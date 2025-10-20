Per Da Zanche grande argento al Sanremo su Porsche 911

Al volante della GT tedesca by Pentacar condivisa con il navigatore De Luis, Il pluricampione valtellinese torna in gara dopo un anno, si aggiudica 4 prove speciali e sfiora il successo nell’ultimo round del Campionato Italiano, il più classico degli appuntamenti messo in bacheca in sei occasioni

Bormio (SO) – Colico (LC). Dopo un anno “ai box” ha quasi dell’incredibile il rientro di Lucio Da Zanche nei rally tricolori. Il già pluricampione italiano ed europeo della specialità è tornato in gara lo scorso weekend al Rally di Sanremo storico sfiorando un clamoroso successo al volante della Porsche 911 SC RS condivisa con Daniele De Luis, suo storico navigatore e anche lui valtellinese. Il pilota di Bormio ha immediatamente ritrovato gli automatismi necessari al volante della GT tedesca preparata con la consueta professionalità dal Team Pentacar e “griffata” San Bernardo e al termine di due intense giornate di grandi lotte al vertice ha celebrato sul podio lo splendido secondo posto finale, ottenuto fra l’altro vincendo ben 4 prove speciali sulle 11 in programma e concludendo ad appena 4”8 secondi dal vincitore.

Per Da Zanche si tratta di una medaglia d’argento di indiscusso valore e che già fa guardare all’immediato futuro quella festeggiata insieme a tutta la squadra, l’ennesimo risultato di rilievo centrato in uno dei rally più prestigiosi e conosciuti, già messo in bacheca in ben sei occasioni in carriera grazie ai successi ottenuti nel 2011, 2012, 2018, 2021, 2022 e 2023, sempre su Porsche e sempre affiancato da Pentacar.

Da Zanche ha dichiarato dopo l’exploit sul podio: “Per una serie di motivi che potremmo definire ‘tecnici’ non ho potuto schierarmi al via dell’intera stagione, ma, anche grazie a un brand importante come San Bernardo, nelle gare che più contavano e alle quali più teniamo non potevamo mancare. Pronti-via, dopo un anno intero di inattività ho vinto immediatamente la prima prova speciale e ho rischiato di vincere per la settima volta il Sanremo. Alla fine abbiamo concluso secondi davvero per poco, è naturale ci sia un minimo di rammarico ma resta una grandissima soddisfazione. Dopo tutto questo tempo di stop competere su questi livelli non può che rendermi davvero contento. E lo sono ancora di più perché la ciliegina sulla torta è il fatto che il prossimo weekend sarò presente al via del Rally di Como”.

