– Penultimo giorno di regate ai Campionati Italiani Giovanili in Singolo Kinder Joy of moving 2025 sul Garda Trentino – Il prevalente vento da Nord affievolisce lo scambio termico: programma ridotto

Le classifiche e le regate aggiornate a un giorno dal termine del campionato – Incontro al FIVillage con le medaglie azzurrine della stagione della vela giovanile

I Campionati Italiani Giovanili delle classi in Singolo Kinder Joy of moving 2025 sul Garda Trentino sono arrivati al penultimo atto. E’ stato un sabato a due facce: vento fresco e forte da Nord al mattino che ha raggiunto i 28-30 nodi e ha consentito lo svolgimento di belle regate per i windsurf iQFOiL, mentre i Waszp foiling non hanno avuto nel corso della giornata le condizioni per foilare.

Nel primo pomeriggio si è riusciti a posare il campo di regata delle tavole giovanili Techno 293, che hanno disputato due prove per ciascuna flotta Under 13 e Under 15, sempre con vento da Nord sui 7-8 nodi.

Nel corso della giornata il vento da Nord è progressivamente calato, ma non del tutto: una situazione che ha impedito al vento meridionale del pomeriggio di stendersi, col risultato di tenere a lungo in stand-by le classi che dovevano regatare.

Intorno alle 15 sono uscite le flotte ILCA 4 e ILCA 6 e la flotta Optimist, che hanno raggiunto i campi di regata all’estremità sud del Garda Trentino, alla ricerca di una fase stabile del vento per dare la partenza. L’attesa è stata parzialmente premiata: gli Optimist della flotta Gold sono riusciti a disputare una prova con vento da Sud Est sui 6-7 nodi, mentre la flotta Silver ha annullato l’unica prova del giorno. Una prova anche tra le classi ILCA, ma non per tutte le flotte.

Nel dopo regata ancora il palco del FIVillage al centro della festa, con un incontro con ben 24 atlete e atleti che hanno vinto medaglie giovanili in eventi internazionali nel corso di questa stagione. L’incontro è stato arricchito dalla presenza di Nicolò Renna, il windsurfista azzurro delle Olimpiadi di Parigi 2024, mentre il DT Giovanile FIV Alessandra Sensini ha sottolineato ai giovani velisti l’importanza di avere obiettivi sportivi, con un video sui Mondiali Youth che hanno visto spesso protagonista la squadra italiana.

Domenica 7 settembre per la giornata conclusiva si tenterà di sfruttare al meglio il vento da Nord del mattino: il primo segnale di avviso sarà alle ore 08:00 per le classi Optimist e ILCA e alle ore 11:00 per le classi IQ Foil, Waspz e Techno 293. In programma alle ore 18.00 la cerimonia di premiazione e chiusura dei Campionati.

LE CLASSIFICHE E LE REGATE FATTE PRIMA DELL’ULTIMA GIORNADA DI CAMPIONATO

Waszp (deriva foiling) vela 6.9/7.5 (19 barche / dopo 6 prove) – Restano fermi a sei prove totali: primo Artur Brighenti (Acquafresca SC) (5 punti), secondo Giuseppe Chiantera (CV Bari) (17 punti), terzo Pietro Castello Moncada Paternò (LNI Messina) (18). Tra i tre concorrenti con vela 7.5 è in testa Olivia Castaldi (CV Arco).

Waszp (deriva foiling) vela 8.2 (7 barche / dopo 6 prove) – Zero regate oggi e quindi classifica invariata, con il solito terzetto al comando: primo Mosè Bellomi (CV Arco) (5 punti), secondo Francesco Carrieri (CV Bari) (10) e terzo Luca Franceschini (CV Arco) (14).

iQFOiL Juniores (windsurf foiling) Under 17 Maschile (17 tavole / dopo 9 prove) – Tre gare gagliarde con vento forte non cambiano la classifica. Primo e in fuga Lorenzo Maroadi (FV Malcesine) (7 punti), secondo Pierluigi Caproni (LNI Cagliari) (16 punti), terzo Luca Pacchiotti (FV Malcesine) (17). Dal quarto posto in poi i distacchi aumentano.

iQFOiL Youth (windsurf foiling) Under 19 Maschile (31 tavole / dopo 10 prove) – Resta al comando Raoul Furioli (CS Torbole) con 10 punti. Secondo Matteo Montanari (Adriatico Wind) (17 punti) e terzo Edoardo Guarnati (FV Malcesine) (24). Il quarto è Giuseppe Imbrugia (CC Roggero di Lauria) a 26 punti: tra questi quattro si potrebbe decidere il podio.

iQFOiL Juniores (windsurf foiling) Under 17 Femminile (13 tavole / dopo 7 prove) – L’unica regata del giorno per le ragazze lascia inalterate le prime tre posizioni: prima Ginevra Giunti (Planet Sail Bracciano) (12 punti), seconda Elisa Bruno (SEF Stamura) (15) e terza Elettra Fulgenzi (SEF Stamura) (17).

iQFOiL Youth (windsurf foiling) Under 19 Femminile (11 tavole / dopo 7 prove) – Sara Maria Mangione (CV Sferracavallo) resta in testa alla classifica con 8 punti, subito davanti a Vittoria Marconi (LNI Civitavecchia) (9). TerzaancoraBenedetta Cirino (CC Roggero di Lauria) (20).

Optimist (deriva di iniziazione) Divisione A Juniores (150 barche / Flotta Gold dopo 6 prove) – Un’altra lunga giornata in acqua per gli Optimistim ma alla fine solo una regata con aria leggera e di difficile lettura. Consolida il primo posto Cristian Castellan (Triestina SM) con 16 punti, seguito al secondo da Mateo Ravaioli (CV Ravennate) (22), mentre sale al terzo posto la prima femminile Annalie Meoni (FV Malcesine) (38 punti). La flotta Silver non è riuscita a completare una prova per il calo del vento.

ILCA 4 (scafo della classe olimpica con vela 4 mq) Maschile (79 timonieri / dopo 4 prove) – Gli ILCA 4 restano a secco di prove e la classifica è quella dopo 4 regate: resta in testa Enrico Morina (FV Riva (6 punti), davanti a Mario Dattoli-Codispoti (CV Crotone) (11), mentre al terzo grazie al miglior punteggio del giorno sale Alberto Avanzini (FV Malcesine) (14).

ILCA 4 (scafo della classe olimpica con vela 4 mq) Femminile (39 timoniere / dopo 4 prove) – Discorso analogo per le ragazze. Dopo 4 prove in testa Martina Corno (Orza Minore) (9 punti), davanti a Martina Corno (Orza Minore) (10) mentre resta terza Zala Sterni (Sirena KNT) (10). Fino al quinto posto i distacchi sono minimi e la classifica resta apertissima.

ILCA 6 (scafo della classe olimpica con vela 6 mq) (104 barche / Flotta Gold dopo 6 prove) – L’unica regata del giorno modifica ancora una classifica che vive sul duello tra i primi tre. In testa torna Lorenzo Ghirotti (FV Riva) (18 punti), davanti aNicolò Giuseppe Cassitta (YC Olbia) (19) mentre al terzo sbarca Alessandro Cirinei (FV Riva) (21). La prima femminile è Marina Murri (CN Lampara).

Techno 293 (windsurf giovanile) Under 13 (15 tavole / dopo 7 prove) – Due regate sotto al Ponale, il punto solitamente più ventoso del Garda, oggi con 7-8 nodi, hanno portato il totale a 7 prove. Passa in testa della classifica (unica con maschi e femmine) la romana Chiara Marras (LNI Ostia) con 12 punti, davanti a Emma Burkhart (CS Torbole) con 14 punti, e al terzo Adriano Samonà (CV Sferracavallo) con 21.

Techno 293 (windsurf giovanile) Under 15 (41 tavole / dopo 7 prove) – Stesse condizioni per la flotta dei più grandi, con Francesco Cao (WCC Cagliari) che estende la leadership con 9 punti dopo 7 regate, davanti a Filippo Verità (Adriatico Wind) (26 punti), mentre al terzo posto si inserisce Nicola Tommaso Vallini (Adriatico Wind) (32).

CLASSIFICHE COMPLETE E INFO REGATA: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/11889/event

ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione dei Campionati Italiani Giovanili in Singolo Kinder Joy of moving 2025 è stata assegnata dalla Federazione Italia Vela al Consorzio Garda Trentino Vela, composto da Circolo Vela Torbole come base per ILCA4, ILCA6 e Waszp, Circolo Vela Arco per gli Optimist, Circolo Surf Torbole per Techno293 e iQFOiL e la Lega Navale Italiana Riva del Garda come supporto nella gestione dei campi di regata.

SPONSOR E PARTNER

L'evento è supportato dal title sponsor Kinder Joy of moving, e dai fornitori ufficiali FIV Armare, Metasail, One Ocean Foundation, Garmin e Italpress, oltre che dagli sponsor Trentino, Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.m Cassa Rurale Alto Garda e Rovereto, ITAS e i comuni di Riva del Garda, Arco e Nago-Torbole.

FIVILLAGE

Tutte le Regate FIV adottano formati e componenti aggiuntive secondo standard definiti. Tra questi il FIVillage, una struttura autonoma e itinerante che verrà utilizzata in occasione degli Eventi FIV dislocati sul territorio nazionale. Composto da un palco con maxi-schermo e una serie di stand di sponsor, partner e occasioni di animazione e servizi per gli atleti e il pubblico, il villaggio itinerante rappresenta uno spazio di aggregazione per regatanti, accompagnatori e pubblico, nonché una vetrina per gli sponsor.

