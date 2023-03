Per Casarano Rally Team il tricolore inizia al Ciocco con Carra – Mezzina

Il giovane equipaggio della scuderia salentina esordisce alla gara toscana che apre in diretta TV e streaming il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2023 il 10 e 11 marzo. La pilota ed il co-driver pugliesi saranno su Renault Clio RC3N della Erreffe Rally Team

Il Ciocco (LU). Casarano Rally Team inizia al 46° Rally del Ciocco e Valle del Serchio il Campionato italiano Assoluto Rally Sparco. Alfieri della Scuderia pugliese il giovanissimo equipaggio salentino formato da Sara Carra e Lorenzo Mezzina per la prima volta sulla Renault Clio RC3N curata dalla Erreffe Rally Team. La gara, venerdì 10 e sabato 11 marzo, tutta in live streaming ed in diretta TV su RAI Sport e ACI Sport TV.

L’equipaggio formato dalla pilota 21enne affiancata dal co-driver classe 2001, entrambi di Casarano, saranno per la prima volta alla gara garfagnina, ma tornano protagonisti nella massima serie ACI Sport dove Sara ha sfiorato la Coppa Dame nel 2022. In tre anni di carriera rally la tenace driver ha sempre vinto la classifica femminile della 7^ Zona, primato a cui nel 2022 ha aggiunto anche quello di 5^ Zona.

Sara e Lorenzo hanno provato in circuito la nuova vettura per cercare gli opportuni riferimenti prima dell’esordio ufficiale che avverrà durante lo Shakedown in programma nella mattinata di venerdì 10 marzo.

-“L’emozione è certamente notevole prima della gara d’esordio – afferma Sara Carra – per noi sarà la prima volata al Rally del Ciocco, sebbene abbiamo corso nel CIAR Sparco, qui in Toscana non eravamo mai stati, per cui sarà necessario prendere il giusto ritmo su prove su cui gareggiamo per la prima volta. Abitualmente uso le prime fasi per capire e poi se tutto ok allora cerco anche i tempi. Anche la vettura è nuova per noi, tutto questo aumenta l’apprensione, le prime prove saranno fondamentali per capire la macchina ed anche la gara. Lorenzo ed io abbiamo svolto dei test in pista e la macchina ci è piaciuta molto, poi la professionalità di Erreffe Rally Team è una garanzia. Siamo molto grati a questo team che ci ha dato una straordinaria opportunità. Prima del via il nostro ringraziamento è per la Scuderia e per il sostegno che ricevo dalla mia famiglia”-.

Cerimonia di partenza sulle caratteristiche Mura di Lucca, presso l’Antico Caffè delle Mura dalle 15.00 del venerdì e il ritorno di Castelnuovo Garfagnana, sotto la Rocca Ariostea, per i festeggiamenti all’arrivo previsto sabato dalle 17.45. La gara si articola su 10 prove speciali per 100,67 km cronometrati, lungo 313,34 km di percorso complessivo. Lo shakedown si svolgerà venerdì mattina dalle ore 8.00, sul breve tratto “Mutigliano” di 2,4 km. Unica prova del venerdì sarà la SPS1 “Il Ciocco TV” di 1,77km, la spettacolare prova televisiva in diretta su RAI Sport HD (visibile sul ch. 57 DT e RAI Play) e su ACI Sport TV dalle ore 16.10. Sabato, le altre 9 prove divise in tre frazioni di gara, intervallate dal Parco Assistenza. La classica e più lunga “Careggine” (14,90 km – PS1 ore 8:13, PS6 ore 12:29, PS10 ore 16:35) aprirà e chiuderà la giornata, seguita dalla “Renaio” (14,32 km – PS3 9:12, PS7 13:28), quindi altri due passaggi sulla breve “Il Ciocco” (1,77 km – PS4 9:49 – PS8 14.05) e altri due sulla “Puglianella” (11,01 km – PS5 12:07, PS9 16:13). ACI Sport TV riprenderà il racconto del rally dalla PS4, trasmessa anche sui RAI Play, poi ancora in diretta costante fino all’arrivo.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY SPARCO 2023: 10 marzo-11 marzo | Rally Il Ciocco e Valle del Serchio; 14 aprile – 15 aprile | #RA Rally di Alba – Regione Piemonte; 5-6 maggio | Targa Florio Rally (coeff. 1,5); 16-17 giugno | San Marino Rally (coeff. 1,5); 28-30 luglio | Rally di Roma Capitale (coeff. 1,5); 8-10 settembre | Rally 1000 Miglia; 29-30 settembre | Rallye Sanremo; 1-3 dicembre | ACI Rally Monza (coeff. 1,5).

Com. Stam. + foto