viene tallonato da Schiavone, ma Alberto è subito alle spalle ed alla Bucine passa Schiavone, in volata sul traguardo il risultato è Stellino, Abbati e Naska.

FX Pro Series gara 1: la scelta di Harp Racing team cade sulle gomme slick. Alberto parte in seconda fila, davanti a lui Paniccià e Coppola, dietro Mariani e Fraboni. La partenza non è delle migliori per Alberto: Fraboni e Mariani sono subito molto aggressivi e arrivano alle spalle di Coppola; Naska scivola in settima posizione chiudendo il gruppo di testa. Naska supera Cambiaso, ma alla San Donato va lungo e finisce in ghiaia, perdendo molto. Chiude la gara settimo, anzi sesto per la penalità data a Gilardoni: il podio è Coppola, Mariani e Paniccià.

Il tempo di mangiare e di nuovo in pista, un po’ in ritardo, però! Visto il meteo, infatti nella parte alta del circuito piove molto, la partenza di gara 2 della Lotus Cup Italia avviene dietro Safety Car ed il tempo totale di gara sarà ridotto a 15 minuti. Alberto è settimo, per le griglie invertite, tra Giubergia e Stellino. Con l’uscita della SC, Naska non perde tempo e guadagna il posteriore di Copetti, terzo, mentre Abbati primo cerca di creare distacco. Alberto prende la terza posizione ed è pronto ad attaccare Agostini: all’esterno della Bucine lo supera seguito da Stellino. Alberto e Adriano entrano in bagarre: grande Naska che riesce a contenere gli attacchi di Stellino. Il ritmo aumenta e all’ultimo giro i primi tre sono veramente vicini: Stellino alla San Donato riprova a superare Naska, ma la #54 respinge l’attacco. Abbati si avvantaggia della battaglia e taglia per primo di poco il traguardo, Stellino la spunta per pochissimo su Naska: quindi il podio è Abbati, Stellino e Naska. Grande spettacolo: Heroes Valley applaude pilota e team.

Anche Gara 2 della FX Pro Series parte alle spalle della Safety Car: Naska primo, seguito da Cambiaso e Fraboni. La #54 monta slick nuove e, probabilmente, per la difficoltà nell’aumentarne la temperatura Alberto perde l’auto alla Casanova dietro la SC, ma per fortuna senza conseguenze. Con l’uscita della safety car, Fraboni si lancia all’attacco di Cambiaso e Naska, ma quest’ultimo tiene la posizione. Qui si verifica il contatto che, verso la fine della gara, porterà i giudici ad assegnare 25secondi di penalità a Fraboni cambiando podio e classifica. Fraboni alle spalle di Naska non si risparmia e sul rettifilo dei box lo supera: anche Coppola molto veloce non perde l’occasione e supera Alberto alla San Donato. Sotto la bandiera a scacchi l’ordine è Fraboni, Coppola e Naska: ma per la penalità data al primo, il podio è Coppola, Naska e Mariani. A Misano, con i doppi punti, si deciderà il campionato della FX Pro Series: i pronostici sono stati azzerati, la concentrazione e la voglia di vittoria porteranno i piloti a gare di grande spettacolo.

Ottimo lavoro di PB Racing e Harp Racing team, le squadre di riferimento per Naska nei due campionati, che di fronte alla mutevolezza climatica hanno fatto valere la loro competenza ed esperienza: bravo Alberto che, pensando anche alla gestione dei punteggi in classifica, non si è risparmiato in pista.

Heroes Valley vi invita a Misano per le gare conclusive della FX Pro Series e della Lotus Cup Italia il 9 e 10 novembre: dove il punteggio raddoppiato rimetterà in gioco i due campionati.

Com. Stam. + foto