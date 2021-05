Nell’ambito delle attività in programma per il “Maggio di Seta”, l’Instituto Cervantes Palermo presenta la conferenza dal titolo “La committenza artistica degli Arcivescovi spagnoli per la diocesi di Palermo”, curata dall’archivista e storico dell’arte Giovanni Travagliato.

Giovedì 13 maggio, dalle ore 17.00, Travagliato, tratterà l’argomento relativo alla committenza artistica degli arcivescovi spagnoli presenti, con il loro operato, nella città di Palermo.

Nel corso dei secoli questi ultimi hanno costantemente espresso una considerevole richiesta di manufatti di arte sacra, molto spesso particolarmente onerosa e prestigiosa per i materiali, i modelli e gli artefici scelti.

Si tratta di suppellettili metalliche, manoscritti o libri a stampa su pergamena e carta, parati realizzati in tessuto operato o ricamato, plasticazioni in stucco e arredi sacri in pietre dure; e ancora dipinti e insegne vescovili in uso nella cappella privata o nella cattedrale.

L’intervento si concentrerà solo sui presuli di origine spagnola, una ventina in tutto, nominati nei secoli in cui la Sicilia gravitava nella sfera di influenza spagnola, nel periodo compreso tra il 1282 e il 1713.

Giovanni Travagliato (1971), archivista e storico dell’arte, è professore associato di Storia dell’arte medievale (L-Art/01) presso l’Università degli Studi di Palermo, dove tiene gli insegnamenti di Storia dell’arte medievale e di Storia della Miniatura.

Dal 2004 al 2020, è stato vicedirettore dell’Archivio Storico Diocesano di Palermo; si occupa principalmente di fonti e strumenti per la Storia dell’Arte.

Tra i suoi ambiti di ricerca: miniatura, maculaturae; arte “arabo-normanna”; ori, argenti, avori e smalti; pittura e scultura tardo-gotica; committenza e collezionismo ecclesiastico, nobiliare e confraternale; araldica.

Ha al suo attivo la cura di convegni internazionali con relativi atti ed è autore, dal 1991, di numerose pubblicazioni scientifiche, tra monografie, saggi e articoli, relazioni in convegni, cataloghi per mostre nazionali e internazionali, voci di enciclopedie e dizionari.

L’incontro, che si svolgerà in lingua italiana con traduzione simultanea in spagnolo, a partecipazione gratuita, sarà fruibile in streaming attraverso la piattaforma Zoom.

Per iscriversi è necessario registrarsi, entro le ore 12.00 di giovedì 13 maggio, al seguente link: https://forms.gle/etyv4T9nEEShXFuVA. La mattina stessa dell’incontro verranno inviate le credenziali per connettersi.

1 Dormitio Virginis coro Cattedrale Pujades 2 Giovanni Travagliato