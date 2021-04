Numeri da record quelli che sta facendo registrare il Settore Giovanile della Fitav in questo 2021 ancora condizionato dalla pandemia. Sono stati 346 i giovani tiratori che nel fine settimana hanno animato le pedane dei Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana e I Moschettieri del Nera di Terni per misurarsi con i lanci del 2° Gran Premio stagionale.

Tra i 292 specialisti di Fossa in gara nell’impianto tuderte, a meritarsi l’oro della classifica Junior Maschili è stato Edoardo Antonioli di Lavezzola (RA), che ha dominato tutte le fasi della competizione. Con 119/125 si è meriato il dorsale numero uno nella finale e con 43/50 si è lasciato alle spalle tutti gli avversari nella corsa alle medaglie. Con l’argento è tornato a Leivi (GE) Gabriele Solari, autore di 117 +2 in qualifica e 39/50 in finale, mentre di bronzo è stata la gara di Lorenzo Franquillo di Trevi (PG) con 115 e 33/40.

Tra le Junior Femminili a scalare il podio fino alla vetta è stata Gaia Ragazzini di Lavezzola (RA) con lo score di 111/125 in qualifica e 40/50 in finale. Sulla piazza d’onore si è fermata la corsa di Sofia Littamè di Baone (PD), d’argento con 108 e 37/50, e sull’ultimo gradino quella di Giorgia Lenticchia di Terni, di bronzo con 113 e 27/40.

Passando al comparto degli Allievi, al maschile l’oro se lo è meritato Marco Arena di Ceriano Laghetto (MI) con 114/125 e 43/50, seguito sul podio da Federico De Blasi di San Giovanni Suergiu (CA), secondo con 109 +5 e 40/50, e da Michele Vannoni di Gaiole in Chianti (SI), terzo con 109 +5+4 e 29/40.

Al femminile la migliore è stata Sofia Gori di Forlì (FC), d’oro con 104/125 e 35/50, davanti a Krizia Paniccia di Sezze (LT), d’argento con 91 +0 e 29/50, ed a Martina Tonini di Acquaviva di San Marino, di bronzo con 100 e 26/40.

Da oro anche la gara concretizzata da Giovanni Micali di Cosenza nella classifica delle Giovani Speranze. Con 112/125 +2 nelle cinque serie di qualifica e 39/50 + 1 ha costretto all’argento Mario Leogrande di Fasano di Brindisi con 106+6 e 39/50 +0. Con loro sul podio anche Andrea Cito di Martina Franca (TA) con 112 +1 e 28/40.

Tra le Giovani Speranze Femminili Valentina Archetti di Coccaglio (BS) si è meritata l’oro con 93/125 e 38/50, seguita sul podio da Arianna Rossetto di Isola Vicentina (VI) e Nicole Parigi di Settimo (AT), rispettivamente d’argento con 104 e 34/50 e di bronzo con 97 e 28/40.

Le ultime medaglie del Trap sono andate agli Esordienti Maschili a Manuel Beatini di Montichiari (BS) oro con 96/125 e 18/25, Francesco Latella di Montebello Ionico (RC) argento con 99 e 17/25 +3, e Renato De Pace di Torre Santa Susanna (BR) bronzo con 90 e 17/25 +2, mentre quelle destinate alle Esordienti Femminili se le sono meritate Simona Tonini di Fucecchio (FI), prima con 75/125 e 17/25, Ambra Parodi di Cazzago San Martino (BS), seconda con 88 e 13/25, e Greta Sforzi di Firenzuola (FI) , terza con 47 e 12/25.

Passando allo Skeet, sono stati 54 gli specialisti che hanno calcato le pedane del Tav I Moschettieri del Nera di Terni. Tra gli junior Maschili l’oro è andato al collo di Francesco Bernardini di Fara Sabina (RI), quinto in qualificazione con 115/125 e poi primo in finale con 54/60. Alle sue spalle l’argento lo ha conquistato Andra Galardini di Calenzano (FI) con 117/125 3 53/60, mentre il bronzo è andato a Cristian Ghilli di Montecatini Val di Cecina (PI), migliore nelle qualifiche con 119/125 e poi terzo in finale con 42/50.

Nel comparto delle Junior Femminili la palma della migliore di questa gara se l’è meritata Giada Longhi di Roccaranieri (RI). Dopo essersi meritata l’accesso alla finale con lo score di 109/125 la reatina è stata brillantissima nella corsa alle medaglie e si è guadagnata l’oro con un ottimo 55/60. Molto distanti le avversarie. Con 111/125 in qualificazione e 44/60 Sara Bongini di Impruneta (FI) ha centrato l’argento, mentre con 101/125 e 40/50 Viola Picciolli di Pistoia si è dovuta accontentare del bronzo.

Molto combattuto, invece, il primato nella classifica Allievi. Antonio Bellu di Sant’Antonio di Gallura (SS) e Antonio La Volpe di Montegiordano (CS) si sono resi protagonisti di un testa a testa che li ha visti duellare per tutta la durata della gara. Chiuse le cinque serie di qualificazione con l’identico punteggio di 110/125 i due si sono dovuto affrontare in uno spareggio per l’assegnazione del dorsale per la finale. Dopo lo shoot-off vinto da La Volpe con +2 a +1, Bellu gli ha reso il favore nella serie decisiva conquistando la medaglia d’oro con 52/60 e costringendolo alla piazza d’ìonore con 50/60. Al terzo posto di è piazzato Antonio Brunetti di Scanzano Jonico (MT) con 109/125 in qualifica e 40/50 in finale.

Complimenti meritatissimi anche per Matteo Bragalli di Pistoia, oro tra gli Esordienti con 104/125 e 39/60. Alle sue spalle sul podio sono saliti anche Valerio De Nicola di Marino (RM), secondo con 101 e 36/60, e Domenico Diana di Dragoni (CE), terzo con 95 +2 e 27/50.

