Per Chi crea. Bandi per giovani artistə Scadenza Ravvicinata

Sono stati pubblicati i bandi 2025 Per chi Crea lanciati dal Ministero della Cultura e gestiti dalla SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori.

Al centro la creatività di ragazze e ragazzi fino a 35 anni di età, l’ampliamento dell’offerta e della domanda culturale ed azioni volte a favorire lo sviluppo della cultura come bene accessibile e integrato nella vita della comunità. Il budget a disposizione è di poco meno di 3 milioni di euro. Gli attori/attrici coinvolti/e sono aziende, scuole, enti e associazioni che svilupperanno iniziative a sostegno di autori/trici, artisti/e, interpreti ed esecutori/trici under 35 residenti in Italia oppure con nazionalità italiana ma residenti all’estero. Gli ambiti interessati sono:

arti visive, performative e multimediali.

Cinema.

Danza.

Libro e lettura.

Musica.

Teatro.

In particolare i bandi sono per:

Nuove opere : punta alla realizzazione e promozione di opere inedite di giovani autori/trici, artisti/e, interpreti ed esecutori/trici realizzate in uno dei seguenti settori artistici: Arti visive, performative e multimediali, Cinema, Danza, Libro e lettura, Musica, Teatro. I soggetti proponenti, pubblici e privati incluse le persone fisiche, dovranno svolgere attività nei settori artistici indicati. Clicca qui per leggere il bando.

Il termine per presentare i progetti è il 30 ottobre 2025. Clicca qui per saperne di più ed avere più informazioni

